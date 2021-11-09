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Выборы в России

В середине сентября 2021 года в России пройдут выборы в Госдуму РФ, а также региональные выборы разного уровня в ряде субъектов федерации.

Голосование на выборах различного уровня в России будет проходить в течение трех дней - 17, 18 и 19 сентября. В этот период гражданам РФ предстоит избрать депутатов Государственной думы, глав 12 субъектов федерации и депутатов законодательных органов государственной власти в 39 регионах РФ. В каких политических и экономических условиях движется страна к этим выборам? Как оценивают подготовку к голосованию политики и эксперты, каковы прогнозы по поводу дальнейшего развития страны и ее отношений с другими странами? Что сообщают корреспонденты DW на местах?

MOSCOW, RUSSIA - SEPTEMBER 20, 2021: A man views a screen displaying preliminary voting results at the Information center of the Russian Central Election Commission following the 2021 Russian legislative election. Russia held legislative elections on 17-19 September 2021. Voters went to the polls to elect members of the Russian State Duma, the lower house of the Russian parliament. In 9 constituent regions of Russia, voters went to the polls to elect heads of regional government, and in 3 more constituent regions, regional legislative assemblies voted to elect heads of regional government. 39 constituent regions of Russia held regional parliamentary elections. Vladimir Gerdo/TASS

НГ рассказала о новом доказательстве вбросов голосов на ДЭГ на думских выборах 09.11.2021

Аналитик данных Александр Богачев обнаружил в статистике ДЭГ новые подтверждения того, что результаты электронного голосования в ходе выборов в Госдуму были фальсифицированы. Его статью публикует "Новая газета".
14 September 2016 epa05539138 Russia's Communist party leader Gennady Zuganov speaks during a Conference of Moscow's Deputies of Communist party, in Moscow, Russia, 14 September 2016. Parliamentary elections in Russia are scheduled to be held on 18 September 2016. EPA/YURI KOCHETKOV (c) picture-alliance/dpa/Y. Kochetkov

В России парламентские партии заработают на выборах больше, чем потратили 26.10.2021

Лидерами по эффективности предвыборных кампаний стали КПРФ и "Единая Россия". Средняя цена одного голоса КПРФ составила 17 рублей, сообщает "Коммерсант".
24.10.2021 Teilnehmer der Kundgebung in Moskau gegen die Ergebnisse von Parlamentswahlen in Russland Fotograf: S. Satanovskiy

Зачем коммунисты продолжают протестовать 24.10.2021

Депутаты Госдумы от КПРФ устроили уличную акцию в Москве. Чего они требуют - в репортаже DW.
Demonstrators hold placards reading Off with the remote electronic voting system! during a rally organized by the Russian Communist Party to protest against the preliminary results of the parliamentary election in Moscow, Russia September 20, 2021. REUTERS/Shamil Zhumatov

Экс-кандидат КПРФ рассказал об аномалиях электронного голосования в Москве 17.10.2021

Штаб бывшего кандидата в депутаты Госдумы от КПРФ Михаила Лобанова выпустил доклад, в котором изучил возможную схему вбросов при электронном голосовании на выборах в Кунцевском округе.

"Все решает "Единая Россия": в Москве состоялось первое заседание Госдумы нового созыва (12.10.2021) 12.10.2021

Политика обновленной Госдумы, где у "Единой России" конституционное большинство, не изменится, считают как политики, так и эксперты. У оппозиции же в парламенте будет роль статиста. 
The building of the State Duma of the Russian Federation in Moscow | Verwendung weltweit, Keine Weitergabe an Wiederverkäufer.

"Инструмент в руках президента": чем займется новая Госдума РФ 12.10.2021

Государственная дума России впервые собралась в новом составе. Чего ждать от нового созыва российского парламента, и можно ли считать, что Кремль наказал КПРФ за протесты?
16.09.2021 An illustration picture shows a smartphone screen displaying the Smart Voting - jailed Kremlin critic Alexei Navalny's app that aims to help Russians to vote out candidates from the ruling United Russia party in the upcoming polls, in Moscow on September 16, 2021. - President Vladimir Putin on September 16, 2021 urged Russians to vote in parliamentary polls this week in which most vocal Kremlin critics have been barred from running as part of an unprecedented crackdown. (Photo by NATALIA KOLESNIKOVA / AFP) (Photo by NATALIA KOLESNIKOVA/AFP via Getty Images)

Приложение Навального стало снова доступно в РФ на Google Play 09.10.2021

Компании Google и Apple удалили приложение Навального из своих магазинов 17 сентября - в первый день голосования на выборах в Госдуму России.

