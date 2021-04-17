Оппозиция Чехии может объявить вотум недоверия правительству Бабиша

Премьер-министру Чехии Андрею Бабишу может быть предъявлен вотум недоверия в парламенте. Блок оппозиционных консервативных партий во вторник, 27 апреля, объявил о намерении собрать подписи 25 процентов депутатов, необходимые для запуска данной процедуры. Бабиш не отреагировал на требования самостоятельно вынести вопрос о доверии правительству, заявил депутат Петр Фиала от имени группы Spolu.
Правительство меньшинства
Правящим в Чехии является правительство меньшинства, состоящее из социал-демократов и популистского движения АНО Андрея Бабиша. Две недели назад коалиция лишилась поддержки коммунистов, которые не добились удовлетворения ряда требований, в частности значительного сокращения оборонного бюджета входящей в НАТО Чехии.
Кроме того, работу правительства в Праге в настоящее время затрудняют конфликт с Россией и разногласия вокруг ослабления ограничительных мер на фоне продолжающейся пандемии.
Дипломатический кризис
С середины апреля продолжается дипломатический конфликт между Россией и Чехией. Прага обвинила Москву в причастности российских спецслужб к взрывам на складе боеприпасов в деревне Врбетице в 2014 году, в результате которых погибли два человека. Премьер-министр Чехии заявил о "беспрецедентном террористическом акте". Эксперты назвали происходящее самым глубоким кризисом в отношениях между двумя государствами за многие десятилетия. Кремль отверг обвинения со стороны Праги.
Чехия сначала выслала из страны 18 российских дипломатов, а Россия в ответ - 20 чешских. Затем Чехия объявила о высылке еще нескольких десятков сотрудников дипмиссии РФ.
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Автор: Анн Термеш, Максим Нелюбин