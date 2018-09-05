"Вставайте", или Зачем новое политическое движение в ФРГ хочет сближения с РФ?

Саре Вагенкнехт (Sahra Wagenknecht) тесно в прежней роли. Немецкий политик левого толка и сопредседатель фракции "Левой партии" в бундестаге создает новое политическое движение. Во вторник, 4 сентября, Вагенкнехт официально представила инициативу, которая называется "Вставайте" (Aufstehen). Оно наверняка привлекло к себе внимание политического руководства в России, потому что сближение с Москвой - ключевая внешнеполитическая цель движения.

Надпартийное движение

Новое политическое движение видит себя как надпартийное: в число сподвижников вошли политики "Левой партии", такие как бывший сопредседатель партии и муж Вагенкнехт Оскар Лафонтен (Oskar Lafontaine), бургомистр Фленсбурга Симоне Ланге (Simone Lange), которая недавно боролась за место председателя партии социал-демократов, и бывший ведущий политик партии "Союз-90"/"зеленые" Лудгер Фольмер, а также ряд общественных деятелей.

Инициаторы "Вставайте" (справа налево): Сара Вагенкнехт, Лудгер Фольмер, Симоне Ланге, Бернд Штегеман, Ханс Альберс

В тексте, опубликованном на сайте движения ко дню его официального запуска, говорится, что в Германии накопилось слишком много противоречий. "Мы создаем автомобили и станки, востребованные в мире, но отправляем своих детей в пришедшие в упадок школы, в которых не хватает учителей и где постоянно отменяются уроки".

Попытка обойти Меркель слева

Главная цель движения, по словам Вагенкнехт, - привлечь в политику тех избирателей, которые больше не чувствуют себя представленными в парламенте ФРГ. В перспективе - создать правительственную коалицию без блока партий ХДС/ХСС, который возглавляет Ангела Меркель (Angela Merkel). "С правительством из левоцентристских партий мы бы жили лучше", - заявил на церемонии представления нового движения Лудгер Фольмер.

События в Хемнице "показали, что требуется новый прорыв", сказала на том же мероприятии Сара Вагенкнехт. Саксонский Хемниц в ее речи всплыл неслучайно, потому что связан с темой миграции: участники кровавой потасовки, приведшей к гибели одного человека, а потом к охоте на мигрантов в городе и демонстрациям против миграции, - были иностранного происхождения.

Правые радикалы во время протестов в Хемнице после убийства немца мигрантами

Изначально новое движение планировало позиционировать себя как сторонника жесткого курса в вопросах миграционной политики - более жесткого, чем придерживается та же "Левая партия" с ее политикой "открытых границ". Но сегодня призыв к ограничению миграции высказан завуалированно как требование "бороться с голодом, бедностью на месте и создать перспективы в странах происхождения".

Более строгое отношение к миграционной политике призвано остановить "переток избирателей к "АдГ" и, возможно, обратить его вспять", пояснил один из сооснователей движения "Вставайте" Оскар Лафонтен. "АдГ" - это "Альтернатива для Германии", правопопулистская антииммигрантская партия, продолжающая набирать популярность особенно на востоке страны.

Дистанцироваться от США, наладить отношения с Россией

Важное место в программном призыве движения "Вставайте" занимает внешняя политика. Его инициаторы констатируют, что "глобальные угрозы растут", а "право сильного все чаще вытесняет путь переговоров и дипломатии". "Концепция общей системы безопасности в Европе и соблюдения баланса интересов между Западом и Востоком, между более и менее крупными государствами, отвергнута", - сказано в документе. Риск военного столкновения крупных ядерных держав стал выше, и главным виновником ситуации лидеры нового немецкого движения считают США, поэтому призывают стать "более независимыми" от политики Вашингтона.

