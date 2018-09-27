 Всемирное наследие в Германии | Советы туристам в Германии | DW | 28.09.2018

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Туристу на заметку

Всемирное наследие в Германии

Путеводитель DW по памятникам Всемирного культурного и природного наследия ЮНЕСКО в Германии.

Кельнский собор

В Германии сейчас насчитывается 44 объекта, включенных в список Всемирного наследия ЮНЕСКО (нем. UNESCO-Welterbe). Среди них - соборы и церкви, дворцы, замки и другие уникальные архитектурные сооружения, а также археологические, индустриальные и природные памятники. В некоторых случаях речь идет об отдельных памятниках, в некоторых - о целых архитектурных ансамблях, например, многочисленных зданиях в исторических центрах древних городов, целых лесных массивах или уникальных прибрежных ландшафтах.

Наш путеводитель по Всемирному наследию в Германии составлен в хронологическом порядке. В скобках указан год включения в список ЮНЕСКО. По ссылкам можно перейти на более подробные описания или фоторепортажи в нашей туристической рубрике "По Германии".

Всемирное наследие ЮНЕСКО в Германии

1. Ахенский собор (1978) • История этого храма, возведенного в Ахене при Карле Великом, насчитывает уже более двенадцати столетий. Сорок лет назад он стал первым немецким памятником Всемирного наследия ЮНЕСКО.

2. Шпайерский собор (1981) • Шпайер много раз становился местом проведения гофтагов и рейхстагов. Здешний собор был заложен около тысячи лет назад и является самым большим романским храмом Европы. Крипта служит усыпальницей восьми императоров и королей.

3. Вюрцбургская резиденция (1981) • Вюрцбургская епископская резиденция - шедевр позднего барокко. Этот дворец является одним из главных творений выдающегося немецкого зодчего Бальтазара Неймана.

4. Паломническая церковь в деревне Вис (1983) • Вискирхе возвышается среди живописных лугов на фоне альпийских предгорий в Баварии. Возведенная в 1745-1754 годах, она является уникальным памятником стиля рококо.

5. Дворцы Аугустусбург и Фалькенлуст в Брюле (1984) • Эти дворцы находятся в городе Брюль под Кельном. Построенные в качестве загородных резиденций кельнских архиепископов на заре эпохи рококо, они принадлежат к числу наиболее ранних примеров этого стиля в Германии.

6. Собор и храм Святого Михаила в Хильдесхайме (1985) • В этом городе находятся два памятника ЮНЕСКО. Церковь Святого Михаила, освященную в 1022 году, называют "Небесным замком". В романском соборе Вознесения Девы Марии расположена одна из старейших епископских кафедр Германии.

7. Древнеримские памятники Трира, Трирский собор Святого Петра и Либфрауэнкирхе (1986) • Трир - старейший город Германии. Был заложен римлянами в 16 году до нашей эры. Здешние ворота Порта Нигра - самые большие и наиболее хорошо сохранившиеся городские античные ворота в мире.

8. Ганзейский город Любек (1987) • Этот город был основан в 1143 году на реке Траве, впадающей поблизости в Балтийское море. Любек считался столицей Ганзейского союза. Об истории Ганзы здесь напоминают многочисленные архитектурные памятники в стилях готики, ренессанса и барокко.

9. Дворцы и парки Потсдама и Берлина (1990) • Самой известной из этих достопримечательностей является дворец короля Пруссии Фридриха Великого - Сан-Суси. Статус памятников ЮНЕСКО здесь также имеют, в частности, русская деревня Александровка и Павлиний остров.

10. Монастырь в городе Лорш (1991) • Это имперское аббатство было основано под Вормсом в VIII столетии и уже скоро стало очень влиятельным и привилегированным монастырем. До наших дней здесь дошли въездные ворота - один из немногих памятников дороманского стиля в Германии.

