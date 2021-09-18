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Всемирное наследие ЮНЕСКО

Материалы рубрики DW "Окно в Германию". Достопримечательности Германии. Досье о немецких памятниках Всемирного наследия ЮНЕСКО.

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Blauer Himmel umrahmt am 24.07.2013 in Berlin das Schloß auf der Pfaueninsel. Foto: Paul Zinken/dpa | Verwendung weltweit

Павлиний остров под Берлином - прусский рай для прусской Помпадур 18.09.2021

Павлиний остров (Пфауэнинзель) - уникальный парк на озере Ванзе и памятник Всемирного наследия ЮНЕСКО.
29.06.2019, Sachsen, Olbernhau: Berg- und Hüttenknappschaften kommen in der Saigerhütte in Olbernhau zusammen, die nun auch Teil des Welterbes ist. Die Unesco hat die Montanregion Erzgebirge als Weltkulturerbe anerkannt. Das Komitee nahm das historische Bergbaugebiet in Sachsen und Böhmen auf seiner Sitzung in Aserbaidschan in die Liste schützenswerten Erbes der Welt auf. Foto: Wolfgang Schmidt/dpa-Zentralbild/dpa | Verwendung weltweit

Рудные горы - родина талеров и долларов (фотогалерея) 28.08.2021

История этого горнодобывающего региона насчитывает восемь столетий. В Германии их называют Рудными горами (Erzgebirge), Крушне-Гори (Krušnohoří) - в соседней Чехии.
Filmstill SILENCE OF THE TIDES. A film by Pieter-Rim de Kroon.A film that inhales and exhales along with the tides of the Wadden Sea as it explores the fragile relationship between man and nature. 703_Girls on breakwater_ 291_meisjes op strekdam_sott__1.386.1 Synopsis Silence of the Tides is a cinematic tribute to the Wadden Sea, the world’s largest, and most varied, uninterrupted intertidal area, extending along the coasts of The Netherlands, Germany and Denmark.

Фотографии Ваттового моря. Дыхание захватывает! 17.08.2021

В голландско-немецком фильме "Дыхание моря" режиссер Питер-Рим де Крон запечатлел жизнь Ваттового моря и обитателей его вод и берегов в ритме приливов и отливов.

Filmstill SILENCE OF THE TIDES. A film by Pieter-Rim de Kroon.A film that inhales and exhales along with the tides of the Wadden Sea as it explores the fragile relationship between man and nature. 706_Ezra yoga teacher_ 280_sott_5Q4A9800-2 Synopsis Silence of the Tides is a cinematic tribute to the Wadden Sea, the world’s largest, and most varied, uninterrupted intertidal area, extending along the coasts of The Netherlands, Germany and Denmark.

Чем дышит Ваттовое море 17.08.2021

В голландско-немецком фильме "Дыхание моря" режиссер Питер-Рим де Крон запечатлел жизнь Ваттового моря и обитателей его вод и берегов в ритме приливов и отливов.

ARCHIV - 08.06.2018, Rheinland-Pfalz, Mainz: Blick auf die Neue Synagoge in Mainz. Die Initiative für die Aufnahme der jüdischen mittelalterlichen Kultur von Speyer, Worms und Mainz ins Unesco-Welterbe tritt 15 Jahre nach der ersten Idee in ihre entscheidende Phase: Das Dossier für den Antrag ist im Wesentlichen fertiggestellt. Foto: Andreas Arnold/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ | Verwendung weltweit

"Иерусалим на Рейне" стал Всемирным наследием 27.07.2021

Памятники еврейской истории в немецких городах на Рейне - Шпайере, Вормсе и Майнце - включены в список Всемирного культурного наследия ЮНЕСКО. Подробности и фоторепортажи.
18.07.2020, Bad Kissingen, Bayern: Der Schmuckhof am Regentenbau.

Немецкий курорт Бад-Киссинген - новый объект Всемирного наследия 27.07.2021

Бад-Киссинген был и остается одним из традиционных лечебных курортов в Германии, куда ехали и едут со всей Европы. Сейчас он получил статус Всемирного наследия ЮНЕСКО.
5-D6-M2-1910 (377122) Darmstadt, Ausstellungsgeb.u.Hochzeitst. Darmstadt (Hessen), Künstlerkolonie Mathildenhöhe, Ausstellungsgebäude mit Hochzeitsturm (erb.1906-08; Arch.: Josef Maria Ol- brich). - Gesamtansicht von Südwesten. - Bildpostkarte (nach kolorierter Photo- graphie), undat. (um 1910). F: Darmstadt (Hesse), colonie d'artistes 'Mathildenhöhe', bâtim Darmstadt (Hesse), colonie d'artistes 'Mathildenhöhe', bâtiment d'exposition avec 'Hochzeitsturm' ('tour du mariage ' constr. 1906-08 ; arch.: Josef Maria Olbrich).- Vue d' ensemble vers le sud-ouest. - Carte postale illustrée (d'ap. photographie coloriée), v. 1910.

