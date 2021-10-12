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Вотум недоверия

Renew Europe group president Dacian Ciolos talks to the press as he arrives for an European Union Summit at European Union Headquarters in Brussels on October 17, 2019. (Photo by ARIS OIKONOMOU / AFP) (Photo by ARIS OIKONOMOU/AFP via Getty Images)

Президент Румынии поручил экс-премьеру Чолошу сформировать правительство 12.10.2021

Парламент Румынии вынес вотум недоверия правительству Флорина Кыцу. Президент Клаус Йоханнис назначил кандидатом в премьеры Дачиана Чолоша, который уже возглавлял правительство в 2015 - 2017 годах.
Stefan Löfven, Premierminister von Schweden, spricht nach einem Misstrauensvotum auf einer Pressekonferenz. Das schwedische Parlament hat dem Regierungschef Stefan Löfven sein Misstrauen ausgesprochen. +++ dpa-Bildfunk +++

Премьер-министр Швеции Лёвен уходит в отставку после вотума недоверия 28.06.2021

Стефан Лёвен возглавлял правительство Швеции с 2014 года и стал первым премьером, которому парламент вынес вотум недоверия. Досрочные выборы в Риксдаг проводиться не будут.
+++ 03/06/2021+++ Czech Prime Minister Andrej Babis speaks at a parliamentary session during a no-confidence vote for his government, in Prague, Czech Republic, June 3, 2021. REUTERS/David W Cerny

Парламент Чехии не смог вынести вотум недоверия премьер-министру Андрею Бабишу 03.06.2021

Оппозиция в Чехии считает, что Бабиш проявил некомпетентность в борьбе с COVID-19. Но противники премьера не набрали достаточно голосов на голосовании о вотуме недоверия в парламенте.
03.10.2020, Tschechien, Pruhonice: PM Andrej BabisŽs ANO movement won the October 2-3 regional elections in the Czech Republic, being the first in ten out of the 13 regions contested. Czech Prime Minister Andrej Babis speaks during the press conference in Prague, Czech Republic, October 3, 2020. (CTK Photo/Michaela Rihova) Foto: Michaela Rihova/CTK/dpa |

Оппозиция Чехии может объявить вотум недоверия правительству Бабиша 27.04.2021

Консервативный блок в парламенте Чехии собирает голоса в поддержку вотума недоверия правительству Андрея Бабиша. Ситуацию в республике усугубляет дипломатический конфликт между Москвой и Прагой.
01.04.2021 Caretaker Dutch Prime Minister Mark Rutte listens to the debate in parliament in The Hague, Netherlands, Thursday, April 1, 2021. Rutte was fighting for his political life Thursday in a bitter parliamentary debate about the country's derailed process of forming a new ruling coalition following elections last month. (AP Photo/Peter Dejong)

Парламент Нидерландов не смог вынести вотум недоверия Марку Рютте 02.04.2021

Партия Марка Рютте только в середине марта выиграла парламентские выборы, однако вскоре разгорелся скандал. Политические конкуренты Рютте считают, что уличили его во лжи.
Antiregierungsproteste und Straßenblockaden in der HS von Bulgarien -Sofia. Aufgenommen sind sie am 22.7. 2020 von unserer Korrespondentin in Bulgarien Maria C

Митингующие в Болгарии требуют отставки правительства 25.07.2020

Акции протеста продолжаются в стране уже 17-й день, несмотря на перестановки в кабинете.

Auf das Bild: Misstrauensvotum, Parlament Bulgariens. Sofia. 21.07.2020

В столице Болгарии вновь прошли массовые протесты 22.07.2020

Демонстранты прошли шествием по Софии, требуя отставки премьер-министра Бойко Борисова после того, как парламент отклонил вотум недоверия правительству. Протесты длятся 13-й день.
Proteste in Sofia vor dem Bulgarischen Nationalen Fernsehen. 17.07.2020

В Болгарии парламент отклонил вотум недоверия правительству 21.07.2020

Более половины депутатов болгарского парламента выразили доверие правительству премьер-министра Бойко Борисова. Голосование проходило на фоне не стихающих антикоррупционных протестов.
Kosovo Prime Minister Albin Kurti pays his respect during a ceremony in Pristina on March 5, 2020, marking the 20th anniversary of the killing of Kosovo Liberation Army (KLA) founding member and commander Adem Jashari. - Jashari was among 45 members of his family killed by Serb security forces in the village of Prekaz some 40 km west of the Kosovo capital Pristina, sparking a full-blown rebel insurgency. (Photo by Armend NIMANI / AFP) (Photo by ARMEND NIMANI/AFP via Getty Images)