11. Рудник Раммельсберг, Старый город в Госларе и Водозаборная система Верхнего Гарца (1992) • Гослар в Средние века называли "Северным Римом". Здешний рудник Раммельсберг - один из самых старых в мире, а водозаборная система XIII века - одна из крупнейших.

12. Старый город в Бамберге (1993) • На примере Бамберга можно проследить историю развития древних немецких городов. В число объектов ЮНЕСКО здесь входят ратуша и собор, в котором находится Бамбергский всадник - одна из самых известных средневековых скульптур Германии.

13. Монастырь Маульбронн (1993) • Этот монастырь был основан в 1147 году и сохранился лучше всех других средневековых обителей к северу от Альп. Среди учеников здешней монастырской школы значатся имена Иоганна Кеплера и Германа Гессе.

14. Замок, церковь Св. Серватия и Старый город в Кведлинбурге (1994) • Кведлинбург славится своими фахверковыми домами. В Средние века в этом городе находилась одна из резиденций германских королей - пфальц, а также светское аббатство, основанное в X веке императором Оттоном I.

15. Металлургический комбинат "Фёльклингер Хютте" (1994) • Этот бывший металлургический комбинат стал первым индустриальным памятником, включенным в список Всемирного наследия. Более ста лет он был самым крупным предприятием по выплавке чугуна и производству стали в Германии.

16. Карьер Мессель (1995) • Карьер Мессель находится на месте озера, образовавшегося в вулканическом кратере около 47 млн лет назад. Ученые обнаружили в нем около 30 тысяч фоссилий, в том числе, окаменелости более 60-ти примитивных лошадей - пропалеотерий.

17. Кельнский собор (1996) • Этот храм называют самым долгим немецким... долгостроем. На возведение готического собора в Кельне ушло более 630 лет, включая продолжительные перерывы. После окончания строительства в 1880 году некоторое время он был самым высоким зданием в мире.

18. Памятники Баухауза в Дессау и Веймаре (1996) • Высшая школа строительства и художественного конструирования Баухаус была основана в Веймаре в 1919 году. Позже переехала в Дессау, где стала главным центром мирового архитектурно-дизайнерского авангарда своего времени.

19. Памятные места Лютера в Айслебене и Виттенберге (1996) • В 2017 году в Германии отметили 500-летие начала Реформации, во главе которой стоял Мартин Лютер - основоположник немецкого протестантизма. В Айслебене Лютер родился и умер, в Виттенберге провел большую часть жизни.

20. Классический Веймар (1998) • Веймар - тюрингский город немецких классиков. Здесь жили и работали Иоганн Вольфганг фон Гёте и Фридрих Шиллер, а также находятся знаменитые Библиотека герцогини Анны Амалии и Немецкий национальный театр.

21. Музейный остров в Берлине (1999) • В собраниях пяти музеев, расположенных в Берлине на острове посреди реки Шпрее, представлены произведения мирового искусства самых разных стран и эпох. Ежегодно в них бывает 2,3 миллиона посетителей.

Фотогалерея: Памятники Всемирного наследия ЮНЕСКО в Германии

  • Ахен

    Немецкие памятники ЮНЕСКО

    1978 год

    Ахенский собор (Северный Рейн - Вестфалия). Первый немецкий объект в списке Всемирного наследия. Получил статус памятника ЮНЕСКО в 1978 году

  • Шпайер

    Немецкие памятники ЮНЕСКО

    1981 год

    Шпайерский собор (Рейнланд-Пфальц)

  • Вюрцбург

    Немецкие памятники ЮНЕСКО

    1981 год

    Вюрцбургская резиденция (Бавария)

  • Штайнгаден

    Немецкие памятники ЮНЕСКО

    1983 год

    Паломническая церковь в деревне Вис (Бавария)

  • Дворец Фалькенлуст

    Немецкие памятники ЮНЕСКО

    1984 год

    Дворцы Аугустусбург и Фалькенлуст в Брюле (Северный Рейн - Вестфалия). На фото - охотничий дворец Фалькенлуст

