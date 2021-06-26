Всероссийская федерация легкой атлетики (ВФЛА)
Спортивная организация, занимающаяся развитием и популяризацией лёгкой атлетики в России и руководящая проведением всероссийских соревнований в этом виде спорта. Член Международной ассоциации легкоатлетических федераций и Европейской легкоатлетической ассоциации.
Всероссийская федерация легкой атлетики утверждает, что у нее нет денег на уплату штрафа за применение спортсменом допинга. Минспорта РФ обратилось в World Athletics и МОК с просьбой отсрочить выплату 5 млн долларов.