Всемирное наследие в Германии

Путеводитель DW по памятникам Всемирного культурного и природного наследия ЮНЕСКО в Германии.
В Германии сейчас насчитывается 44 объекта, включенных в список Всемирного наследия ЮНЕСКО (нем. UNESCO-Welterbe). Среди них - соборы и церкви, дворцы, замки и другие уникальные архитектурные сооружения, а также археологические, индустриальные и природные памятники. В некоторых случаях речь идет об отдельных памятниках, в некоторых - о целых архитектурных ансамблях, например, многочисленных зданиях в исторических центрах древних городов, целых лесных массивах или уникальных прибрежных ландшафтах.
Наш путеводитель по Всемирному наследию в Германии составлен в хронологическом порядке. В скобках указан год включения в список ЮНЕСКО. По ссылкам можно перейти на более подробные описания или фоторепортажи в нашей туристической рубрике "По Германии".
Всемирное наследие ЮНЕСКО в Германии
1. Ахенский собор (1978) • История этого храма, возведенного в Ахене при Карле Великом, насчитывает уже более двенадцати столетий. Сорок лет назад он стал первым немецким памятником Всемирного наследия ЮНЕСКО.
2. Шпайерский собор (1981) • Шпайер много раз становился местом проведения гофтагов и рейхстагов. Здешний собор был заложен около тысячи лет назад и является самым большим романским храмом Европы. Крипта служит усыпальницей восьми императоров и королей.
3. Вюрцбургская резиденция (1981) • Вюрцбургская епископская резиденция - шедевр позднего барокко. Этот дворец является одним из главных творений выдающегося немецкого зодчего Бальтазара Неймана.
4. Паломническая церковь в деревне Вис (1983) • Вискирхе возвышается среди живописных лугов на фоне альпийских предгорий в Баварии. Возведенная в 1745-1754 годах, она является уникальным памятником стиля рококо.
5. Дворцы Аугустусбург и Фалькенлуст в Брюле (1984) • Эти дворцы находятся в городе Брюль под Кельном. Построенные в качестве загородных резиденций кельнских архиепископов на заре эпохи рококо, они принадлежат к числу наиболее ранних примеров этого стиля в Германии.
6. Собор и храм Святого Михаила в Хильдесхайме (1985) • В этом городе находятся два памятника ЮНЕСКО. Церковь Святого Михаила, освященную в 1022 году, называют "Небесным замком". В романском соборе Вознесения Девы Марии расположена одна из старейших епископских кафедр Германии.
7. Древнеримские памятники Трира, Трирский собор Святого Петра и Либфрауэнкирхе (1986) • Трир - старейший город Германии. Был заложен римлянами в 16 году до нашей эры. Здешние ворота Порта Нигра - самые большие и наиболее хорошо сохранившиеся городские античные ворота в мире.
8. Ганзейский город Любек (1987) • Этот город был основан в 1143 году на реке Траве, впадающей поблизости в Балтийское море. Любек считался столицей Ганзейского союза. Об истории Ганзы здесь напоминают многочисленные архитектурные памятники в стилях готики, ренессанса и барокко.
9. Дворцы и парки Потсдама и Берлина (1990) • Самой известной из этих достопримечательностей является дворец короля Пруссии Фридриха Великого - Сан-Суси. Статус памятников ЮНЕСКО здесь также имеют, в частности, русская деревня Александровка и Павлиний остров.
10. Монастырь в городе Лорш (1991) • Это имперское аббатство было основано под Вормсом в VIII столетии и уже скоро стало очень влиятельным и привилегированным монастырем. До наших дней здесь дошли въездные ворота - один из немногих памятников дороманского стиля в Германии.
11. Рудник Раммельсберг, Старый город в Госларе и Водозаборная система Верхнего Гарца (1992) • Гослар в Средние века называли "Северным Римом". Здешний рудник Раммельсберг - один из самых старых в мире, а водозаборная система XIII века - одна из крупнейших.
12. Старый город в Бамберге (1993) • На примере Бамберга можно проследить историю развития древних немецких городов. В число объектов ЮНЕСКО здесь входят ратуша и собор, в котором находится Бамбергский всадник - одна из самых известных средневековых скульптур Германии.
13. Монастырь Маульбронн (1993) • Этот монастырь был основан в 1147 году и сохранился лучше всех других средневековых обителей к северу от Альп. Среди учеников здешней монастырской школы значатся имена Иоганна Кеплера и Германа Гессе.
14. Замок, церковь Св. Серватия и Старый город в Кведлинбурге (1994) • Кведлинбург славится своими фахверковыми домами. В Средние века в этом городе находилась одна из резиденций германских королей - пфальц, а также светское аббатство, основанное в X веке императором Оттоном I.
15. Металлургический комбинат "Фёльклингер Хютте" (1994) • Этот бывший металлургический комбинат стал первым индустриальным памятником, включенным в список Всемирного наследия. Более ста лет он был самым крупным предприятием по выплавке чугуна и производству стали в Германии.