  • Хильдесхайм

    Немецкие памятники ЮНЕСКО

    1985 год

    Кафедральный собор и храм Святого Михаила в Хильдесхайме (Нижняя Саксония). На фото - Хильдесхаймский собор

  • Трир

    Немецкие памятники ЮНЕСКО

    1986 год

    Древнеримские памятники Трира, Трирский собор Святого Петра и Либфрауэнкирхе (Рейнланд-Пфальц). На фото - античные ворота Порта Нигра

  • Любек

    Немецкие памятники ЮНЕСКО

    1987 год

    Ганзейский город Любек (Шлезвиг-Гольштейн). На фото - церковь Мариенкирхе

  • Потсдам

    Немецкие памятники ЮНЕСКО

    1990 год

    Дворцы и парки Потсдама и Берлина (Бранденбург, Берлин). На фото - дворец Сан-Суси

  • Лорш

    Немецкие памятники ЮНЕСКО

    1991 год

    Монастырь в городе Лорш (Гессен)

  • Гослар

    Немецкие памятники ЮНЕСКО

    1992 год

    Рудник Раммельсберг, Старый город в Госларе и Водозаборная система Верхнего Гарца (Нижняя Саксония). На фото - Императорская резиденция в Госларе

  • Бамберг

    Немецкие памятники ЮНЕСКО

    1993 год

    Старый город в Бамберге (Бавария). На фото - Бамбергская ратуша

  • Маульбронн

    Немецкие памятники ЮНЕСКО

    1993 год

    Монастырь Маульбронн (Баден-Вюртемберг)

  • Кведлинбург

    Немецкие памятники ЮНЕСКО

    1994 год

    Замок, церковь Святого Серватия и Старый город в Кведлинбурге (Саксония-Анхальт). На фото - Кведлинбургская ратуша на Рыночной площади

  • Фёльклинген

    Немецкие памятники ЮНЕСКО

    1994 год

    Металлургический комбинат "Фёльклингер Хютте" (Саар)

  • Окаменевший скелет примитивной лошади

    Немецкие памятники ЮНЕСКО

    1995 год

    Карьер Мессель (Гессен). На фото - окаменевший скелет примитивной лошади, найденный в карьере Мессель

  • Кельн

    Немецкие памятники ЮНЕСКО

    1996 год

    Кельнский собор (Северный Рейн - Вестфалия)

  • Дессау

    Немецкие памятники ЮНЕСКО

    1996 год

    Памятники Баухауза в Дессау и Веймаре (Саксония-Анхальт, Тюрингия). На фото - Главное учебное здание Баухауса в Дессау

  • Виттенберг

    Немецкие памятники ЮНЕСКО

    1996 год

    Памятные места Лютера в Айслебене и Виттенберге (Саксония-Анхальт). На фото - памятник Мартину Лютеру на Рыночной площади в Виттенберге

  • Веймар

    Немецкие памятники ЮНЕСКО

    1998 год

    Классический Веймар (Тюрингия). На фото - Садовый домик Гёте

  • Берлин

    Немецкие памятники ЮНЕСКО

    1999 год

    Музейный остров (Берлин). На фото - бюст Нефертити в берлинском Новом музее

  • Вартбург

    Немецкие памятники ЮНЕСКО

    1999 год

    Замок Вартбург в Айзенахе (Тюрингия)

  • Луизиум

    Немецкие памятники ЮНЕСКО

    2000 год

    Парковое королевство Дессау-Вёрлиц (Саксония-Анхальт). На фото - Змеиный домик в парке Луизиум

  • Остров Райхенау

    Немецкие памятники ЮНЕСКО

    2000 год

    Монастырский остров Райхенау (Баден-Вюртемберг). На фото - бенедиктинский монастырь Миттельцель

