Министерство спорта РФ оплатило штраф ВФЛА перед World Athletics

Министерство спорта России выделило Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) единовременную субсидию на погашение долга перед Международной ассоциацией легкоатлетических федераций (World Athletics).

"Принимая во внимание кризисную ситуацию, сложившуюся в российской легкой атлетике, Министерство спорта РФ приняло беспрецедентное решение о выделении ВФЛА единовременной субсидии на развитие вида спорта, в том числе на погашение долга перед World Athletics", - говорится в сообщении на сайте Минспорта в среду, 12 августа.

Штраф за фальсификацию документов Лысенко

До 1 июля российская сторона должна была выплатить World Athletics штраф в 6,31 млн долларов за причастность бывшего руководства ВФЛА к фальсификации документов по делу легкоатлета Данила Лысенко.

Это не было сделано в срок. В конце июня министр спорта Олег Матыцин гарантировал World Athletics, что задолженность ВФЛА будет погашена. В связи с этим Совет международной организации предоставил российской стороне отсрочку выплаты до 15 августа. Неуплата долга к этому сроку грозила ВФЛА исключением из ее состава и запретом российским легкоатлетам выступать на международных соревнованиях в любом статусе.

Членство ВФЛА в World Athletics было приостановлено в ноябре 2015 года на основании расследования, проведенного комиссией Всемирного антидопингового агентства (WADA) во главе с Ричардом Паундом. Позднее была сформирована рабочая группа под руководством Руне Андерсена, которая совместно с российской стороной реализует пункты восстановления организации.

Дорожная карта по восстановлению ВФЛА

Помимо штрафа, ВФЛА до 31 августа должна отправить в международную федерацию обновленную дорожную карту, содержащую подробную информацию об усилении антидопинговой деятельности. Данные условия будут считаться реализованными только после того, как дорожную карту одобрит рабочая группа World Athletics.

Это "позволит российским легкоатлетам выступать на международных соревнованиях в нейтральном статусе и вернет ВФЛА возможность начать процесс восстановления членства в World Athletics", говорится в сообщении пресс-службы ВФЛА.

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