Всемирное наследие в Германии

В Германии сейчас насчитывается 44 объекта, включенных в список Всемирного наследия ЮНЕСКО (нем. UNESCO-Welterbe). Среди них - соборы и церкви, дворцы, замки и другие уникальные архитектурные сооружения, а также археологические, индустриальные и природные памятники. В некоторых случаях речь идет об отдельных памятниках, в некоторых - о целых архитектурных ансамблях, например, многочисленных зданиях в исторических центрах древних городов, целых лесных массивах или уникальных прибрежных ландшафтах.

Наш путеводитель по Всемирному наследию в Германии составлен в хронологическом порядке. В скобках указан год включения в список ЮНЕСКО. По ссылкам можно перейти на более подробные описания или фоторепортажи в нашей туристической рубрике "По Германии".

Всемирное наследие ЮНЕСКО в Германии

1. Ахенский собор (1978) • История этого храма, возведенного в Ахене при Карле Великом, насчитывает уже более двенадцати столетий. Сорок лет назад он стал первым немецким памятником Всемирного наследия ЮНЕСКО.

2. Шпайерский собор (1981) • Шпайер много раз становился местом проведения гофтагов и рейхстагов. Здешний собор был заложен около тысячи лет назад и является самым большим романским храмом Европы. Крипта служит усыпальницей восьми императоров и королей.

3. Вюрцбургская резиденция (1981) • Вюрцбургская епископская резиденция - шедевр позднего барокко. Этот дворец является одним из главных творений выдающегося немецкого зодчего Бальтазара Неймана.

4. Паломническая церковь в деревне Вис (1983) • Вискирхе возвышается среди живописных лугов на фоне альпийских предгорий в Баварии. Возведенная в 1745-1754 годах, она является уникальным памятником стиля рококо.

5. Дворцы Аугустусбург и Фалькенлуст в Брюле (1984) • Эти дворцы находятся в городе Брюль под Кельном. Построенные в качестве загородных резиденций кельнских архиепископов на заре эпохи рококо, они принадлежат к числу наиболее ранних примеров этого стиля в Германии.

6. Собор и храм Святого Михаила в Хильдесхайме (1985) • В этом городе находятся два памятника ЮНЕСКО. Церковь Святого Михаила, освященную в 1022 году, называют "Небесным замком". В романском соборе Вознесения Девы Марии расположена одна из старейших епископских кафедр Германии.

7. Древнеримские памятники Трира, Трирский собор Святого Петра и Либфрауэнкирхе (1986) • Трир - старейший город Германии. Был заложен римлянами в 16 году до нашей эры. Здешние ворота Порта Нигра - самые большие и наиболее хорошо сохранившиеся городские античные ворота в мире.

8. Ганзейский город Любек (1987) • Этот город был основан в 1143 году на реке Траве, впадающей поблизости в Балтийское море. Любек считался столицей Ганзейского союза. Об истории Ганзы здесь напоминают многочисленные архитектурные памятники в стилях готики, ренессанса и барокко.

9. Дворцы и парки Потсдама и Берлина (1990) • Самой известной из этих достопримечательностей является дворец короля Пруссии Фридриха Великого - Сан-Суси. Статус памятников ЮНЕСКО здесь также имеют, в частности, русская деревня Александровка и Павлиний остров.

10. Монастырь в городе Лорш (1991) • Это имперское аббатство было основано под Вормсом в VIII столетии и уже скоро стало очень влиятельным и привилегированным монастырем. До наших дней здесь дошли въездные ворота - один из немногих памятников дороманского стиля в Германии.

11. Рудник Раммельсберг, Старый город в Госларе и Водозаборная система Верхнего Гарца (1992) • Гослар в Средние века называли "Северным Римом". Здешний рудник Раммельсберг - один из самых старых в мире, а водозаборная система XIII века - одна из крупнейших.

12. Старый город в Бамберге (1993) • На примере Бамберга можно проследить историю развития древних немецких городов. В число объектов ЮНЕСКО здесь входят ратуша и собор, в котором находится Бамбергский всадник - одна из самых известных средневековых скульптур Германии.