  • Эссен

    Немецкие памятники ЮНЕСКО

    2001 год

    Шахта "Цольферайн" в Эссене (Северный Рейн - Вестфалия)

  • Кауб

    Немецкие памятники ЮНЕСКО

    2002 год

    Культурный ландшафт Среднего Рейна (Рейнланд-Пфальц). На фото - таможенный замок Пфальцграфенштайн на острове посреди Рейна

  • Висмар

    Немецкие памятники ЮНЕСКО

    2002 год

    Старые города в Штральзунде и Висмаре (Мекленбург - Передняя Померания). На фото - фахверковый дом в портовом квартале Висмара

  • Бремен

    Немецкие памятники ЮНЕСКО

    2004 год

    Бременская ратуша и статуя Роланда (Бремен)

  • Бад-Мускау

    Немецкие памятники ЮНЕСКО

    2004 год

    Парк Мускау (Саксония)

  • Ремс-Мур

    Немецкие памятники ЮНЕСКО

    2005 год

    Верхнегерманско-ретийский лимес (Рейнланд-Пфальц, Гессен, Баден-Вюртемберг, Бавария). На фото - реконструкция древнеримской дозорной башни в районе Ремс-Мур под Штутгартом

  • Регенсбург

    Немецкие памятники ЮНЕСКО

    2006 год

    Старый город в Регенсбурге (Бавария)

  • Национальный парк Хайних

    Немецкие памятники ЮНЕСКО

    2007 год

    Старые буковые леса (Бранденбург, Мекленбург - Передняя Померания, Тюрингия, Гессен). На фото - весна в национальном парке Хайних

  • Берлин

    Немецкие памятники ЮНЕСКО

    2008 год

    Жилые поселения эпохи модернизма (Берлин). На фото - "поселение-подкова" Бриц

  • Вестерхефер

    Немецкие памятники ЮНЕСКО

    2009 год

    Ваттовое море (Нижняя Саксония, Шлезвиг-Гольштейн). На фото - маяк в Вестерхефере

  • Альфельд

    Немецкие памятники ЮНЕСКО

    2011 год

    Фабрика "Фагус" в Альфельде (Нижняя Саксония)

  • Унтерульдинген

    Немецкие памятники ЮНЕСКО

    2011 год

    Доисторические свайные жилища (Бавария, Баден-Вюртемберг). На фото - реконструированные постройки в Унтерульдингене на Боденском озере

  • Байройт

    Немецкие памятники ЮНЕСКО

    2012 год

    Маркграфский оперный театр в Байройте (Бавария)

  • Кассель

    Немецкие памятники ЮНЕСКО

    2013 год

    Горный парк Вильгельмсхёэ в Касселе (Гессен)

  • Аббатство Корвей

    Немецкие памятники ЮНЕСКО

    2014 год

    Аббатство Корвей (Северный Рейн - Вестфалия)

  • Гамбург

    Немецкие памятники ЮНЕСКО

    2015 год

    Шпайхерштадт и Конторский квартал с Чилийским домом (Гамбург). На фото - бывший таможенный складской квартал Шпайхерштадт

  • Штутгарт

    Немецкие памятники ЮНЕСКО

    2016 год

    Дома Ле Корбюзье в Штутгарте (Баден-Вюртемберг). На фото - дом в поселении Вайсенхоф

  • Швабская Венера

    Немецкие памятники ЮНЕСКО

    2017 год

    Пещеры древнейшего искусства ледникового периода (Баден-Вюртемберг). На фото - "Швабская Венера", считающаяся самым старым в мире изображением человека

  • Хедебю

    Немецкие памятники ЮНЕСКО

    2018 год

    Комплекс Хедебю и система укреплений Даневирке (Шлезвиг-Гольштейн). На фото - музей викингов в Хедебю

  • Наумбург

    Немецкие памятники ЮНЕСКО

    2018 год

    Наумбургский собор (Саксония-Анхальт)

    Автор: Максим Нелюбин


22. Замок Вартбург в Айзенахе (1999) • Тюрингский замок Вартбург принадлежит к числу лучше всего сохранившихся средневековых замков Германии. После предания анафеме и наложения имперской опалы здесь некоторое время скрывался Мартин Лютер.

