Всемирное наследие ЮНЕСКО

Немецкий курорт Бад-Киссинген - новый объект Всемирного наследия

Бад-Киссинген был и остается одним из традиционных лечебных курортов в Германии, куда ехали и едут со всей Европы. Сейчас он получил статус Всемирного наследия ЮНЕСКО.