Одновременно "Вставайте" требует возвращения к курсу укрепления мира и прекращению "ледникового периода", который "царит в отношениях с Россией". Вагенкнехт и ее единомышленники не впервые призывают к сближению Берлина с Москвой - высказывания, которые часто цитируют в государственных российских СМИ, где харизматичный политик выступает регулярно. По наблюдениям газеты Tagesspiegel, к инициативе "Вставайте" на протяжении последних месяцев было приковано внимание российских СМИ, в частности, канала RT.

Движение "Вставайте", как замечает Tagesspiegel, в скором времени отправит еще один сигнал о сближении в направлении России. В декабре запланирован выход книги под названием "Почему нам нужен мир и дружба с Россией". Статьи к ней написали близкие к движению политики и общественные деятели из разных немецких партий, объединенные стремлением укреплять отношения с Москвой. В списке авторов – сразу три бывших председателя партии социал-демократов - уже упомянутый Оскар Лафонтен, Маттиас Платцек (Matthias Platzeck) и Зигмар Габриэль (Sigmar Gabriel), а также историк Петер Брандт (Peter Brandt), сын бывшего канцлера ФРГ Вилли Брандта и баварский политик из ХСС Петер Гаувайлер (Peter Gauweiler).

"Вставайте" полно оптимизма, партнеры - пессимизма

Начало движения сами инициаторы расценивают как успешное: по их данным, их поддержали уже свыше ста тысяч человек. На самом деле, так говорить некорректно, - столько человек лишь подписались на рассылки сайта Aufstehen.de, среди них много журналистов и заинтересовавшихся людей, но не обязательно разделяющих взгляды движения. Платить взносы подписанты тоже не обязывались.

Движение было встречено со скрытым пессимизмом среди оппонентов Вагенкнехт и Лафонтена внутри "Левой партии", и с открытым пессимизмом - в других левоцентристских партиях, на чью аудиторию рассчитывает движение "Вставайте". В "Левой партии" боятся раскола из-за появления нового движения. Сама Вагенкнехт, впрочем, место сопредседателя фракции "Левой партии" покидать не намерена.

Риски раскола левых в Германии

Инициатива Вагенкнехт следует тренду последних лет: традиционные партии теряют популярность, в то время как новые движения и партии добиваются заметных успехов - будь то в Италии, Франции или той же Германии.

Левоцентристы на последних выборах в бундестаг набрали всего 38 процентов голосов. Чтобы сформировать правящую коалицию, им необходимы еще не менее 13 – для простого большинства в бундестаге. Такой потенциал у движения есть, считает политолог Ульрих фон Алеман (Ulrich von Alemann): он полагает, что "Вставайте" может собрать под своими знаменами от 10 до 15 процентов избирателей. Это можно было бы назвать успехом движения.

Интернет-опрос социологического института Civey вообще выяснил, что на выборах каждый четвертый может себе представить отдать голос за "Вставайте", если оно станет партией. Но появление новой партии, по мнению политических обозревателей, таит в себе и большие риски. Вместо объединения сторонников левых идей левоцентристский спектр может подвергнуться лишь новой фрагментации и привести к еще большему расколу среди левых.

Смотрите также:

10 немецких политиков, которых нужно знать россиянам Ангела Меркель Ангела Меркель (Angela Merkel) - политический долгожитель: дочь пастора из бывшей ГДР возглавляет правительство Германии уже более 12 лет, заступив на пост канцлера в четвертый раз. Многолетний бессменный глава ХДС знаменита своим прагматизмом: один из примеров - отказ от ядерной энергетики. И даже решение открыть границы для беженцев в итоге лишь ненадолго сказалось на рейтинге Меркель.

10 немецких политиков, которых нужно знать россиянам Франк-Вальтер Штайнмайер Для большинства жителей Германии президент страны Франк-Вальтер Штайнмайер (Frank-Walter Steinmeier) много лет является лицом немецкой дипломатии и символом стабильности. К примеру, в бытность министром иностранных дел он заслужил всеобщее уважение благодаря своим настойчивым попыткам наладить отношения между Москвой и Киевом после эскалации конфликта в 2014 году.