23. Парковое королевство Дессау-Вёрлиц (2000) • В список объектов Всемирного наследия здесь входит семь парков и шесть дворцов, созданных в XVIII веке. Княжеская резиденция в Вёрлице является первым в Германии дворцом, возведенном в стиле классицизма.

24. Монастырский остров Райхенау (2000) • В VIII веке на этом самом большом острове Боденского озера был основан бенедиктинский монастырь. Во времена Средневековья он был одним из важных религиозных центров в Германии.

25. Шахта "Цольферайн" в Эссене (2001) • Горнодобывающий комплекс "Цольферайн", возведенный в Эссене в 1927-1932 годах, считается эталоном шахтостроительной архитектуры. Сейчас этот комплекс является индустриальным памятником и одним из центров культурной жизни Рурской области.

26. Культурный ландшафт Среднего Рейна (2002) • Средний Рейн известен своими романтическими замками и живописными развалинами. В список ЮНЕСКО включены памятники 65-километровой Верхней долины Среднего Рейна - в том числе, знаменитая скала Лорелей, воспетая Генрихом Гейне.

27. Старые города в Штральзунде и Висмаре (2002) • Эти портовые города находятся на побережье Балтийского моря. В Средние века они имели большое значение для Ганзейского союза. Здесь сохранилось много памятников кирпичной готики - характерного стиля городов немецкой Ганзы.

28. Ратуша и статуя Роланда в Бремене (2004) • Бременская ратуша, возведенная в стиле Везерского ренессанса, считается одной из самых красивых в Германии. Статуя рыцаря Роланда с обнаженным мечом правосудия является символом свободы и права города самостоятельно вести торговлю.

29. Парк Мускау (2004) • Выдающийся памятник ландшафтной архитектуры - самый большой в Центральной Европе английский пейзажный парк. Был заложен в 1815 году по распоряжению прусского генерал-лейтенанта, князя Германа фон Пюклер-Мускау.

30. Верхнегерманско-ретийский лимес (2005) • Этот 550-километровый укрепленный рубеж, созданный для защиты древнеримских поселений от варваров между Рейном и Дунаем, является самым длинным сооружением в истории Римской империи.

31. Старый город в Регенсбурге (2006) •  "Самый северный город Италии" - так иногда называют немецкий Регенсбург. Основанный древними римлянами, он считается прекрасным примером отлично сохранившегося крупного немецкого города времен Средневековья.

32. Старые буковые леса (2007, 2011) • Старые буковые леса расположены в Германии на территории четырех федеральных земель. К ним относятся заповедник Грумзин, национальные парки Ясмунд, Хайних, Келлервальд-Эдерзее, а также буковый лес Серран - часть национального парка Мюриц.

33. Берлинские поселения эпохи модернизма (2008) • Эти социальные строительные проекты были осуществлены в шести районах Берлина в 1913-1934 годах. Считается, что они оказали решающее влияние на развитие городской архитектуры XX века в Германии и за рубежом.

34. Ваттовое море (2009) • Прибрежное мелководье Северного моря расположено в двух немецких земля - Шлезвиг-Гольштейн и Нижняя Саксония, а также в Дании и Нидерландах. Является уникальной средой обитания многочисленных видов животных и растений.

35. Фабрика "Фагус" в Альфельде (2011) • Фабрика обувных колодок "Фагус" была построена в 1911 году по проекту будущего основателя школы Баухаус Вальтера Гропиуса и Адольфа Майера. Здание со стеклянным фасадом стало одним из первых в мире образцов современной архитектуры.