16. Карьер Мессель (1995) • Карьер Мессель находится на месте озера, образовавшегося в вулканическом кратере около 47 млн лет назад. Ученые обнаружили в нем около 30 тысяч фоссилий, в том числе, окаменелости более 60-ти примитивных лошадей - пропалеотерий.
17. Кельнский собор (1996) • Этот храм называют самым долгим немецким... долгостроем. На возведение готического собора в Кельне ушло более 630 лет, включая продолжительные перерывы. После окончания строительства в 1880 году некоторое время он был самым высоким зданием в мире.
18. Памятники Баухауза в Дессау и Веймаре (1996) • Высшая школа строительства и художественного конструирования Баухаус была основана в Веймаре в 1919 году. Позже переехала в Дессау, где стала главным центром мирового архитектурно-дизайнерского авангарда своего времени.
19. Памятные места Лютера в Айслебене и Виттенберге (1996) • В 2017 году в Германии отметили 500-летие начала Реформации, во главе которой стоял Мартин Лютер - основоположник немецкого протестантизма. В Айслебене Лютер родился и умер, в Виттенберге провел большую часть жизни.
20. Классический Веймар (1998) • Веймар - тюрингский город немецких классиков. Здесь жили и работали Иоганн Вольфганг фон Гёте и Фридрих Шиллер, а также находятся знаменитые Библиотека герцогини Анны Амалии и Немецкий национальный театр.
21. Музейный остров в Берлине (1999) • В собраниях пяти музеев, расположенных в Берлине на острове посреди реки Шпрее, представлены произведения мирового искусства самых разных стран и эпох. Ежегодно в них бывает 2,3 миллиона посетителей.
Фотогалерея: Памятники Всемирного наследия ЮНЕСКО в Германии
22. Замок Вартбург в Айзенахе (1999) • Тюрингский замок Вартбург принадлежит к числу лучше всего сохранившихся средневековых замков Германии. После предания анафеме и наложения имперской опалы здесь некоторое время скрывался Мартин Лютер.
23. Парковое королевство Дессау-Вёрлиц (2000) • В список объектов Всемирного наследия здесь входит семь парков и шесть дворцов, созданных в XVIII веке. Княжеская резиденция в Вёрлице является первым в Германии дворцом, возведенном в стиле классицизма.
24. Монастырский остров Райхенау (2000) • В VIII веке на этом самом большом острове Боденского озера был основан бенедиктинский монастырь. Во времена Средневековья он был одним из важных религиозных центров в Германии.
25. Шахта "Цольферайн" в Эссене (2001) • Горнодобывающий комплекс "Цольферайн", возведенный в Эссене в 1927-1932 годах, считается эталоном шахтостроительной архитектуры. Сейчас этот комплекс является индустриальным памятником и одним из центров культурной жизни Рурской области.
26. Культурный ландшафт Среднего Рейна (2002) • Средний Рейн известен своими романтическими замками и живописными развалинами. В список ЮНЕСКО включены памятники 65-километровой Верхней долины Среднего Рейна - в том числе, знаменитая скала Лорелей, воспетая Генрихом Гейне.
27. Старые города в Штральзунде и Висмаре (2002) • Эти портовые города находятся на побережье Балтийского моря. В Средние века они имели большое значение для Ганзейского союза. Здесь сохранилось много памятников кирпичной готики - характерного стиля городов немецкой Ганзы.
28. Ратуша и статуя Роланда в Бремене (2004) • Бременская ратуша, возведенная в стиле Везерского ренессанса, считается одной из самых красивых в Германии. Статуя рыцаря Роланда с обнаженным мечом правосудия является символом свободы и права города самостоятельно вести торговлю.
29. Парк Мускау (2004) • Выдающийся памятник ландшафтной архитектуры - самый большой в Центральной Европе английский пейзажный парк. Был заложен в 1815 году по распоряжению прусского генерал-лейтенанта, князя Германа фон Пюклер-Мускау.
30. Верхнегерманско-ретийский лимес (2005) • Этот 550-километровый укрепленный рубеж, созданный для защиты древнеримских поселений от варваров между Рейном и Дунаем, является самым длинным сооружением в истории Римской империи.
31. Старый город в Регенсбурге (2006) • "Самый северный город Италии" - так иногда называют немецкий Регенсбург. Основанный древними римлянами, он считается прекрасным примером отлично сохранившегося крупного немецкого города времен Средневековья.
32. Старые буковые леса (2007, 2011) • Старые буковые леса расположены в Германии на территории четырех федеральных земель. К ним относятся заповедник Грумзин, национальные парки Ясмунд, Хайних, Келлервальд-Эдерзее, а также буковый лес Серран - часть национального парка Мюриц.
33. Берлинские поселения эпохи модернизма (2008) • Эти социальные строительные проекты были осуществлены в шести районах Берлина в 1913-1934 годах. Считается, что они оказали решающее влияние на развитие городской архитектуры XX века в Германии и за рубежом.
