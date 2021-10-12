Парламент Чехии не смог вынести вотум недоверия премьер-министру Андрею Бабишу

Оппозиция в Чехии считает, что Бабиш проявил некомпетентность в борьбе с COVID-19. Но противники премьера не набрали достаточно голосов на голосовании о вотуме недоверия в парламенте.