10 немецких политиков, которых нужно знать россиянам Хайко Мас Министр иностранных дел в новом правительстве Меркель, социал-демократ Хайко Мас (Heiko Maas) в прежнем кабинете был министром юстиции. Он слывет стойким противником нарушения прав и свобод человека. "Я - за справедливость. Это дело всей моей политической жизни, мое кредо", - подчеркивает Мас. Он не относится к тем, кто выступают со скороспелыми заявлениями, но свою позицию отстаивает твердо.

10 немецких политиков, которых нужно знать россиянам Вольфганг Шойбле Вольфганг Шойбле (Wolfgang Schäuble), который с 2009 по 2018 годы был министром финансов ФРГ, является председателем бундестага нового созыва. Шойбле - настоящий политический старожил. В 1984 году он уже возглавлял ведомство федерального канцлера при Гельмуте Коле. В 1990 году на Шойбле было совершено покушение, с тех пор он прикован к инвалидной коляске.

10 немецких политиков, которых нужно знать россиянам Хорст Зеехофер Министр внутренних дел Хорст Зеехофер (Horst Seehofer), в прошлом премьер-министр Баварии, известен своими громкими заявлениями. В ноябре 2015 года он подверг резкой критике политику Меркель в отношении беженцев. Еще одна щекотливая тема - отношения лидера Христианско-социального союза (ХСС) с Владимиром Путиным: в 2017 году Зеехофер дважды встречался с российским лидером в Москве.

10 немецких политиков, которых нужно знать россиянам Сара Вагенкнехт За диалог с Москвой выступает и глава Левой партии Сара Вагенкнехт (Sahra Wagenknecht). Лидер "левых" не раз требовала распустить НАТО и заменить альянс системой европейской коллективной безопасности с участием РФ, а также заявляла о неэффективности санкций, введенных против Москвы. Кроме того, "левые" также призывают прекратить зарубежные миссии бундесвера.

10 немецких политиков, которых нужно знать россиянам Кристиан Линднер На выборах в бундестаг Свободная демократическая партия (СвДП) получила 10,7% и вернулась в федеральный парламент. Это, прежде всего, заслуга лидера либералов Кристиана Линднера (Christan Lindner), реформировавшего партию. В 2017 году Линднер оказался в центре внимания после высказываний о Крыме: 38-летний политик призвал "заморозить" этот вопрос на время и сотрудничать с РФ там, где это возможно.

10 немецких политиков, которых нужно знать россиянам Джем Оздемир В свою очередь сопредседатель партии "Союз 90/"зеленые" Джем Оздемир (Cem Özdemir) придерживается противоположного мнения. Немецкий политик с турецкими корнями призвал ужесточить санкции против России в связи с эскалацией конфликта на востоке Украины и назвал неуместными разговоры об их ослаблении.

10 немецких политиков, которых нужно знать россиянам Фрауке Петри По итогам выборов 24 сентября правопопулистская партия "Альтернатива для Германии" (АдГ) впервые прошла в бундестаг. Однако ее сопредседатель Фрауке Петри (Frauke Petry), известная своей жесткой позицией в отношении беженцев, сенсационно объявила, что покидает АдГ из-за ее радикализации. Позже она подтвердила регистрацию домена dieblauen.de ("голубые"), заявив, что речь идет о новой инициативе.

10 немецких политиков, которых нужно знать россиянам Александер Гауланд Национал-консервативное крыло АдГ представляет зампредседателя партии Александер Гауланд (Alexander Gauland), также известный своими провокационными высказываниями. Его мнение, что "Крым - исконно российская территория", популярно в российских СМИ. В то же время заявление Гауланда о том, что немцы могут гордиться "подвигами немецких солдат" в обеих мировых войнах, в РФ мало кто заметил. Автор: Александра Елкина

