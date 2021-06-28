 Премьер-министр Швеции Лёвен уходит в отставку после вотума недоверия | Новости из Германии о Европе | DW | 28.06.2021

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Европа

Премьер-министр Швеции Лёвен уходит в отставку после вотума недоверия

Стефан Лёвен возглавлял правительство Швеции с 2014 года и стал первым премьером, которому парламент вынес вотум недоверия. Досрочные выборы в Риксдаг проводиться не будут.

Стефан Лёвен и флаг Швеции

Стефан Лёвен

Премьер-министр Швеции Стефан Лёвен в понедельник, 28 июня, объявил о своей отставке. Он принял решение не назначать досрочные выборы в свете пандемии COVID-19 и попросил спикера парламента провести с лидерами партий переговоры о формировании нового правительства.

Несколькими днями ранее парламент впервые в истории королевства вынес премьер-министру вотум недоверия. Из 349 депутатов 181 человек проголосовал за отставку Лёвена, занимающего пост главы правительства с 2014 года. Еще 109 членов Риксдага выступили против. Противникам главы правительства требовалось 175 голосов.

Инициатором голосования стала националистская партия "Шведские демократы". Поводом для голосования стал законопроект об изменениях в механизме взимания арендной платы.

Выборы в парламент Швеции ожидаются в сентябре 2022 года.

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