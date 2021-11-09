Выборы в России

В середине сентября 2021 года в России пройдут выборы в Госдуму РФ, а также региональные выборы разного уровня в ряде субъектов федерации.
Голосование на выборах различного уровня в России будет проходить в течение трех дней - 17, 18 и 19 сентября. В этот период гражданам РФ предстоит избрать депутатов Государственной думы, глав 12 субъектов федерации и депутатов законодательных органов государственной власти в 39 регионах РФ. В каких политических и экономических условиях движется страна к этим выборам? Как оценивают подготовку к голосованию политики и эксперты, каковы прогнозы по поводу дальнейшего развития страны и ее отношений с другими странами? Что сообщают корреспонденты DW на местах?
Аналитик данных Александр Богачев обнаружил в статистике ДЭГ новые подтверждения того, что результаты электронного голосования в ходе выборов в Госдуму были фальсифицированы. Его статью публикует "Новая газета".
Критики Кремля сомневаются в справедливом подсчете голосов на думских выборах. Официальным результатами недовольны и коммунисты, сильнейшая в Госдуме системная оппозиция. Кандидаты от КПРФ во многих регионах получили и поддержку умного голосования. Проект соратников Навального власти в России активно блокировали. На этом фоне власти усилили давление на коммунистов.
"Выборов как таковых в России просто не было", - считает Андрюс Кубилюс, постоянный докладчик Европарламента по РФ. По его мнению, власти в России еще до начала голосования создали условия, которые не совместимы с демократическими выборами. Кубилюс видит много общего между выборами в России и Беларуси. По мнению депутата, Кремль стал испытывать страх после событий в соседней стране.
Партия "Новые люди", которая прошла в Думу, отказывается говорить о себе как об оппозиции, а называет себя альтернативой. Критики власти считают "Новых людей" проектом Кремля.