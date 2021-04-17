 Оппозиция Чехии может объявить вотум недоверия правительству Бабиша | Новости из Германии о Европе | DW | 27.04.2021

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Европа

Оппозиция Чехии может объявить вотум недоверия правительству Бабиша

Консервативный блок в парламенте Чехии собирает голоса в поддержку вотума недоверия правительству Андрея Бабиша. Ситуацию в республике усугубляет дипломатический конфликт между Москвой и Прагой.

Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш

Андрей Бабиш

Премьер-министру Чехии Андрею Бабишу может быть предъявлен вотум недоверия в парламенте. Блок оппозиционных консервативных партий во вторник, 27 апреля, объявил о намерении собрать подписи 25 процентов депутатов, необходимые для запуска данной процедуры. Бабиш не отреагировал на требования самостоятельно вынести вопрос о доверии правительству, заявил депутат Петр Фиала от имени группы Spolu.

Правительство меньшинства

Правящим в Чехии является правительство меньшинства, состоящее из социал-демократов и популистского движения АНО Андрея Бабиша. Две недели назад коалиция лишилась поддержки коммунистов, которые не добились удовлетворения ряда требований, в частности значительного сокращения оборонного бюджета входящей в НАТО Чехии.

Кроме того, работу правительства в Праге в настоящее время затрудняют конфликт с Россией и разногласия вокруг ослабления ограничительных мер на фоне продолжающейся пандемии.

Дипломатический кризис

С середины апреля продолжается дипломатический конфликт между Россией и Чехией. Прага обвинила Москву в причастности российских спецслужб к взрывам на складе боеприпасов в деревне Врбетице в 2014 году, в результате которых погибли два человека. Премьер-министр Чехии заявил о "беспрецедентном террористическом акте". Эксперты назвали происходящее самым глубоким кризисом в отношениях между двумя государствами за многие десятилетия. Кремль отверг обвинения со стороны Праги.

Чехия сначала выслала из страны 18 российских дипломатов, а Россия в ответ - 20 чешских. Затем Чехия объявила о высылке еще нескольких десятков сотрудников дипмиссии РФ.

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  • Аннаберг-Буххольц

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    Чешский город Яхимов (ранее - Йоахимсталь) славится памятниками ренессансной архитектуры, но в историю горнодобывающего дела вошел, благодаря чеканившимся здесь крупным серебряным монетам - первой попытке заменить золотые аналоги в Священной Римской империи. Иоахимсталеры начали чеканить в 1520 году. Позже стало использоваться сокращенное название - талер, от которого затем произошел "доллар".

  • Бывший исправительно-трудовой лагерь Выкманов II

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    Эта фотография сделана недалеко от Яхимова - в месте, где в 1951 году был открыт исправительно-трудовой лагерь Выкманов II. Здесь на протяжении многих лет в нечеловеческих условиях содержались политические заключенные, обрабатывавшие урановую руду перед отправкой в СССР. О страданиях этих людей сейчас напоминает национальный мемориал - "Красная башня смерти".

  • Аннаберг-Буххольц

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    В число немецких объектов Всемирного наследия в Рудных горах теперь входит Молот Фронау (Frohnauer Hammer) в городе Аннаберг-Буххольце. Вплоть до XV века на этой водяной мельнице мололи зерно, но в 1621 году ее переделали, чтобы производить заготовки для чеканки серебряных монет. Позже начали также обрабатывать медь и железо. Сегодня здесь работает самый старый в Германии музей кузнечного дела.

  • Шайбенберг

    Горнодобывающий регион Рудные горы

    Эти 30-метровые базальтовые столбы находятся недалеко от саксонского города Шайбенберг. Они входят в число важнейших геологических памятников природы в Германии. "Органные трубы", как их здесь называют, образовались миллионы лет назад из застывшей лавы и сейчас позволяют ученым лучше понять процессы формирования земной поверхности.

  • Мариенберг

    Горнодобывающий регион Рудные горы

    Многие города, расположенные в этом регионе, были основаны после обнаружения здесь богатых рудных месторождений. Один из них - Мариенберг, заложенный в 1521 году. На этой фотографии хорошо виден симметричный план города - прямолинейные улицы, ведущие к центральной Рыночной площади в форме квадрата. Ренессансные архитектурные памятники в центре Мариенберга находятся под охраной.

  • Штольня Бюнау

    Горнодобывающий регион Рудные горы

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  • Лауэнштайн

    Горнодобывающий регион Рудные горы

    Некоторые местные жители несказанно разбогатели на горных промыслах. Среди них особое место занимала семья Бюнау, в честь которой названа штольня на предыдущей фотографии. Представители этого рода запечатлены на четырехэтажном алтаре - высечены в полный рост из камня. Алтарь находится в приходской церкви Лауэнштайна - одного из районов города Альтенберг.

  • Эренфридерсдорф

    Горнодобывающий регион Рудные горы

    Чтобы приводить в действие механизмы, на рудниках использовалась вода. Этот средневековый канал был проложен, предположительно, в XIV столетии к цинковой шахте в Эренфридерсдорфе. Протяженность - 5,5 километра, перепад высоты - 23,5 метра. Использовался до 1990 года для подачи воды на обогатительную фабрику. В начале 2000-х годов был отреставрирован. Вдоль канала проложен прогулочный маршрут.

    Автор: Анн Термеш, Максим Нелюбин


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