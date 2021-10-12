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Парламент Румынии вынес вотум недоверия правительству Флорина Кыцу. Президент Клаус Йоханнис назначил кандидатом в премьеры Дачиана Чолоша, который уже возглавлял правительство в 2015 - 2017 годах.
Стефан Лёвен возглавлял правительство Швеции с 2014 года и стал первым премьером, которому парламент вынес вотум недоверия. Досрочные выборы в Риксдаг проводиться не будут.
Оппозиция в Чехии считает, что Бабиш проявил некомпетентность в борьбе с COVID-19. Но противники премьера не набрали достаточно голосов на голосовании о вотуме недоверия в парламенте.
Консервативный блок в парламенте Чехии собирает голоса в поддержку вотума недоверия правительству Андрея Бабиша. Ситуацию в республике усугубляет дипломатический конфликт между Москвой и Прагой.
Партия Марка Рютте только в середине марта выиграла парламентские выборы, однако вскоре разгорелся скандал. Политические конкуренты Рютте считают, что уличили его во лжи.
Акции протеста продолжаются в стране уже 17-й день, несмотря на перестановки в кабинете.
Демонстранты прошли шествием по Софии, требуя отставки премьер-министра Бойко Борисова после того, как парламент отклонил вотум недоверия правительству. Протесты длятся 13-й день.
Более половины депутатов болгарского парламента выразили доверие правительству премьер-министра Бойко Борисова. Голосование проходило на фоне не стихающих антикоррупционных протестов.
Разногласия между партнерами по коалиции о стратегии борьбы с эпидемией коронавируса привели к вотуму недоверия правительству Косово. Оно продержалось у власти шесть недель.
Неоднозначный законопроект о пенсионной реформе принят нижней палатой парламента Франции в первом чтении после провала двух голосований о недоверии правительству.
Парламент Молдавии вынес вотум недоверия правительству во главе с премьером Майей Санду. Правящая коалиция распалась. О причинах и последствиях случившегося - DW.
Оппозиции не удалось достичь абсолютного большинства при голосовании в чешском парламенте. Бабиш обвинил инициаторов вотума недоверия в попытке дестабилизировать страну.
Голосование по вотуму недоверия инициировала Социал-демократическая партия Австрии. Теперь президент Австрии должен назначить нового канцлера и привести к присяге его правительство.
Чтобы главе правительства Австрии был вынесен вотум недоверия, достаточно голосов социал-демократов, которые выступили за проведение этого голосования, и популистов из АПС.
Решение о вынесении вотума недоверия канцлеру Австрии Себастьяну Курцу могут принять на экстренном заседании парламента в понедельник.
Нынешний политический триумф Зеленского - вотум недоверия украинцев действующим политикам. Власть и оппозиция в первом туре проиграли комику, а в итоге - проигрывает вся страна, считает Сергей Руденко.
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