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Всероссийская федерация легкой атлетики (ВФЛА)

Всероссийская федерация легкой атлетики (ВФЛА)

Спортивная организация, занимающаяся развитием и популяризацией лёгкой атлетики в России и руководящая проведением всероссийских соревнований в этом виде спорта. Член Международной ассоциации легкоатлетических федераций и Европейской легкоатлетической ассоциации.

Athleten zeigen die olympischen Uniformen für russische Sportler. Russland präsentierte seine olympische Bekleidung für die Spiele in Tokio, auf dem keine Symbole des Landes abgebildet sein sollen. Russische Athleten werden bei den Olympischen Spielen in Tokio als Neutrale antreten, nachdem der Court of Arbitration for Sport im vergangenen Dezember Russland wegen staatlich unterstützten Dopings die Verwendung seines Namens, seiner Flagge und seiner Hymne bei allen Weltmeisterschaften für die nächsten zwei Jahre verboten hat. +++ dpa-Bildfunk +++

ВФЛА допустила к соревнованиям 61 российского спортсмена 26.06.2021

Общее число легкоатлетов из РФ, получивших право выступать в 2021 году, достигло 123 человек, но количество тех, кто сможет принять участие в Олимпиаде в Токио ограничено десятью.
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Ряд руководителей легкой атлетики России дисквалифицированы на 4 года 17.02.2021

Пять высокопоставленных функционеров ВФЛА признаны виновными в фальсификации документов, сокрытии антидопинговых нарушений и отказе сотрудничать со следствием.
Bildnummer: 04738612 Datum: 17.08.2009 Copyright: imago/Chai v.d. Laage Anna Pyatykh (Russland); Vdig, hoch, Freisteller, Dreisprung, Nationaltrikot, o0 Aufmacher WM 2009, Berlin Dynamik, Leichtathletik WM Damen Einzel Einzelbild Aktion Personen Image number 04738612 date 17 08 2009 Copyright imago Chai v D Laage Anna Pyatykh Russia Vdig vertical cut out Triple jump National jersey o0 Highlight World Cup 2009 Berlin Dynamics Athletics World Cup women Singles Single Action shot Human Beings

ВФЛА продлили срок разработки дорожной карты 26.09.2020

Крайний срок истекал 30 сентября, теперь установили новую дату - 1 марта. В World Athletics хотят увидеть от ВФЛА более активное внедрение культуры нулевой терпимости к допингу и борьбу за "чистый спорт".

FILE - Iin this Jan.13, 2020 file photo, former president of the IAAF (International Association of Athletics Federations) Lamine Diack arrives at the Paris courthouse, Monday, Jan. 13, 2020. A Paris court is delivering its verdict Wednesday Sept. 16, 2020, in the trial of Lamine Diack on corruption, money laundering and breach of trust charges against the one-time supremo of global track and field athletics, and according to prosecutors, creamed off millions for himself, with his son.(AP Photo/Thibault Camus, File) |

Экс-глава IAAF приговорен к четырем годам тюрьмы из-за коррупции и российских спортсменов 17.09.2020

Международная федерация легкой атлетики под руководством Ламина Диака скрывала положительные допинг-пробы россиян. Некоторые из них стали медалистами Олимпийских игр в Лондоне.
13.12.2018, Russland, Moskau: MOSCOW, RUSSIA - DECEMBER 13, 2018: Russian Anti-Doping Agency (RUSADA) Director General Yuri Ganus attends a seminar to discuss anti-doping regulations. Mikhail Japaridze/TASS Foto: Mikhail Japaridze/TASS/dpa |

WADA обеспокоено увольнением Юрия Гануса с должности гендиректора РУСАДА 29.08.2020

Всемирное антидопинговое агентство подчеркнуло, что для РУСАДА "критически важно сохранить свою независимость в будущем".
09.11.2018, Russland, Moskau: MOSCOW, RUSSIA - NOVEMBER 9, 2018: Russian Anti-Doping Agency (RUSADA) Director General Yuri Ganus speaks during a press conference at the media centre of the Rossiya Segodnya news agency. Mikhail Pochuyev/TASS Foto: Mikhail Pochuyev/TASS/dpa |

Юрий Ганус уволен с поста гендиректора РУСАДА 28.08.2020

Ганус смещен с должности из-за нарушений в хозяйственной деятельности антидопингового агентства. Сам он назвал его увольнение ошибкой и предрек России проблемы с восстановлением членства в World Athletics.
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Министерство спорта РФ оплатило штраф ВФЛА перед World Athletics 12.08.2020

Российским легкоатлетам грозило полное исключение из международной ассоциации и запрет выступать на международных соревнованиях в любом статусе.
13.12.2018, Russland, Moskau: MOSCOW, RUSSIA - DECEMBER 13, 2018: Russian Anti-Doping Agency (RUSADA) Director General Yuri Ganus attends a seminar to discuss anti-doping regulations. Mikhail Japaridze/TASS Foto: Mikhail Japaridze/TASS/dpa |

Главу РУСАДА рекомендовали уволить 05.08.2020

Наблюдательный совет Российского антидопингового агентства рекомендовал уволить Юрия Гануса. Всемирное антидопинговое агентство выразило озабоченность этим решением.
IAAF World Athletics Championships 2019 - Day Four - Khalifa International Stadium. A general view of empty seating in the stadium during the Women's 200 Metres Heats on day four of the IAAF World Championships at The Khalifa International Stadium, Doha, Qatar. Picture date: Monday September 30, 2019. See PA story ATHLETICS World. Photo credit should read: Mike Egerton/PA Wire. RESTRICTIONS: Editorial use only. No transmission of sound or moving images and no video simulation. URN:45714771 |

России отсрочили штраф за нарушение антидопинговых правил до 15 августа 31.07.2020

Министр спорта РФ пообещал выплатить штраф World Athletics. Если 5 млн долларов не будут выплачены до 15 августа, российских легкоатлетов исключат из международных соревнований даже в нейтральном статусе.