В Косово парламент отправил в отставку правительство 26.03.2020

Разногласия между партнерами по коалиции о стратегии борьбы с эпидемией коронавируса привели к вотуму недоверия правительству Косово. Оно продержалось у власти шесть недель.
Paris, Sitzung der französischen Nationalversammlung Ambiance Hemicycle Francois de Rugy - Ministre d Etat , ministre de la Transition ecologique et solidaire NEWS : Questions au gouvernement - Assemblee Nationale - 27/03/2019 GwendolineLeGoff/Panoramic PUBLICATIONxNOTxINxFRAxITAxBEL

Нацсобрание Франции утвердило спорную пенсионную реформу 05.03.2020

Неоднозначный законопроект о пенсионной реформе принят нижней палатой парламента Франции в первом чтении после провала двух голосований о недоверии правительству.

Chisinau: Anhänger der Regierung in Moldawien - Foto zum Thema Auflösung der Regierungskoalition in Moldawien DW, Yuliya Semenowa, 12. November 2019

Молдавия осталась без правительства 12.11.2019

Парламент Молдавии вынес вотум недоверия правительству во главе с премьером Майей Санду. Правящая коалиция распалась. О причинах и последствиях случившегося - DW.
17.11.2018*** A demonstrator holds a placard during a protest rally demanding resignation of Czech Prime Minister Andrej Babis in Prague, Czech Republic, November 17, 2018. REUTERS/David W Cerny

Вотум недоверия премьер-министру Чехии Андрею Бабишу провалился 27.06.2019

Оппозиции не удалось достичь абсолютного большинства при голосовании в чешском парламенте. Бабиш обвинил инициаторов вотума недоверия в попытке дестабилизировать страну.

ABD0068_20190527 - WIEN - ÖSTERREICH: Außenministerin Karin Kneissl, Umweltministerin Elisabeth Köstinger (ÖVP), Innenminister Eckart Ratz und Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) während einer Nationalratssitzung zum Thema Ibiza-Video mit Dringlicher Anfrage und Misstrauensantrag am Montag, 27. Mai 2019 in der Wiener Hofburg. - FOTO: APA/ROLAND SCHLAGER - 20190527_PD3684 |

Канцлер Австрии Курц и его кабинет не выдержали вотум недоверия 27.05.2019

Голосование по вотуму недоверия инициировала Социал-демократическая партия Австрии. Теперь президент Австрии должен назначить нового канцлера и привести к присяге его правительство.
18.05.2019 ABD0277_20190518 - WIEN - ÖSTERREICH: ZU APA0051 VOM 18.5.2019 - Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) während einer Pressekonferenz zur Zukunft der Koalition nach dem Veröffentlichen des Ibiza - Videos in der Causa Strache , am Samstag, 18. Mai 2019, im Bundeskanzleramt in Wien. - FOTO: APA/HELMUT FOHRINGER - 20190518_PD8882 |

Австрийская партия свободы готова голосовать за недоверие Курцу 27.05.2019

Чтобы главе правительства Австрии был вынесен вотум недоверия, достаточно голосов социал-демократов, которые выступили за проведение этого голосования, и популистов из АПС.
22.05.2019 Austrian Chancellor Sebastian Kurz, address the media during af news conference after the inauguration ceremony at the Chancellors Office in Vienna, Austria, Wednesday, May 22, 2019. Austrian Chancellor Sebastian Kurz has called for an early election after the resignation of his vice chancellor Heinz-Christian Strache from the Freedom Party spelled an end to his governing coalition. (AP Photo/Michael Gruber) |

Канцлеру Австрии Курцу могут объявить вотум недоверия 27.05.2019

Решение о вынесении вотума недоверия канцлеру Австрии Себастьяну Курцу могут принять на экстренном заседании парламента в понедельник.
Ukrainian comic actor and presidential candidate Volodymyr Zelenskiy reacts as he visits his campaign headquarters following a presidential election in Kiev, Ukraine March 31, 2019. REUTERS/Valentyn Ogirenko

Комментарий: Страна побеждающего Зеленского 01.04.2019

Нынешний политический триумф Зеленского - вотум недоверия украинцев действующим политикам. Власть и оппозиция в первом туре проиграли комику, а в итоге - проигрывает вся страна, считает Сергей Руденко.
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