Архангел Михаил вновь воспарил над Шверинским замком

Пока архангел отсутствовал на своем месте, архитектурно-исторический ансамбль в Шверине получил статус Всемирного наследия.

В начале сентября на главный купол Шверинского дворца (Schweriner Schloss) после реставрации была возвращена 900-килограммовая позолоченная фигура архангела Михаила. Пока архистратиг около полугода отсутствовал на своем месте, бывшая резиденция правителей Мекленбургского дома была внесена в список Всемирного наследия ЮНЕСКО как выдающийся культурный ландшафт эпохи романтического историзма.

Купол Шверинского замка в строительных лесах Фото: Ulrich Perrey/dpa/picture alliance

Последний раз шверинского "Архангела Михаила, убивающего дракона" реставрировали тридцать лет назад. В начале этой весны фигуру, отлитую из цинка в 1857 году, демонтировали и доставили в специальную мастерскую в Берлине.

Как сообщает информационное агентство dpa, берлинские реставраторы удалили всю старую позолоту и краску, устранили повреждения, после чего нанесли новое покрытие. В общей сложности на осуществление этих работ потребовалось около 480 часов.

Шверинский замок - музей и ландтаг

Последние месяцы главный купол Шверинского замка находился в строительных лесах. В общей сложности на ремонт купола и реставрацию фигуры было выделено около 900 тысяч евро. Финансирование осуществлялось из средств федеральной земли Мекленбург - Передняя Померания. Помимо музейных помещений в этом памятнике архитектуры расположены зал заседания и офисные помещения земельного парламента - ландтага.

Отражение фигуры архангела Михаила в "Замковом озере" - Бургзее Фото: Ulrich Perrey/dpa/picture alliance

Отметим также, что в 2024 году Шверинская резиденция вошла в рейтинг самых популярных немецких достопримечательностей среди иностранцев. Этот список составляет и публикует Национальный комитет Германии по туризму (DZT).