13. Монастырь Маульбронн (1993) • Этот монастырь был основан в 1147 году и сохранился лучше всех других средневековых обителей к северу от Альп. Среди учеников здешней монастырской школы значатся имена Иоганна Кеплера и Германа Гессе.

14. Замок, церковь Св. Серватия и Старый город в Кведлинбурге (1994) • Кведлинбург славится своими фахверковыми домами. В Средние века в этом городе находилась одна из резиденций германских королей - пфальц, а также светское аббатство, основанное в X веке императором Оттоном I.

15. Металлургический комбинат "Фёльклингер Хютте" (1994) • Этот бывший металлургический комбинат стал первым индустриальным памятником, включенным в список Всемирного наследия. Более ста лет он был самым крупным предприятием по выплавке чугуна и производству стали в Германии.

16. Карьер Мессель (1995) • Карьер Мессель находится на месте озера, образовавшегося в вулканическом кратере около 47 млн лет назад. Ученые обнаружили в нем около 30 тысяч фоссилий, в том числе, окаменелости более 60-ти примитивных лошадей - пропалеотерий.

17. Кельнский собор (1996) • Этот храм называют самым долгим немецким... долгостроем. На возведение готического собора в Кельне ушло более 630 лет, включая продолжительные перерывы. После окончания строительства в 1880 году некоторое время он был самым высоким зданием в мире.

18. Памятники Баухауза в Дессау и Веймаре (1996) • Высшая школа строительства и художественного конструирования Баухаус была основана в Веймаре в 1919 году. Позже переехала в Дессау, где стала главным центром мирового архитектурно-дизайнерского авангарда своего времени.

19. Памятные места Лютера в Айслебене и Виттенберге (1996) • В 2017 году в Германии отметили 500-летие начала Реформации, во главе которой стоял Мартин Лютер - основоположник немецкого протестантизма. В Айслебене Лютер родился и умер, в Виттенберге провел большую часть жизни.

20. Классический Веймар (1998) • Веймар - тюрингский город немецких классиков. Здесь жили и работали Иоганн Вольфганг фон Гёте и Фридрих Шиллер, а также находятся знаменитые Библиотека герцогини Анны Амалии и Немецкий национальный театр.

21. Музейный остров в Берлине (1999) • В собраниях пяти музеев, расположенных в Берлине на острове посреди реки Шпрее, представлены произведения мирового искусства самых разных стран и эпох. Ежегодно в них бывает 2,3 миллиона посетителей.

Фотогалерея: Памятники Всемирного наследия ЮНЕСКО в Германии

Немецкие памятники ЮНЕСКО 1978 год Ахенский собор (Северный Рейн - Вестфалия). Первый немецкий объект в списке Всемирного наследия. Получил статус памятника ЮНЕСКО в 1978 году

Немецкие памятники ЮНЕСКО 1981 год Шпайерский собор (Рейнланд-Пфальц)

Немецкие памятники ЮНЕСКО 1981 год Вюрцбургская резиденция (Бавария)

Немецкие памятники ЮНЕСКО 1983 год Паломническая церковь в деревне Вис (Бавария)

Немецкие памятники ЮНЕСКО 1984 год Дворцы Аугустусбург и Фалькенлуст в Брюле (Северный Рейн - Вестфалия). На фото - охотничий дворец Фалькенлуст

Немецкие памятники ЮНЕСКО 1985 год Кафедральный собор и храм Святого Михаила в Хильдесхайме (Нижняя Саксония). На фото - Хильдесхаймский собор

Немецкие памятники ЮНЕСКО 1986 год Древнеримские памятники Трира, Трирский собор Святого Петра и Либфрауэнкирхе (Рейнланд-Пфальц). На фото - античные ворота Порта Нигра

Немецкие памятники ЮНЕСКО 1987 год Ганзейский город Любек (Шлезвиг-Гольштейн). На фото - церковь Мариенкирхе