36. Доисторические свайные жилища (2011) • Остатки этих свайных жилищ, датированные 1300-800 годами до нашей эры, были найдены на Боденском озере около Унтерульдингена в XIX веке. Такие поселения на воде обеспечивали лучшую защиту от врагов и диких животных.

37. Маркграфский оперный театр (2012) • В Европе осталось немного полностью сохранившихся оперных театров XVIII века. Театр в баварском городе Байройте  - один из них. Он был возведен здесь по воле маркграфини Вильгельмины Прусской и открыт в 1748 году.

38. Горный парк Вильгельмсхёэ в Касселе (2013) • Памятник эпохи европейского абсолютизма. Ландграфы и курфюрсты Гессен-Кассельские занимались созданием этого парка на протяжении всего XVIII века. Сегодня он является одним из самых крупных искусственных горных парков в Европе.

39. Аббатство Корвей (2014) • Эта бенедиктинская обитель была основана по приказу Карла Великого на берегу Везера в Вестфалии. Монастырь стал форпостом христианизации саксонских земель, завоеванных этим императором, а также играл важную роль во времена правления Каролингов.

40. Шпайхерштадт и Конторский квартал с Чилийским домом (2015) • Этот складской таможенный квартал был возведен в Гамбурге в конце XIX - начале XX веков для беспошлинной торговли. В свое время он был самым большим в мире.

41. Дома Ле Корбюзье в Штутгарте (2016) •  Жилой поселок Вайсенхоф  был построен объединением архитекторов, мастеров декоративного искусства и промышленников "Немецкий Веркбунд". В проектировании зданий участвовали несколько известных европейских архитекторов.

42. Пещеры древнейшего искусства ледникового периода  (2017) • В этих пещерах были обнаружены фигуры из бивня мамонта, возраст которых превышает 30 тысяч лет. Среди них - так называемая "Венера Швабская", являющаяся самым старым из всех найденных в мире изображений человека.

43. Комплекс Хедебю и система укреплений Даневирке (2018) • Этот археологический памятник и система укреплений IX являются уникальными свидетелями эпохи викингов. Помимо поселения здесь обнаружено несколько могильников и рунических камней.

44. Наумбургский собор (2018) • Кафедральный собор святых апостолов Петра и Павла был заложен в Наумбурге в 1029 году. Древний храм сочетает элементы романского и готического стилей. Западные хоры считаются выдающимся произведением готического сакрального искусства.

Ссылки на статьи и репортажи DW

Бавария

Вюрцбургская резиденция - шедевр Бальтазара Неймана

Бальтазар Нейман - важнейший немецкий архитектор эпохи барокко. Его портрет украшал 50-марочную купюру, а на другой ее стороне был изображен епископский дворец в Вюрцбурге.  

Паломническая церковь Вискирхе - шедевр стиля рококо

Памятник Всемирного культурного наследия в Баварии.  

Бамберг - средневековый город на семи холмах

Его основатели причислены к лику христианских святых. На примере Бамберга можно проследить стадии развития и структуру европейских городов, зародившихся в Раннем Средневековье.  

Баварский Регенсбург - самый северный город Италии

Среди достопримечательностей этого немецкого города - так называемые родовые башни, своего рода крепости-небоскребы древних времен.  

Маркграфский оперный театр - байройтский шедевр эпохи барокко

Как такой роскошный оперный театр появился в небольшом немецком городе и почему он оказался в списке Всемирного наследия ЮНЕСКО?  

Баден-Вюртемберг

Монастырь Маульбронн - школа Кеплера и Гессе

Часовня, трапезная, обходная галерея - из всех средневековых обителей, возведенных севернее Альп, этот монастырь сохранился самым лучшим образом.  

Романские древности немецкого острова Райхенау

Главная достопримечательность - фрески X века в одной из островных церквей.  

Дома Ле Корбюзье в Штутгарте

ЮНЕСКО включила два здания жилого поселка Вайсенхоф в Штутгарте в список всемирного культурного наследия. Эти дома проектировал пионер модернизма Ле Корбюзье.  