"Свадебная башня" и другие новички из списка Всемирного наследия ЮНЕСКО 26.07.2021

Колония художников, "Свадебная башня", православная церковь Святой Марии Магдалины, - ЮНЕСКО рассмотрел заявку Германии и включил комплекс на холме Матильды в список Всемирного наследия.
Колония художников и Свадебная башня на холме Матильды в Дармштадте

Комплекс на холме Матильды - в списке Всемирного наследия ЮНЕСКО 26.07.2021

Колония художников, "Свадебная башня", православная церковь Святой Марии Магдалины... Итак, комплекс на холме Матильды включен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.
Berlin Friedrichshain,Stalinallee mit dem Denkmal von Stalin, Kirche in Ferne | Verwendung weltweit

Бывшая аллея Сталина в Берлине может стать Всемирным наследием 07.07.2021

Власти Берлина предлагают присвоить статус Всемирного наследия ЮНЕСКО монументальным жилым домам на Карл-Маркс-аллее и модернистским высоткам Ганзейского квартала.
Haus der Kulturen der Welt, Berlin, Deutschland. The Haus der Kulturen der Welt (House of the Cultures of the World) in Berlin is Germany's national centre for the presentation and discussion of international contemporary arts, with a special focus on non-European cultures and societies. It presents art exhibitions, theater and dance performances, concerts, author readings, films and academic conferences on Visual Art and culture. It is one of the few institutions which, due to their national and international standing and the quality of their work, receive funding from the federal government as so-called lighthouses of culture. The building is located in the Tiergarten park and a direct neighbour of the Carillon and the new German Chancellery. It was formerly known as the Kongresshalle conference hall, a gift from the United States, designed in 1957 by the American architect Hugh Stubbins as a part of the Interbau exhibition. John F. Kennedy spoke here during his June 1963 visit to West Berlin. On May 21, 1980 the roof collapsed killing one and injuring numerous people. The hall was rebuilt in its original style and reopened in 1987 in time for the 750 year anniversary of the founding of Berlin. To Berliners it is also known as the Schwangere Auster (pregnant oyster). Outside the entrance, Henry Moore's heaviest bronze sculpture, Large Divided Oval: Butterfly (1985-86), stands in the middle of a circular basin. Weighing nearly nine tons, it was his final major work, completed just before he died. One of three public Moore sculptures in Berlin (the others being Three Way Piece No.2: The Archer (1964-65) at the Neue Nationalgalerie and Reclining Figure (1956) at the Akademie der Künste), Butterfly was initially a loan to (then West) Berlin in 1986, but the city council wanted the sculpture permanently, and asked Moore if he would donate it. The letter arrived just before his death and went unanswered. In 1988 it was sold by the Henry Moore Foundation to Berl...

Во Всемирное наследие - с противоположных концов Берлина 07.07.2021

Сталинские многоквартирные дома на Карл-Маркс-Аллее и современные высотки в Ганзейском квартале Берлина могут стать Всемирным наследием.
Ein Blick vom Schloss Ehrenfels zum Mäuseturm in Bingen, Deutschland. (Undatierte Aufnahme) Copyright: picture-alliance/DUMONT Bildarchiv

Романтические замки на Среднем Рейне 09.06.2021

Этот уникальный культурно-исторический ландшафт внесен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Главные здешние достопримечательности - романтические замки и средневековые руины.
Burg Gutenfels über der Burg Pfalzgrafenstein in Kaub am Rhein, Rheinland-Pfalz, Deutschland, Europa | Verwendung weltweit, Keine Weitergabe an Wiederverkäufer.

Средневековые замки на Рейне (фотогалерея) 09.06.2021

Этот уникальный культурно-исторический ландшафт внесен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Главные здешние достопримечательности - романтические замки и руины.
Im Inneren der Klosteranlage St. Michael sind zu Restaurationszwecken zahlreiche Gerüste aufgebaut. Der Bund stellt einen Fördermittelbescheid für die Renovierung der Klosteranlage St. Michael in Höhe von 24 Millionen Euro bereit. Es ist der größte Fördermittelbescheid in der Geschichte der Stadt Bamberg. +++ dpa-Bildfunk +++

В Бамберге потратят 50 млн евро на ремонт монастыря Св. Михаила (фото) 13.03.2021

Аббатство Святого Михаила было основано в Бамберге в 1015 году и входит в число объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО.
11.02.2021 Das Gotische Haus steht im winterlichen Gartenreich Dessau-Wörlitz. Einst als Sommerdomizil erbaut, sind die Schlösser im historischen Dessau-Wörlitzer Gartenreich traditionell im Winter geschlossen. Die Parks sind geöffnet, das Betreten der Eisflächen auf den Gewässern aber verboten, ebenso Schlittschuhlaufen. Das Dessau-Wörlitzer Gartenreich gehört seit dem Jahr 2000 zum Unesco-Welterbe. (Luftaufnahme mit Drohne)

Парковое королевство стало снежным царством (фото) 14.02.2021

Парковое королевство Дессау-Вёрлиц - уникальная достопримечательность в Германии и объект Всемирного наследия ЮНЕСКО. Так оно выглядит сейчас после февральских снегопадов.
Die Alte Synagoge. (zu dpa «Stand der Vorbereitung der Erfurter Welterbe-Bewerbung») +++ dpa-Bildfunk +++

Еврейские памятники Эрфурта на пути во Всемирное наследие (фото) 01.02.2021

Власти столицы Тюрингии и этой федеральной земли передали ЮНЕСКО заявку на внесение Старой синагоги и других еврейских памятников Эрфурта в список Всемирного наследия.
Bei Ausgrabungen an der Burg Sterrenberg ist die wohl älteste Burgkapelle am Mittelrhein gefunden worden (unter dem Zeltdach in der Mitte des Burghofes, Luftaufnahme mit einer Drohne). Freigelegte Putze und Fliesen deuten darauf hin, dass die Kapelle aus dem 14. Jahrhundert stammt. (Zu dpa: Experten: Vermutlich älteste Burgkapelle am Mittelrhein entdeckt).

На романтическом Рейне нашли самую старую замковую часовню (фото) 12.01.2021

Романтические замки Среднего Рейна внесены в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. В одном из них сейчас найдены останки часовни XIV века.

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