Немецкие памятники ЮНЕСКО 1990 год Дворцы и парки Потсдама и Берлина (Бранденбург, Берлин). На фото - дворец Сан-Суси

Немецкие памятники ЮНЕСКО 1991 год Монастырь в городе Лорш (Гессен)

Немецкие памятники ЮНЕСКО 1992 год Рудник Раммельсберг, Старый город в Госларе и Водозаборная система Верхнего Гарца (Нижняя Саксония). На фото - Императорская резиденция в Госларе

Немецкие памятники ЮНЕСКО 1993 год Старый город в Бамберге (Бавария). На фото - Бамбергская ратуша

Немецкие памятники ЮНЕСКО 1993 год Монастырь Маульбронн (Баден-Вюртемберг)

Немецкие памятники ЮНЕСКО 1994 год Замок, церковь Святого Серватия и Старый город в Кведлинбурге (Саксония-Анхальт). На фото - Кведлинбургская ратуша на Рыночной площади

Немецкие памятники ЮНЕСКО 1994 год Металлургический комбинат "Фёльклингер Хютте" (Саар)

Немецкие памятники ЮНЕСКО 1995 год Карьер Мессель (Гессен). На фото - окаменевший скелет примитивной лошади, найденный в карьере Мессель

Немецкие памятники ЮНЕСКО 1996 год Кельнский собор (Северный Рейн - Вестфалия)

Немецкие памятники ЮНЕСКО 1996 год Памятники Баухауза в Дессау и Веймаре (Саксония-Анхальт, Тюрингия). На фото - Главное учебное здание Баухауса в Дессау

Немецкие памятники ЮНЕСКО 1996 год Памятные места Лютера в Айслебене и Виттенберге (Саксония-Анхальт). На фото - памятник Мартину Лютеру на Рыночной площади в Виттенберге

Немецкие памятники ЮНЕСКО 1998 год Классический Веймар (Тюрингия). На фото - Садовый домик Гёте

Немецкие памятники ЮНЕСКО 1999 год Музейный остров (Берлин). На фото - бюст Нефертити в берлинском Новом музее

Немецкие памятники ЮНЕСКО 1999 год Замок Вартбург в Айзенахе (Тюрингия)

Немецкие памятники ЮНЕСКО 2000 год Парковое королевство Дессау-Вёрлиц (Саксония-Анхальт). На фото - Змеиный домик в парке Луизиум

Немецкие памятники ЮНЕСКО 2000 год Монастырский остров Райхенау (Баден-Вюртемберг). На фото - бенедиктинский монастырь Миттельцель

Немецкие памятники ЮНЕСКО 2001 год Шахта "Цольферайн" в Эссене (Северный Рейн - Вестфалия)

Немецкие памятники ЮНЕСКО 2002 год Культурный ландшафт Среднего Рейна (Рейнланд-Пфальц). На фото - таможенный замок Пфальцграфенштайн на острове посреди Рейна

Немецкие памятники ЮНЕСКО 2002 год Старые города в Штральзунде и Висмаре (Мекленбург - Передняя Померания). На фото - фахверковый дом в портовом квартале Висмара

Немецкие памятники ЮНЕСКО 2004 год Бременская ратуша и статуя Роланда (Бремен)

Немецкие памятники ЮНЕСКО 2004 год Парк Мускау (Саксония)

Немецкие памятники ЮНЕСКО 2005 год Верхнегерманско-ретийский лимес (Рейнланд-Пфальц, Гессен, Баден-Вюртемберг, Бавария). На фото - реконструкция древнеримской дозорной башни в районе Ремс-Мур под Штутгартом

Немецкие памятники ЮНЕСКО 2006 год Старый город в Регенсбурге (Бавария)

Немецкие памятники ЮНЕСКО 2007 год Старые буковые леса (Бранденбург, Мекленбург - Передняя Померания, Тюрингия, Гессен). На фото - весна в национальном парке Хайних

Немецкие памятники ЮНЕСКО 2008 год Жилые поселения эпохи модернизма (Берлин). На фото - "поселение-подкова" Бриц

