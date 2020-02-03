 Экс-глава IAAF приговорен к четырем года тюрьмы из-за коррупции и российских спортсменов | Новости из Германии о Европе | DW | 17.09.2020

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Европа

Экс-глава IAAF приговорен к четырем года тюрьмы из-за коррупции и российских спортсменов

Международная федерация легкой атлетики под руководством Ламина Диака скрывала положительные допинг-пробы россиян. Некоторые из них стали медалистами Олимпийских игр в Лондоне.

Ламин Диак

Ламин Диак

Суд в Париже приговорил к четырем годам лишения свободы, два из которых условно, бывшего президента Международной федерации легкой атлетики (IAAF) Ламина Диака, признав его виновным в коррупции во время работы в IAAF. Кроме того, как сообщило в среду, 16 сентября, агентство Reuters, Диак обязан выплатить штраф в 500 тысяч евро.

Ламин Диак признал, что с 2010 года скрывал положительные допинг-пробы российских атлетов. В итоге некоторые из них смогли участвовать в 2012 году в Олимпиаде в Лондоне и даже завоевали там медали.

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Суд также приговорил заочно главу Всероссийской федерации легкой атлетики Валентина Балахничева и старшего тренера сборной России Алексея Мельникова к трем и двум годам тюрьмы соответственно. Балахничев и Мельников находятся в России.

Ламин Диак возглавлял IAAF с 1999 по 2015 годы. Всероссийская федерация легкой атлетики дисквалифицирована с 2015 года из-за допинговых нарушений, российские спортсмены не могут выступать на международных турнирах под национальным флагом.

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