Всероссийская федерация легкой атлетики (ВФЛА)

Легкоатлетам из России приостановили выдачу нейтрального статуса

World Athletics объяснила свое решение тем, что ВФЛА не уплатила в срок штраф за вмешательство в расследование допингового скандала. На заседании в конце июля будут согласованы дальнейшие действия в отношении россиян.