Выборы в Тюрингии: сформировать правительство будет непросто

В федеральной земле Тюрингия в воскресенье, 27 октября, проходят выборы в земельный парламент - ландтаг. Участие в них смогут принять 1,7 млн жителей с правом избирательного голоса. Первые прогнозы ожидаются после закрытия избирательных участков в 18:00 по местному времени (20:00 мск). Формирование нового земельного правительства, по всей видимости, станет сложной задачей, поскольку, кто бы ни стал победителем выборов, ему не хватит голосов для создания однопартийного кабинета, а сформировать коалицию будет крайне непросто.
Наиболее вероятные шансы на победу в Тюрингии имеет Левая партия, которая, в соответствии с предварительными опросами, может набрать от 27 до 29 процентов голосов. Ее лидер Бодо Рамелов (Bodo Ramelow) c 2014 года возглавляет земельное правительство Тюрингии, сформированное из представителей Левой партии, Социал-демократической партии (СДПГ) и "Союза-90/"Зеленых". Однако на этот раз данная коалиция может потерять большинство в ландтаге из-за крайне слабой позиции СДПГ, которая, по прогнозам, может рассчитывать максимум на девять процентов голосов.
Основным конкурентом Левой партии является Христианско-демократический союз (ХДС). Победитель предыдущих выборов в ландтаг Тюрингии, набравший в 2014 году 33,5 процента, но не сумевший создать коалицию, за пять лет в значительной степени утратил симпатии своего электората: на этот раз за ХДС готовы проголосовать от 24 до 26 процентов избирателей. Тем не менее лидер христианских демократов Майк Моринг (Mike Mohring) полон решимости возглавить земельное правительство и вновь сделать консерваторов правящей партией в Тюрингии, которой ХДС руководила с 1990 по 2014 годы.
Правопопулисты из партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) по сравнению с предыдущими выборами в Тюрингии удвоили свои результаты: если в 2014 году им отдали голоса 10,6 процента избирателей, на этих выборах АдГ может набрать 20-24 процента голосов. Однако шансы войти в правящую коалицию у АдГ крайне малы: ни одна из политических партий не готова сотрудничать с правопопулистами.
Улучшила свой результат в сравнении с 2014 годом и партия "Союз-90/"Зеленые" - на этих выборах она может рассчитывать на 7-9 процентов голосов (5,7% на предыдущих выборах). Наконец, Свободная демократическая партия (СвДП), в 2014 году набравшая всего 2,5% голосов и не сумевшая войти в ландтаг, на этот раз может преодолеть электоральный барьер. По предварительным данным, за СвДП готовы проголосовать около пяти процентов избирателей.
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Автор: Максим Нелюбин