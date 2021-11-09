Выборы в России

В середине сентября 2021 года в России пройдут выборы в Госдуму РФ, а также региональные выборы разного уровня в ряде субъектов федерации.

Голосование на выборах различного уровня в России будет проходить в течение трех дней - 17, 18 и 19 сентября. В этот период гражданам РФ предстоит избрать депутатов Государственной думы, глав 12 субъектов федерации и депутатов законодательных органов государственной власти в 39 регионах РФ. В каких политических и экономических условиях движется страна к этим выборам? Как оценивают подготовку к голосованию политики и эксперты, каковы прогнозы по поводу дальнейшего развития страны и ее отношений с другими странами? Что сообщают корреспонденты DW на местах?