Как выборы в России стали "так называемыми"

На выборном участке Фото: Dmitry Rogulin/Tass/dpa/picture alliance

"Если не нравится "Единая Россия" и остальные официальные "партии", то голосуйте за самовыдвиженцев!" Правильно? 8 сентября, объявленное в России очередным "единым днем голосования", показало, что нет. Например, на выборах мэра Братска действующего городского голову-единоросса победил самовыдвиженец, который… тоже состоит в "Единой России"! Братские партийные бонзы должны получить премию от администрации Путина. И власть осталась у кого надо, и в демократию поиграли.

Брал ли Путин пример с ГДР?

Константин Эггерт

На самом деле, Кремль начал выхолащивать выборы сразу после прихода Путина к власти. Опыт поздней перестройки и девяностых показывал - выборность дает политику не просто легитимность, но авторитет. Именно поэтому институт выборов нужно было не полностью дискредитировать (это чревато уходом политики на улицу), но именно выхолостить, сделать элементом "стабильности" по-путински, то есть такой, когда власть монолитна и управляет декорациями демократии из единой диспетчерской. Многие считают, что за образец Путин взял хорошо известную ему по прежней "работе" систему Германской Демократической Республики. Там существовала формальная многопартийность, но альтернативные партии были полностью ручными, напичканными агентурой тайной полиции структурами, которые имитировали борьбу "лучшего против хорошего".

Действительно ли ГДР служила Путину вдохновением, или же нет, но успешный для его режима результат налицо. В России любая допущенная к выборам "оппозиция" должна соответствовать нехитрому критерию: Путин - его внешняя и внутренняя политика, его окружение, его личные качества - для нее находятся вне критики. Буквально за несколько лет, пусть и несовершенную, но все же живую политическую конкуренцию девяностых заменили на систему прямого и косвенного подкупа избирателей ("Голосуй за только "ЕдРо"/Путина, потому что бюджеты под их контролем. Может быть, что-то перепадет и тебе"). Дело довершили безудержной пропагандой цинизма: "Политика - грязное дело", "На Западе такая же коррупция, как у нас, просто они лицемеры", "В девяностые годы был хаос, а нужен порядок".

Надеющиеся на блага от власти ходят на выборы, не надеющиеся остаются дома. Фальсификации сначала служили реальному делу отсечения потенциальных критиков власти, но со временем превратились в ритуал по доказательству лояльности властей разного уровня Кремлю и элементарную перестраховку.

Как "Яблоко" помогает Кремлю

Небольшая надежда раскачать систему изнутри сохранялась в период протестов 2011-2012 года. Выборы мэра Москвы 2013 года, на которых Алексей Навальный получил почти под 30 процентов голосов, до сих пор считаются пиком "альтернативности". Хотя и здесь продолжаются споры - был ли это реальный прорыв оппозиции или просчитанное Кремлем заранее выпускание политического пара.

В любом случае, после аннексии Крыма и начала войны с Украиной в 2014 году власть никаких случайностей старалась не допускать. И - пока - не допустила. Война идет уже 10 лет, погибли десятки, а скорее всего, сотни тысяч россиян, Украина заняла почти тысячу квадратных километров российской территории. То есть даже по ультрапатриотическим стандартам ситуация плохая. Но ее практически не обсуждают на предвыборных дебатах. Разве что кандидатам от "Яблока" позволяют выступать "за мир" - то есть призывать к немедленному прекращению огня. Которое приведет к замораживанию линии фронта и ее превращению в фактическую новую границу России. Этот "нарратив" - запасной. Он готовит для режима политические пути отхода на случай, если придется еще туже, чем сегодня, и остановить агрессию против Украины нужно будет ради спасения кресел Путина и его окружения.

Мы - не они!

Выборы любого уровня в России, как минимум с 2014 года, нелегитимны. Организация выборов на незаконно оккупированных и аннексированных Россией территориях Украины - это еще и нарушение международного права. Участие в подобных выборах, даже самое искреннее, с самыми благими намерениями, лишь играет на руку режиму, легитимизирует и "домашний" кремлевский балаган, и оккупацию. То, что значительная часть граждан либо не понимает этого, либо делает вид, что не понимает, и участвует в этом шоу, доказывает: гражданское общество в стране слабое и малочисленное. Бойкот выборов, как не раз отмечали многие российские оппозиционеры, неэффективен с практической точки зрения. Но есть ли более эффективная тактика? Не знаю. В случае, если невозможно эффективно и заметно влиять на практическую политику, как в сегодняшней России, самый правильный подход - призвать не участвовать в лживом процессе псевдовыборов, вдобавок фактически легитимирующих оккупацию. Это - акт проявления моральной силы и гражданского достоинства.

Да, власти фальсифицируют выборы. Но они их и так фальсифицируют много лет. Зато чем больше будет бойкотирующих, тем быстрее они, общаясь между собой, укрепят друг друга во мнении, что "мы - не они!" По опыту Центральной Европы, да и перестроечного СССР, это критически важно для создания отчуждения между диктатурой и обществом, а значит, и для формирования гражданского сознания. Если и когда режим дрогнет, эта моральная высота станет стратегическим практическим преимуществом оппозиционеров в реальной политике.

Кроме того, вместо сравнительного анализа путинских электоральных объедков, по типу "Кто лучше - справоросс Пуговичкин или коммунист Петелькин, и как они отличаются от единоросса Шинелькина?", оппозиции стоит использовать все каналы для разъяснения гражданам заново, почему выборы, сменяемость власти, система сдержек и противовесов, выборность судей, частная собственность и независимость СМИ, то есть демократия в целом - это здорово, перспективно и внушает оптимизм. Не стоит себя обманывать: эксцессы ельцинских лет плюс четверть века нынешнего режима, плюс агрессивная война заметно размыли представления значительной части россиян о сути демократии и о том, зачем она вообще нужна. И если верить, как верит большинство оппозиционеров, в возможность демократии в России, то повторение того, что было плохо пройдено в перестройку и 90-е годы, будет не просто нелишним, но абсолютно необходимым.

Автор: Константин Эггерт - российский журналист, автор еженедельной колонки на DW и интервью-проекта DW "вТРЕНДde". Константин Эггерт в Facebook: Константин Эггерт, в Telegram: @KonstantinEggert, в Х: @kvoneggert.

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