10.11.2015 Nov. 10, 2015 - London, London, UK - London, UK. Sebastian Coe, the IAAF s president speaking at Microsoft s Future Decoded event at Excel convention centre in London on Tuesday, 10 November 2015. Sebastian Coe at Future Decoded event PUBLICATIONxINxGERxSUIxAUTxONLY - ZUMAl94_ Nov 10 2015 London London UK London UK Sebastian Coe The IAAF s President speaking AT Microsoft s Future Event AT Excel Convention Centre in London ON Tuesday 10 November 2015 Sebastian Coe AT Future Event PUBLICATIONxINxGERxSUIxAUTxONLY ZUMAl94_ imago/ZUMA Press

Легкоатлетам из России приостановили выдачу нейтрального статуса 02.07.2020

World Athletics объяснила свое решение тем, что ВФЛА не уплатила в срок штраф за вмешательство в расследование допингового скандала. На заседании в конце июля будут согласованы дальнейшие действия в отношении россиян.
FILE - In this May 24, 2016 file photo, an employee of the Russia's national drug-testing laboratory holds a vial in Moscow, Russia. The World Anti-Doping Agency has turned over evidence from 43 Russian doping cases to international sports federations, all based on the trove of data received from the Moscow laboratory that WADA scientists gained access to earlier this year. (AP Photo/Alexander Zemlianichenko, File) |

Минспорта РФ просит отсрочить штраф ВФЛА за нарушение антидопинговых правил 01.07.2020

Всероссийская федерация легкой атлетики утверждает, что у нее нет денег на уплату штрафа за применение спортсменом допинга. Минспорта РФ обратилось в World Athletics и МОК с просьбой отсрочить выплату 5 млн долларов.
18.07.2016 FILE -The May 24, 2016 file photo shows a sign reading Russian National Anti-doping Agency RUSADA on a building in Moscow, Russia. On Monday, July 18, 2016 WADA investigator Richard McLaren confirmed claims of state-run doping in Russia. (AP Photo/Alexander Zemlianichenko, file) | (c) picture-alliance/AP Photo/A. Zemlianichenko

Всероссийская федерация легкой атлетики наказала двух спортсменов 08.04.2020

Спортивные результаты бегуньи Александры Степановой и прыгуна в длину Дмитрия Бобкова аннулированы на основании решения Российского антидопингового агентства.

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Новый глава ВФЛА признал вину федерации в "деле Лысенко" 03.03.2020

Евгений Юрченко полностью согласился с обвинениями Независимого легкоатлетического органа по "делу Лысенко". Этим шагом он надеется предотвратить новые санкции World Athletics.
FILE - In this Feb. 18, 2014, file photo, a Russian flag is held above the Olympic Rings at Adler Arena Skating Center during the Winter Olympics in Sochi, Russia. A World Anti-Doping Agency (WADA) panel on Monday Nov. 25, 2019, has recommended Russian athletes be forced to compete as neutrals at the 2020 Olympics in Tokyo and other major upcoming events. (AP Photo/David J. Phillip, File) |

Руководство легкоатлетической федерации России ушло в отставку 03.02.2020

Полномочия президиума ВФЛА после отставки переданы рабочей группе Олимпийского комитета России. Министерство спорта РФ ранее приостановило госаккредитацию федерации из-за невыполнения обязанностей по борьбе с допингом.
Bildnummer: 11200881 Datum: 12.08.2012 Copyright: imago/ITAR-TASS gold-medalist Russia s Anna Chicherova, women s high jump, and Silver medalists Russia s Yulia Gushchina, Tatyana Firova, Natalya Antyukh, Antonina Krivoshapka, Women s 4x400m Staffel Relay, L-R, celebrate their medals at the London 2012 Olympic Games. PUBLICATIONxINxGERxAUTxONLY RE105AF7; Olympia London Olympische Spiele Sommerspiele Sommer Leichtathletik Siegerehrung xsp x1x 2012 quer o0 Hochsprung Damen 4x400m Sieg Olympiasieg Fahne, Landesfahne Staffel (c) Imago/sportfotodienst/ITAR-TASS

Министерство спорта РФ приостановило госаккредитацию ВФЛА 31.01.2020

Государственная аккредитация ВФЛА приостановлена до 1 марта в связи с невыполнением федерацией обязанностей по борьбе с допингом, заявило Минспорта.
FILE - epa03353205 Gold medalist Natalya Antyukh of Russia is seen on the podium during the medal ceremony for the women's 400m Hurdles during the London 2012 Olympic Games Athletics, Track and Field events at the Olympic Stadium, London, Britain, 09 August 2012. EPA/CHRISTOPHE KARABA (zu dpa-Meldung: «IOC: Kein Komplett-Ausschluss Russlands von Olympia in Rio» vom 24.07.2016) +++(c) dpa - Bildfunk+++ | © picture-alliance/dpa/K. Nietfeld

ВФЛА могут лишить членства в World Athletics 29.01.2020

Совет независимого дисциплинарного органа Athletic Integrity Unit рекомендовал исключить ВФЛА из международной федерации. В World Athletics считают обвинения в адрес ВФЛА очень серьезными.
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