"Вставайте", или Зачем новое политическое движение в ФРГ хочет сближения с РФ?

Одна из ведущих левых политиков Германии зовет сторонников вступать в новое политическое движение "Вставайте". У него четкий курс на сближение с Россией. Что стоит за этой инициативой?
Саре Вагенкнехт (Sahra Wagenknecht) тесно в прежней роли. Немецкий политик левого толка и сопредседатель фракции "Левой партии" в бундестаге создает новое политическое движение. Во вторник, 4 сентября, Вагенкнехт официально представила инициативу, которая называется "Вставайте" (Aufstehen). Оно наверняка привлекло к себе внимание политического руководства в России, потому что сближение с Москвой - ключевая внешнеполитическая цель движения.
Надпартийное движение
Новое политическое движение видит себя как надпартийное: в число сподвижников вошли политики "Левой партии", такие как бывший сопредседатель партии и муж Вагенкнехт Оскар Лафонтен (Oskar Lafontaine), бургомистр Фленсбурга Симоне Ланге (Simone Lange), которая недавно боролась за место председателя партии социал-демократов, и бывший ведущий политик партии "Союз-90"/"зеленые" Лудгер Фольмер, а также ряд общественных деятелей.
Инициаторы "Вставайте" (справа налево): Сара Вагенкнехт, Лудгер Фольмер, Симоне Ланге, Бернд Штегеман, Ханс Альберс
В тексте, опубликованном на сайте движения ко дню его официального запуска, говорится, что в Германии накопилось слишком много противоречий. "Мы создаем автомобили и станки, востребованные в мире, но отправляем своих детей в пришедшие в упадок школы, в которых не хватает учителей и где постоянно отменяются уроки".
Попытка обойти Меркель слева
Главная цель движения, по словам Вагенкнехт, - привлечь в политику тех избирателей, которые больше не чувствуют себя представленными в парламенте ФРГ. В перспективе - создать правительственную коалицию без блока партий ХДС/ХСС, который возглавляет Ангела Меркель (Angela Merkel). "С правительством из левоцентристских партий мы бы жили лучше", - заявил на церемонии представления нового движения Лудгер Фольмер.
События в Хемнице "показали, что требуется новый прорыв", сказала на том же мероприятии Сара Вагенкнехт. Саксонский Хемниц в ее речи всплыл неслучайно, потому что связан с темой миграции: участники кровавой потасовки, приведшей к гибели одного человека, а потом к охоте на мигрантов в городе и демонстрациям против миграции, - были иностранного происхождения.
Изначально новое движение планировало позиционировать себя как сторонника жесткого курса в вопросах миграционной политики - более жесткого, чем придерживается та же "Левая партия" с ее политикой "открытых границ". Но сегодня призыв к ограничению миграции высказан завуалированно как требование "бороться с голодом, бедностью на месте и создать перспективы в странах происхождения".
Более строгое отношение к миграционной политике призвано остановить "переток избирателей к "АдГ" и, возможно, обратить его вспять", пояснил один из сооснователей движения "Вставайте" Оскар Лафонтен. "АдГ" - это "Альтернатива для Германии", правопопулистская антииммигрантская партия, продолжающая набирать популярность особенно на востоке страны.
Дистанцироваться от США, наладить отношения с Россией
Важное место в программном призыве движения "Вставайте" занимает внешняя политика. Его инициаторы констатируют, что "глобальные угрозы растут", а "право сильного все чаще вытесняет путь переговоров и дипломатии". "Концепция общей системы безопасности в Европе и соблюдения баланса интересов между Западом и Востоком, между более и менее крупными государствами, отвергнута", - сказано в документе. Риск военного столкновения крупных ядерных держав стал выше, и главным виновником ситуации лидеры нового немецкого движения считают США, поэтому призывают стать "более независимыми" от политики Вашингтона.
Одновременно "Вставайте" требует возвращения к курсу укрепления мира и прекращению "ледникового периода", который "царит в отношениях с Россией". Вагенкнехт и ее единомышленники не впервые призывают к сближению Берлина с Москвой - высказывания, которые часто цитируют в государственных российских СМИ, где харизматичный политик выступает регулярно. По наблюдениям газеты Tagesspiegel, к инициативе "Вставайте" на протяжении последних месяцев было приковано внимание российских СМИ, в частности, канала RT.
Движение "Вставайте", как замечает Tagesspiegel, в скором времени отправит еще один сигнал о сближении в направлении России. В декабре запланирован выход книги под названием "Почему нам нужен мир и дружба с Россией". Статьи к ней написали близкие к движению политики и общественные деятели из разных немецких партий, объединенные стремлением укреплять отношения с Москвой. В списке авторов – сразу три бывших председателя партии социал-демократов - уже упомянутый Оскар Лафонтен, Маттиас Платцек (Matthias Platzeck) и Зигмар Габриэль (Sigmar Gabriel), а также историк Петер Брандт (Peter Brandt), сын бывшего канцлера ФРГ Вилли Брандта и баварский политик из ХСС Петер Гаувайлер (Peter Gauweiler).
"Вставайте" полно оптимизма, партнеры - пессимизма
Начало движения сами инициаторы расценивают как успешное: по их данным, их поддержали уже свыше ста тысяч человек. На самом деле, так говорить некорректно, - столько человек лишь подписались на рассылки сайта Aufstehen.de, среди них много журналистов и заинтересовавшихся людей, но не обязательно разделяющих взгляды движения. Платить взносы подписанты тоже не обязывались.
Движение было встречено со скрытым пессимизмом среди оппонентов Вагенкнехт и Лафонтена внутри "Левой партии", и с открытым пессимизмом - в других левоцентристских партиях, на чью аудиторию рассчитывает движение "Вставайте". В "Левой партии" боятся раскола из-за появления нового движения. Сама Вагенкнехт, впрочем, место сопредседателя фракции "Левой партии" покидать не намерена.
Риски раскола левых в Германии
Инициатива Вагенкнехт следует тренду последних лет: традиционные партии теряют популярность, в то время как новые движения и партии добиваются заметных успехов - будь то в Италии, Франции или той же Германии.
Левоцентристы на последних выборах в бундестаг набрали всего 38 процентов голосов. Чтобы сформировать правящую коалицию, им необходимы еще не менее 13 – для простого большинства в бундестаге. Такой потенциал у движения есть, считает политолог Ульрих фон Алеман (Ulrich von Alemann): он полагает, что "Вставайте" может собрать под своими знаменами от 10 до 15 процентов избирателей. Это можно было бы назвать успехом движения.
Интернет-опрос социологического института Civey вообще выяснил, что на выборах каждый четвертый может себе представить отдать голос за "Вставайте", если оно станет партией. Но появление новой партии, по мнению политических обозревателей, таит в себе и большие риски. Вместо объединения сторонников левых идей левоцентристский спектр может подвергнуться лишь новой фрагментации и привести к еще большему расколу среди левых.
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