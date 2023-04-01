Выборы в Болгарии. Почему они важны для ЕС и для Украины?

Болгария снова выбирает парламент. Большинство людей в стране хотят, прежде всего, одного: большей политической стабильности. Исход выборов также имеет решающее значение для Европы.

В Болгарии вновь пройдут досрочные парламентские выборы - в воскресенье, 2 апреля, граждане страны в пятый раз за последние два года отправятся на избирательные участки решать, каким будет состав нового парламента. Политически Болгария более нестабильна, чем почти любая другая страна в Европейском Союзе. За последние два года ни на одних выборах не удалось сформировать рабочее коалиционное правительство. Между тем избиратели демонстрируют признаки глубокой апатии, а страна продолжает страдать от коррупции и растущей инфляции.

Согласно опросам, ни одна партия не получит большинства и на этот раз. При этом наблюдатели в преддверии выборов задаются двумя вопросами: удастся ли победившей партии, наконец, сформировать стабильное парламентское большинство и как результаты выборов повлияют на политику Болгарии как члена ЕС и НАТО на фоне войны в Украине.

Два главных политических игрока

Две наиболее значимые политические силы в Болгарии в настоящее время считаются проевропейскими и евроатлантическими: это альянс партий "Продолжаем перемены" и "Демократическая Болгария" ("ПП-ДБ") и крупнейшая оппозиционная партия "Граждане за европейское развитие Болгарии" (ГЕРБ) под руководством бывшего премьер-министра страны Бойко Борисова, занимавшего этот пост почти непрерывно с 2009 по 2021 годы.

Лидер ГЕРБ Бойко Борисов Фото: Visar Kryeziu/AP/dpa/picture alliance

Лидер либеральной партии "Продолжаем перемены" Кирилл Петков был премьер-министром Болгарии в течение нескольких месяцев в 2022 году во главе коалиционного правительства, сформированного в сотрудничестве с "Демократической Болгарией". Но его правительству пришлось уйти в отставку в результате вотума недоверия, инициированного партией ГЕРБ.

Номинально ГЕРБ считается консервативной проевропейской партией, входящей в состав Европейской народной партии (ЕНП). Но на протяжении многих лет критики обвиняют ее в коррупции, нарушениях принципов верховенства закона и попытках запугивания и давления на независимые суды. Оппоненты Бойко Борисова считают его одним из главных виновников внутриполитических бед Болгарии.

Растущее влияние президента

Упреки в том, что он внес решающий вклад в глубокий политический раскол в Болгарии, раздаются и в адрес президента страны Румена Радева, близкого по взглядам к Социалистической партии Болгарии (СПБ). Хотя его должность предполагает в основном лишь представительские функции, в условиях частого вакуума власти в последние годы его политическое влияние начинает расти.

Президент Болгарии Румен Радев Фото: Nikolay Doychinov/AFP/Getty Images

Радев до сих пор не выступил с безоговорочным осуждением российской военной агрессии против Украины и высказался против поставок оружия Киеву - по мнению аналитиков, это решение президент принимал, учитывая традиционно дружелюбное отношение многих болгар к России. Раскол в общественных опросах о поддержке Украины также подтверждает, что среди жителей страны нет единого мнения по этому вопросу.

От этого выигрывают явно пророссийские партии. Одна из них - партия "Возрождение", у которой, по социологическим опросам, есть все шансы войти в новый парламент третьей или четвертой по величине политической силой - наряду с "Движением за права и свободы" (ДПС), которое официально представляет интересы турецкого меньшинства.

Предвыборный вопрос - Украина

Вряд ли в какой-либо другой стране ЕС (за исключением Венгрии) вопрос о военной поддержке Украины вызывает столько споров, как в Болгарии. Насколько полемична эта тема, показала реакция в Болгарии на расследование немецкой газеты Die Welt. Опубликованная в январе 2023 года статья под заголовком "Болгария: Страна, которая тайно спасла Украину", в которой шла речь о том, как правительство Петкова оказывало военную поддержку Украине по тайным каналам, вызывает бурные дискуссии в стране по сей день .

Для автора расследования Филиппа Фолькман-Шлука (Philip Volkmann-Schluck) очевидно: в интересах Европы, чтобы Болгария по результатам выборов в стране появилось стабильное правительство. "Самое позднее после нападения Путина на Украину должно было стать ясно, что Болгария играет важную роль в ЕС - как страна, поддерживающая Украину оружием и боеприпасами, благодаря своему стратегическому расположению на Черном море, а также как центр снабжения ЕС энергией", - говорит Фолькман-Шлук в беседе с DW.

Болгария оказывает Украине не только военную поддержку: митинг солидарности в Софии в феврале 2023 года Фото: Alexandar Detev

Директор Европейского совета по международным отношениям в Софии Вессела Чернева с беспокойством наблюдает за тем, как вопрос военной поддержки Украины становится одним из главных в избирательной кампании. "Такие партии, как "Возрождение", выступающие против поставок оружия в Украину или даже против введения в стране евро, сделали антизападный нарратив социально приемлемым в Болгарии. При этом центристские партии, такие как ГЕРБ, не противоречат этой риторике, по крайней мере, в настоящее время", - говорит политолог. Однако она считает, что болгарское общество гораздо более зрелое, чем политическая элита, и "является надежной частью консенсуса в ЕС".

Камень преткновения - Бойко Борисов

В настоящее время рейтинг у "ПП-ДБ" и ГЕРБ примерно одинаковый. Судя по явным проевропейским и проевроатлантическим заявлениям (по крайней мере, устным) ГЕРБ и решительному осуждению российского вторжения в Украину, их коалиция с "ПП-ДБ" кажется очевидной.

Кандидаты в депутаты от коалиции "Продолжаем перемены" на встрече с избирателями Фото: BGNES

Камнем преткновения, однако, является Бойко Борисов. Обвинения в коррупции в адрес возглавляемых им правительств недавно были частично усилены реакцией из-за рубежа: бывший министр финансов Борисова Владислав Горанов включен в так называемый "санкционный список Магнитского" США. Поэтому "Продолжаем перемены" и "Демократическая Болгария" уже отказались вступать в коалицию с партией ГЕРБ под руководством Борисова.

Политолог Даниил Смилов видит два варианта развития событий после выборов: либо создание правительства меньшинства "ПП-ДП" с согласия ГЕРБ, либо коалиция с ГЕРБ - но без Борисова. Но заявления партий, сделанные в последние дни перед выборами, говорят о том, что оба эти варианта маловероятны.

Болгарии нужна политическая стабильность

Впрочем, у болгар есть горький опыт двух лет политической нестабильности. Поэтому Смилов надеется, что после предстоящих выборов политическая ситуация в стране придет в норму: "Ни политики, ни избиратели не хотят продолжения нестабильности. Поэтому давление на политиков в вопросе формирования регулярного правительства будет очень сильным".

В Болгарии не сомневаются в том, что создание кабинета министров после выборов 2 апреля будет непростым. И хотя у наблюдателей нет единого мнения о том, каким образом будет сформировано новое правительство, в одном вопросе они сходятся: в условиях войны на пороге, растущей инфляции, социальной раздробленности, череды сменяющихся правительств и растущего влияния президента болгарам срочно нужен порядок в доме и энергичное, демократически легитимное правительство.



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