Как Кремль давит на коммунистов за то, что те оспаривают итоги выборов в Думу. DW Новости (06.10.21) 06.10.2021

Критики Кремля сомневаются в справедливом подсчете голосов на думских выборах. Официальным результатами недовольны и коммунисты, сильнейшая в Госдуме системная оппозиция. Кандидаты от КПРФ во многих регионах получили и поддержку умного голосования. Проект соратников Навального власти в России активно блокировали. На этом фоне власти усилили давление на коммунистов.

Как и за что власти давят на коммунистов (06.10.2021) 06.10.2021

На протяжении последних недель коммунистическая партия подверглась беспрецедентному давлению - были задержаны несколько десятков человек. КПРФ превращается в главную оппозиционную силу России?

Может ли ЕС не признать выборы в Госдуму? Интервью с докладчиком Европарламента по РФ (06.10.2021) 06.10.2021

"Выборов как таковых в России просто не было", - считает Андрюс Кубилюс, постоянный докладчик Европарламента по РФ. По его мнению, власти в России еще до начала голосования создали условия, которые не совместимы с демократическими выборами. Кубилюс видит много общего между выборами в России и Беларуси. По мнению депутата, Кремль стал испытывать страх после событий в соседней стране.
13.03.2020 *** Ukrainian President Volodymyr Zelenskiy makes his TV address to the nation in Kyiv, Ukraine, Friday, March 13, 2020. Zelenskiy said Ukraine to close its borders for foreign citizens from March 16 within the framework of the anti-coronavirus state program. For most people, the new coronavirus causes only mild or moderate symptoms, such as fever and cough. For some, especially older adults and people with existing health problems, it can cause more severe illness, including pneumonia. (Ukrainian Presidential Press Office via AP) |

Санкции Украины по выборам в Госдуму РФ вступили в силу 06.10.2021

В санкционный список СНБО Украины, утвержденный Зеленским, попали 95 физлиц. В первую очередь, это кандидаты на выборах в Госдуму РФ, а также члены территориальных избирательных комиссий в Крыму.

Неудобная шкура оппозиционера. Политическая жатва. Хор для президента – "Заповедник", выпуск 186, 03.10.21 03.10.2021

Сюжет об идущих на поклон к волшебнику Вброс. Репортаж про дачные заготовки. Песня от поклонников в подарок президенту. Смотрите в 186-м выпуске "Заповедника"!

"Новые люди" быстро могут стать „старыми людьми": чем на самом деле будет заниматься партия в Госдуме? (01.10.2021) 01.10.2021

Партия "Новые люди", которая прошла в Думу, отказывается говорить о себе как об оппозиции, а называет себя альтернативой. Критики власти считают "Новых людей" проектом Кремля.

A woman walks to cast her ballot at a polling station on the last day of three-day long parliamentary elections in Moscow, Russia September 19, 2021. REUTERS/Evgenia Novozhenina

Докладчик Европарламента: В России не было выборов как таковых 01.10.2021

Постоянный докладчик Европарламента по России в интервью DW прокомментировал прошедшее в РФ голосование и рассказал, почему ЕС не следует признавать новую Госдуму легитимной.

Клеймо "иноагента": в реестр попали "ОВД-Инфо" и "Медиазона" (30.09.2021) 30.09.2021

Издание "Медиазона", включенное в реестр так называемых "иноагентов", прекращать работу в РФ не собирается. Не собираются ничего менять и сотрудники оказавшегося в списке проекта "ОВД-Инфо".
Demonstrators hold placards reading Off with the remote electronic voting system! during a rally organized by the Russian Communist Party to protest against the preliminary results of the parliamentary election in Moscow, Russia September 20, 2021. REUTERS/Shamil Zhumatov

Коммунисты подали 29 исков против итогов электронного голосования в Москве 29.09.2021

В Пресненский суд Москвы поступили 15 исков от КПРФ, поданных юристами по доверенности, и еще 14 - от кандидатов в депутаты Госдумы по округам, сообщил пресс-секретарь фракции КПРФ в Мосгордуме Никита Попов.
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