34. Ваттовое море (2009) • Прибрежное мелководье Северного моря расположено в двух немецких земля - Шлезвиг-Гольштейн и Нижняя Саксония, а также в Дании и Нидерландах. Является уникальной средой обитания многочисленных видов животных и растений.
35. Фабрика "Фагус" в Альфельде (2011) • Фабрика обувных колодок "Фагус" была построена в 1911 году по проекту будущего основателя школы Баухаус Вальтера Гропиуса и Адольфа Майера. Здание со стеклянным фасадом стало одним из первых в мире образцов современной архитектуры.
36. Доисторические свайные жилища (2011) • Остатки этих свайных жилищ, датированные 1300-800 годами до нашей эры, были найдены на Боденском озере около Унтерульдингена в XIX веке. Такие поселения на воде обеспечивали лучшую защиту от врагов и диких животных.
37. Маркграфский оперный театр (2012) • В Европе осталось немного полностью сохранившихся оперных театров XVIII века. Театр в баварском городе Байройте - один из них. Он был возведен здесь по воле маркграфини Вильгельмины Прусской и открыт в 1748 году.
38. Горный парк Вильгельмсхёэ в Касселе (2013) • Памятник эпохи европейского абсолютизма. Ландграфы и курфюрсты Гессен-Кассельские занимались созданием этого парка на протяжении всего XVIII века. Сегодня он является одним из самых крупных искусственных горных парков в Европе.
39. Аббатство Корвей (2014) • Эта бенедиктинская обитель была основана по приказу Карла Великого на берегу Везера в Вестфалии. Монастырь стал форпостом христианизации саксонских земель, завоеванных этим императором, а также играл важную роль во времена правления Каролингов.
40. Шпайхерштадт и Конторский квартал с Чилийским домом (2015) • Этот складской таможенный квартал был возведен в Гамбурге в конце XIX - начале XX веков для беспошлинной торговли. В свое время он был самым большим в мире.
41. Дома Ле Корбюзье в Штутгарте (2016) • Жилой поселок Вайсенхоф был построен объединением архитекторов, мастеров декоративного искусства и промышленников "Немецкий Веркбунд". В проектировании зданий участвовали несколько известных европейских архитекторов.
42. Пещеры древнейшего искусства ледникового периода (2017) • В этих пещерах были обнаружены фигуры из бивня мамонта, возраст которых превышает 30 тысяч лет. Среди них - так называемая "Венера Швабская", являющаяся самым старым из всех найденных в мире изображений человека.
43. Комплекс Хедебю и система укреплений Даневирке (2018) • Этот археологический памятник и система укреплений IX являются уникальными свидетелями эпохи викингов. Помимо поселения здесь обнаружено несколько могильников и рунических камней.
44. Наумбургский собор (2018) • Кафедральный собор святых апостолов Петра и Павла был заложен в Наумбурге в 1029 году. Древний храм сочетает элементы романского и готического стилей. Западные хоры считаются выдающимся произведением готического сакрального искусства.
Ссылки на статьи и репортажи DW
Бальтазар Нейман - важнейший немецкий архитектор эпохи барокко. Его портрет украшал 50-марочную купюру, а на другой ее стороне был изображен епископский дворец в Вюрцбурге.
Памятник Всемирного культурного наследия в Баварии.
Его основатели причислены к лику христианских святых. На примере Бамберга можно проследить стадии развития и структуру европейских городов, зародившихся в Раннем Средневековье.
Среди достопримечательностей этого немецкого города - так называемые родовые башни, своего рода крепости-небоскребы древних времен.
Часовня, трапезная, обходная галерея - из всех средневековых обителей, возведенных севернее Альп, этот монастырь сохранился самым лучшим образом.
Главная достопримечательность - фрески X века в одной из островных церквей.
ЮНЕСКО включила два здания жилого поселка Вайсенхоф в Штутгарте в список всемирного культурного наследия. Эти дома проектировал пионер модернизма Ле Корбюзье.
Эти социальные поселения были построены в тогдашних пригородах Берлина в 1913-1934 годах. Они оказали решающие влияние на городскую архитектуру XX века в Германии и за границей.
В 1991 году Лоршский монастырь и здешние археологические памятники были внесены в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.
20 лет назад этот внешне ничем не примечательный немецкий карьер под Франкфуртом-на-Майне был включен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.
Город Штральзунд на Балтийском море - заповедник кирпичной готики и памятник истории Ганзейского союза.
Два древних храма в этом нижнесаксонском городе включены в список Всемирного наследия ЮНЕСКО: кафедральный собор и церковь Святого Михаила.
Помимо Старого города в список ЮНЕСКО здесь включены рудник Раммельсберг и Водозаборная система Верхнего Гарца.
Старейший город Германии, заложенный древними римлянами, долгое время был столицей западноевропейской части Римской империи. Особый след в его истории оставил Константин Великий.
"Не знаю, о чем я тоскую"… Эти знаменитые строки Генриха Гейне посвящены одной из достопримечательностей этой долины, внесенной в список ЮНЕСКО.
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