Почему швабские пещеры стали Всемирным наследием

Комитет Всемирного наследия ЮНЕСКО на сессии в Кракове присвоил этот статус пещерам, в которых нашли "Швабскую Венеру", человека-льва и другие произведения первобытных людей.  

Берлин

Жилые поселения эпохи модернизма в Берлине

Эти социальные поселения были построены в тогдашних пригородах Берлина в 1913-1934 годах. Они оказали решающие влияние на городскую архитектуру XX века в Германии и за границей.  

Музейный остров

Музейный остров - уникальный ансамбль в центре Берлина на реке Шпрее. В пяти его музеях собраны произведения искусства от античности до XIX века.  

Бремен

Старая ратуша и статуя рыцаря Роланда в Бремене  

Гамбург

Складской квартал Шпайхерштадт в Гамбурге

Неповторимую атмосферу этого места создают расположение около воды, многочисленные мосты и красивые кирпичные фасады.  

Гессен

Монастырь в Лорше - древний памятник эпохи Каролингов

В 1991 году Лоршский монастырь и здешние археологические памятники были внесены в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.  

"Предок кошки с большим хвостом" и другие окаменелости карьера Мессель

20 лет назад этот внешне ничем не примечательный немецкий карьер под Франкфуртом-на-Майне был включен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.  

Парк Вильгельмсхёэ - Всемирное наследие под присмотром Геракла

Одна из достопримечательностей этого горного парка в Касселе - искусственный гейзер, извергающий 52-метровый столб воды.  

Мекл.-Передняя Померания

Штральзунд - ганзейский памятник Всемирного наследия

Город Штральзунд на Балтийском море - заповедник кирпичной готики и памятник истории Ганзейского союза.  

Достопримечательности Германии: Висмар

Памятники Всемирного наследия в ганзейском городе Висмар.  

Нижняя Саксония

Романские храмы Хильдесхайма

Два древних храма в этом нижнесаксонском городе включены в список Всемирного наследия ЮНЕСКО: кафедральный собор и церковь Святого Михаила.  

Гослар и Раммельсберг - памятники Всемирного наследия в Гарце

Помимо Старого города в список ЮНЕСКО здесь включены рудник Раммельсберг и Водозаборная система Верхнего Гарца.  

Фабрика "Фагус" - воплощение идей Вальтера Гропиуса

Первое здании в истории современной индустриальной архитектурны находится в нижнесаксонском городе Альфельде.  

Рейнланд-Пфальц

Порта Нигра и другие достопримечательности Трира

Старейший город Германии, заложенный древними римлянами, долгое время был столицей западноевропейской части Римской империи. Особый след в его истории оставил Константин Великий.  

Средний Рейн - романтическая долина Всемирного наследия

"Не знаю, о чем я тоскую"… Эти знаменитые строки Генриха Гейне посвящены одной из достопримечательностей этой долины, внесенной в список ЮНЕСКО.  

Шпайерский собор - самый большой романский храм Европы

В Средние века Шпайерский собор был одним из крупнейших зданий мира. В 1981 году его внесли в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.  

Саар

Комбинат в Фёльклингене - где больше века выплавляли сталь

Более ста лет комбинат в Фёльклингене был самым крупным предприятием по выплавке чугуна и производству стали в Германии.  

Саксония

Парк Бад-Мускау - выдающийся памятник ландшафтной архитектуры

Знатоки этого парка, заложенного в 1815 году, утверждают, что на его осмотр нужно пять-шесть дней. Он находится на территории двух стран - Германии и Польши.  

Саксония-Анхальт

Фахверковый город Кведлинбург

В этом городе предложили корону первому германскому королю из саксонской династии - Генриху Птицелову. Помимо церкви на Замковой горе в список ЮНЕСКО внесены фахверковые дома.  