Немецкие памятники ЮНЕСКО 2009 год Ваттовое море (Нижняя Саксония, Шлезвиг-Гольштейн). На фото - маяк в Вестерхефере

Немецкие памятники ЮНЕСКО 2011 год Фабрика "Фагус" в Альфельде (Нижняя Саксония)

Немецкие памятники ЮНЕСКО 2011 год Доисторические свайные жилища (Бавария, Баден-Вюртемберг). На фото - реконструированные постройки в Унтерульдингене на Боденском озере

Немецкие памятники ЮНЕСКО 2012 год Маркграфский оперный театр в Байройте (Бавария)

Немецкие памятники ЮНЕСКО 2013 год Горный парк Вильгельмсхёэ в Касселе (Гессен)

Немецкие памятники ЮНЕСКО 2014 год Аббатство Корвей (Северный Рейн - Вестфалия)

Немецкие памятники ЮНЕСКО 2015 год Шпайхерштадт и Конторский квартал с Чилийским домом (Гамбург). На фото - бывший таможенный складской квартал Шпайхерштадт

Немецкие памятники ЮНЕСКО 2016 год Дома Ле Корбюзье в Штутгарте (Баден-Вюртемберг). На фото - дом в поселении Вайсенхоф

Немецкие памятники ЮНЕСКО 2017 год Пещеры древнейшего искусства ледникового периода (Баден-Вюртемберг). На фото - "Швабская Венера", считающаяся самым старым в мире изображением человека

Немецкие памятники ЮНЕСКО 2018 год Комплекс Хедебю и система укреплений Даневирке (Шлезвиг-Гольштейн). На фото - музей викингов в Хедебю

Немецкие памятники ЮНЕСКО 2018 год Наумбургский собор (Саксония-Анхальт) Автор: Максим Нелюбин



22. Замок Вартбург в Айзенахе (1999) • Тюрингский замок Вартбург принадлежит к числу лучше всего сохранившихся средневековых замков Германии. После предания анафеме и наложения имперской опалы здесь некоторое время скрывался Мартин Лютер.

23. Парковое королевство Дессау-Вёрлиц (2000) • В список объектов Всемирного наследия здесь входит семь парков и шесть дворцов, созданных в XVIII веке. Княжеская резиденция в Вёрлице является первым в Германии дворцом, возведенном в стиле классицизма.

24. Монастырский остров Райхенау (2000) • В VIII веке на этом самом большом острове Боденского озера был основан бенедиктинский монастырь. Во времена Средневековья он был одним из важных религиозных центров в Германии.

25. Шахта "Цольферайн" в Эссене (2001) • Горнодобывающий комплекс "Цольферайн", возведенный в Эссене в 1927-1932 годах, считается эталоном шахтостроительной архитектуры. Сейчас этот комплекс является индустриальным памятником и одним из центров культурной жизни Рурской области.

26. Культурный ландшафт Среднего Рейна (2002) • Средний Рейн известен своими романтическими замками и живописными развалинами. В список ЮНЕСКО включены памятники 65-километровой Верхней долины Среднего Рейна - в том числе, знаменитая скала Лорелей, воспетая Генрихом Гейне.

27. Старые города в Штральзунде и Висмаре (2002) • Эти портовые города находятся на побережье Балтийского моря. В Средние века они имели большое значение для Ганзейского союза. Здесь сохранилось много памятников кирпичной готики - характерного стиля городов немецкой Ганзы.

28. Ратуша и статуя Роланда в Бремене (2004) • Бременская ратуша, возведенная в стиле Везерского ренессанса, считается одной из самых красивых в Германии. Статуя рыцаря Роланда с обнаженным мечом правосудия является символом свободы и права города самостоятельно вести торговлю.

29. Парк Мускау (2004) • Выдающийся памятник ландшафтной архитектуры - самый большой в Центральной Европе английский пейзажный парк. Был заложен в 1815 году по распоряжению прусского генерал-лейтенанта, князя Германа фон Пюклер-Мускау.

