 Парламент Чехии не смог вынести вотум недоверия премьер-министру Андрею Бабишу | Новости из Германии о Европе | DW | 03.06.2021

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Европа

Парламент Чехии не смог вынести вотум недоверия премьер-министру Андрею Бабишу

Оппозиция в Чехии считает, что Бабиш проявил некомпетентность в борьбе с COVID-19. Но противники премьера не набрали достаточно голосов на голосовании о вотуме недоверия в парламенте.

Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш в парламенте

Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш в парламенте

Действующий премьер-министр Чехии Андрей Бабиш сможет остаться у власти, поскольку парламент не сумел вынести ему вотум недоверия. Из 200 депутатов лишь 89 человек вечером в четверг, 3 июня, проголосовали за его отставку. Противникам главы правительства требовался 101 голос.

Дебаты продолжались более 11 часов. Представители Коммунистической партии Чехии и Моравии демонстративно покинули зал перед голосованием. "Мы не будем принимать участия в этом театре", - объяснил ее председатель Войтех Филип.

Оппозиция считает, что Бабиш проявил некомпетентность в борьбе с пандемией COVID-19. Кроме того, действующего главу правительства и бывшего предпринимателя подозревают в мошенничестве при распределении субсидий Евросоюза в пользу холдинга Agrofert.  Сам мультимиллиардер отрицает конфликт интересов и называет дело политически мотивированным. В республике неоднократно проходили массовые акции протеста против Бабиша.

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    Автор: Ефим Шуман


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