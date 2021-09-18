Всемирное наследие ЮНЕСКО

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Материалы рубрики DW "Окно в Германию". Достопримечательности Германии. Досье о немецких памятниках Всемирного наследия ЮНЕСКО.
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Павлиний остров (Пфауэнинзель) - уникальный парк на озере Ванзе и памятник Всемирного наследия ЮНЕСКО.
История этого горнодобывающего региона насчитывает восемь столетий. В Германии их называют Рудными горами (Erzgebirge), Крушне-Гори (Krušnohoří) - в соседней Чехии.
В голландско-немецком фильме "Дыхание моря" режиссер Питер-Рим де Крон запечатлел жизнь Ваттового моря и обитателей его вод и берегов в ритме приливов и отливов.
Памятники еврейской истории в немецких городах на Рейне - Шпайере, Вормсе и Майнце - включены в список Всемирного культурного наследия ЮНЕСКО. Подробности и фоторепортажи.
Бад-Киссинген был и остается одним из традиционных лечебных курортов в Германии, куда ехали и едут со всей Европы. Сейчас он получил статус Всемирного наследия ЮНЕСКО.
Колония художников, "Свадебная башня", православная церковь Святой Марии Магдалины, - ЮНЕСКО рассмотрел заявку Германии и включил комплекс на холме Матильды в список Всемирного наследия.
Колония художников, "Свадебная башня", православная церковь Святой Марии Магдалины... Итак, комплекс на холме Матильды включен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.
Власти Берлина предлагают присвоить статус Всемирного наследия ЮНЕСКО монументальным жилым домам на Карл-Маркс-аллее и модернистским высоткам Ганзейского квартала.
Сталинские многоквартирные дома на Карл-Маркс-Аллее и современные высотки в Ганзейском квартале Берлина могут стать Всемирным наследием.
Этот уникальный культурно-исторический ландшафт внесен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Главные здешние достопримечательности - романтические замки и средневековые руины.
Этот уникальный культурно-исторический ландшафт внесен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Главные здешние достопримечательности - романтические замки и руины.
Аббатство Святого Михаила было основано в Бамберге в 1015 году и входит в число объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО.
Парковое королевство Дессау-Вёрлиц - уникальная достопримечательность в Германии и объект Всемирного наследия ЮНЕСКО. Так оно выглядит сейчас после февральских снегопадов.
Власти столицы Тюрингии и этой федеральной земли передали ЮНЕСКО заявку на внесение Старой синагоги и других еврейских памятников Эрфурта в список Всемирного наследия.
Романтические замки Среднего Рейна внесены в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. В одном из них сейчас найдены останки часовни XIV века.
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