30. Верхнегерманско-ретийский лимес (2005) • Этот 550-километровый укрепленный рубеж, созданный для защиты древнеримских поселений от варваров между Рейном и Дунаем, является самым длинным сооружением в истории Римской империи.

31. Старый город в Регенсбурге (2006) • "Самый северный город Италии" - так иногда называют немецкий Регенсбург. Основанный древними римлянами, он считается прекрасным примером отлично сохранившегося крупного немецкого города времен Средневековья.

32. Старые буковые леса (2007, 2011) • Старые буковые леса расположены в Германии на территории четырех федеральных земель. К ним относятся заповедник Грумзин, национальные парки Ясмунд, Хайних, Келлервальд-Эдерзее, а также буковый лес Серран - часть национального парка Мюриц.

33. Берлинские поселения эпохи модернизма (2008) • Эти социальные строительные проекты были осуществлены в шести районах Берлина в 1913-1934 годах. Считается, что они оказали решающее влияние на развитие городской архитектуры XX века в Германии и за рубежом.

34. Ваттовое море (2009) • Прибрежное мелководье Северного моря расположено в двух немецких земля - Шлезвиг-Гольштейн и Нижняя Саксония, а также в Дании и Нидерландах. Является уникальной средой обитания многочисленных видов животных и растений.

35. Фабрика "Фагус" в Альфельде (2011) • Фабрика обувных колодок "Фагус" была построена в 1911 году по проекту будущего основателя школы Баухаус Вальтера Гропиуса и Адольфа Майера. Здание со стеклянным фасадом стало одним из первых в мире образцов современной архитектуры.

36. Доисторические свайные жилища (2011) • Остатки этих свайных жилищ, датированные 1300-800 годами до нашей эры, были найдены на Боденском озере около Унтерульдингена в XIX веке. Такие поселения на воде обеспечивали лучшую защиту от врагов и диких животных.

37. Маркграфский оперный театр (2012) • В Европе осталось немного полностью сохранившихся оперных театров XVIII века. Театр в баварском городе Байройте - один из них. Он был возведен здесь по воле маркграфини Вильгельмины Прусской и открыт в 1748 году.

38. Горный парк Вильгельмсхёэ в Касселе (2013) • Памятник эпохи европейского абсолютизма. Ландграфы и курфюрсты Гессен-Кассельские занимались созданием этого парка на протяжении всего XVIII века. Сегодня он является одним из самых крупных искусственных горных парков в Европе.

39. Аббатство Корвей (2014) • Эта бенедиктинская обитель была основана по приказу Карла Великого на берегу Везера в Вестфалии. Монастырь стал форпостом христианизации саксонских земель, завоеванных этим императором, а также играл важную роль во времена правления Каролингов.

40. Шпайхерштадт и Конторский квартал с Чилийским домом (2015) • Этот складской таможенный квартал был возведен в Гамбурге в конце XIX - начале XX веков для беспошлинной торговли. В свое время он был самым большим в мире.

41. Дома Ле Корбюзье в Штутгарте (2016) • Жилой поселок Вайсенхоф был построен объединением архитекторов, мастеров декоративного искусства и промышленников "Немецкий Веркбунд". В проектировании зданий участвовали несколько известных европейских архитекторов.

42. Пещеры древнейшего искусства ледникового периода (2017) • В этих пещерах были обнаружены фигуры из бивня мамонта, возраст которых превышает 30 тысяч лет. Среди них - так называемая "Венера Швабская", являющаяся самым старым из всех найденных в мире изображений человека.

43. Комплекс Хедебю и система укреплений Даневирке (2018) • Этот археологический памятник и система укреплений IX являются уникальными свидетелями эпохи викингов. Помимо поселения здесь обнаружено несколько могильников и рунических камней.

44. Наумбургский собор (2018) • Кафедральный собор святых апостолов Петра и Павла был заложен в Наумбурге в 1029 году. Древний храм сочетает элементы романского и готического стилей. Западные хоры считаются выдающимся произведением готического сакрального искусства.

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