Садово-парковое королевство Дессау-Вёрлиц

Одна из диковин паркового королевства Дессау-Вёрлиц - искусственный действующий вулкан, который напоминал здешнему немецкому князю об итальянском Везувии.  

Город Лютера Айслебен

Мартин Лютер родился и умер в этом городе, но провел здесь в общей сложности лишь около года.  

Главный храм "Протестантского Рима"

Виттенберг в шутку прозвали "Протестантским Римом". Если следовать этой логике, мы сегодня посетим "Лютеранский собор Святого Петра".  

Колыбель Реформации - город Лютера Виттенберг

Виттенберг - своего рода город-музей протестантизма под открытым небом. Здесь жил и проповедовал инициатор немецкой Реформации Мартин Лютер.  

Памятники Баухауса в Дессау

"Мой любимый цвет - разноцвет" - сказал когда-то Вальтер Гропиус, основавший эту Высшую школу строительства и художественного конструирования.  

Наумбургский собор, или Где Уолт Дисней нашел свою королеву-мачеху

Этот древний храм в Германии, сочетающий элементы романского и готического стилей, внесен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.  

Северный Рейн - Вестфалия

Ахенский собор - храм Карла Великого

История этого выдающегося памятника романской архитектуры в Германии насчитывает более двенадцати столетий.  

Аугустусбург и Фалькенлуст - жемчужины эпохи рококо на подступах к Кельну

После Второй мировой войны дворец Аугустусбург долгое время использовался властями Западной Германии для государственных приемов.  

Кельнский собор: долгострой и шедевр

Кельнский собор - едва ли не самая знаменитая достопримечательность Германии, включенная в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.  

"Цольферайн" - самая красивая шахта в мире

Памятник промышленной архитектуры в Рурской области и музей индустриальной истории под открытым небом. Добычу угля здесь прекратили 23 декабря 1986 года.  

Аббатство Корвей - памятник эпохи Каролингов

Этот памятник Всемирного наследия находится на берегу реки Везер около вестфальского города Хёкстер. Здесь сохранился монументальный церковный фасад каролингской эпохи - XI века.  

Тюрингия

Всемирное наследие в Веймаре - городе Гёте, Шиллера и Баухауза

В этом небольшом городе есть сразу несколько объектов из списка ЮНЕСКО, связанных с немецкой классической литературой и с историей современной архитектуры.  

Вартбург - замок, в котором Лютер перевел Новый Завет

В 2017 году в Германии отмечают 500-летие Реформации. Одним из мест, тесно связанных с этим событием, является замок Вартбург.  

Шлезвиг-Гольштейн

На велосипеде - по следам викингов в Германии

В 2018 году главные достопримечательности этого туристического маршрута в немецкой земле Шлезвиг-Гольштейн получили статус памятников Всемирного наследия ЮНЕСКО.  

Достопримечательности Германии: Любек

В Средние века он входил в число богатейших торговых городов Европы.  

Межрегиональные памятники

"Беззаботный" Сан-Суси и другие прусские памятники

БРАНДЕНБУРГ и БЕРЛИН  

Верхнегерманско-ретийский лимес - самое длинное сооружение в истории Римской империи

РЕЙНЛАНД-ПФАЛЬЦ, ГЕССЕН, БАДЕН-ВЮРТЕМЬЕРГ, БАВАРИЯ  

Ваттовое море

НИЖНЯЯ САКСОНИЯ, ШЛЕЗВИГ-ГОЛЬШТЕЙЕН  

Старые буковые леса

БРАНДЕНБУРГ, МЕКЛЕНБУРГ - ПЕРЕДНЯЯ ПОМЕРАНИЯ, ТЮРИНГИЯ, ГЕССЕН  

Доисторические свайные жилища - свидетели бронзового века

БАВАРИЯ, БАДЕН-ВЮРТЕМБЕРГ  

Контекст

Немецкие памятники ЮНЕСКО  

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