  1. Перейти к содержанию
  2. Перейти к главному меню
  3. К другим проектам DW
Последние аудиоПоследние видео
В фокусе
Война в УкраинеВыборы в США - 2024Ситуация в Беларуси
ТуризмГермания

Архангел Михаил вновь воспарил над Шверинским замком

Максим Нелюбин
6 сентября 2024 г.

Пока архангел отсутствовал на своем месте, архитектурно-исторический ансамбль в Шверине получил статус Всемирного наследия.

https://p.dw.com/p/4kLgf
Шверинская резиденция - памятник Всемирного культурного наследия ЮНЕСКО
"Архангел Михаил, убивающий дракона" - позолоченная фигура возвращается на купол Шверинского замкаФото: Ulrich Perrey/dpa/picture alliance

В начале сентября на главный купол Шверинского дворца (Schweriner Schloss) после реставрации была возвращена 900-килограммовая позолоченная фигура архангела Михаила. Пока архистратиг около полугода отсутствовал на своем месте, бывшая резиденция правителей Мекленбургского дома была внесена в список Всемирного наследия ЮНЕСКО как выдающийся культурный ландшафт эпохи романтического историзма.

Шверинский замок
Купол Шверинского замка в строительных лесахФото: Ulrich Perrey/dpa/picture alliance

Последний раз шверинского "Архангела Михаила, убивающего дракона" реставрировали тридцать лет назад. В начале этой весны фигуру, отлитую из цинка в 1857 году, демонтировали и доставили в специальную мастерскую в Берлине.

Как сообщает информационное агентство dpa, берлинские реставраторы удалили всю старую позолоту и краску, устранили повреждения, после чего нанесли новое покрытие. В общей сложности на осуществление этих работ потребовалось около 480 часов.

Шверинский замок - музей и ландтаг

Последние месяцы главный купол Шверинского замка находился в строительных лесах. В общей сложности на ремонт купола и реставрацию фигуры было выделено около 900 тысяч евро. Финансирование осуществлялось из средств федеральной земли Мекленбург - Передняя Померания. Помимо музейных помещений в этом памятнике архитектуры расположены зал заседания и офисные помещения земельного парламента - ландтага.

Отражение фигуры архангела Михаила в озере
Отражение фигуры архангела Михаила в "Замковом озере" - БургзееФото: Ulrich Perrey/dpa/picture alliance

Отметим также, что в 2024 году Шверинская резиденция вошла в рейтинг самых популярных немецких достопримечательностей среди иностранцев. Этот список составляет и публикует Национальный комитет Германии по туризму (DZT).

Пропустить раздел Еще по теме

Еще по теме

Шверинский замок сверху

Шверин - город одного замка и семи озер

Шверин - город одного замка и семи озер

Шверин - самая маленькая столица федеральной земли в Германии. Она покоряет туристов своим знаменитым замком и семью озерами.
Туризм11 августа 2014 г.04:14 мин.
Шверинский замок

Шверинская резиденция - памятник романтического историзма в Германии

Шверинская резиденция - памятник романтического историзма в Германии

В 2024 году этот уникальной архитектурно-исторический ансамбль в Шверине получил статус Всемирного наследия.
Туризм29 июля 2024 г.
Горное озеро Айбзее в Баварии

100 мест, которые нужно увидеть в Германии. Рейтинг 2024 года

100 мест, которые нужно увидеть в Германии. Рейтинг 2024 года

Национальный комитет Германии по туризму опубликовал рейтинг популярности немецких достопримечательностей среди иностранцев 2024 года.
Туризм23 августа 2024 г.
Показать еще