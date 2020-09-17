ВФЛА продлили срок разработки дорожной карты

Совет Международной ассоциации легкоатлетических федераций (World Athletics) продлил срок разработки дорожной карты Всероссийской федерацией легкой атлетики (ВФЛА) до 1 марта 2021 года. Об этом в субботу, 26 сентября, сообщили в пресс-службе организации.

"Первоначальный крайний срок был 30 сентября 2020 года, однако теперь Совет утвердил рекомендацию своей рабочей группы по России", - указывается в заявлении. В World Athletics уточнили, что первоочередными задачами по-прежнему являются внедрение среди тренеров и персонала, задействованного в Центре спортивной подготовки, культуры нулевой терпимости к допингу, а также реабилитация ВФЛА таким образом, чтобы она стала надежным союзником мировой легкой атлетики "в борьбе за чистый спорт".

Если российская сторона не уложится в указанный срок, то совет World Athletics вновь рассмотрит вопрос о полном отстранении ВФЛА, предупредили в международной ассоциации.

"Продолжаем сидеть дома"

Между тем на решение уже отреагировала российская трехкратная чемпионка мира по прыжкам в высоту Мария Ласицкене. "Продолжаем сидеть дома и слушать многолетние истории о прогрессе в отношениях с World Athletics", - написала она в Instagram, сопроводив запись хештегами "5 лет позора" и "с юбилеем".

Штраф за фальсификацию документов Лысенко

До 1 июля российская сторона должна была выплатить World Athletics штраф в 6,31 млн долларов за причастность бывшего руководства ВФЛА к фальсификации документов по делу легкоатлета Данила Лысенко.

Это не было сделано в срок. В конце июня министр спорта Олег Матыцин гарантировал World Athletics, что задолженность ВФЛА будет погашена. В связи с этим Совет международной организации предоставил российской стороне отсрочку выплаты до 15 августа. Как стало известно 12 августа, министерство спорта России выделило Всероссийской федерации легкой атлетики единовременную субсидию на погашение долга перед Международной ассоциацией легкоатлетических федераций. Неуплата долга к этому сроку грозила ВФЛА исключением из ее состава и запретом российским легкоатлетам выступать на международных соревнованиях в любом статусе.

Членство ВФЛА в World Athletics было приостановлено в ноябре 2015 года на основании расследования, проведенного комиссией Всемирного антидопингового агентства (WADA) во главе с Ричардом Паундом. Позднее была сформирована рабочая группа под руководством Руне Андерсена, которая совместно с российской стороной реализует пункты восстановления организации.

Дорожная карта по восстановлению ВФЛА

Помимо штрафа, ВФЛА должна была отправить в международную федерацию обновленную дорожную карту, содержащую подробную информацию об усилении антидопинговой деятельности. Данные условия будут считаться реализованными только после того, как дорожную карту одобрит рабочая группа World Athletics.

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