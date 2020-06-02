 ВОЗ предостерегла Россию от проведения парада Победы | Новости из Германии о России | DW | 03.06.2020

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Россия

ВОЗ предостерегла Россию от проведения парада Победы

Во Всемирной организации здравоохранения напомнили, что угроза, исходящая от коронавируса, еще не устранена. Поэтому рекомендации ВОЗ должны соблюдаться и при проведении массовых мероприятий.

Парад победы в Москве, 2018 год

Парад победы в Москве, 2018 год

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) призвала Россию при проведении военных парадов и референдума по внесению поправок в конституцию следовать ее рекомендациям по сдерживанию пандемии коронавируса. Дистанция и предписания в сфере гигиены должны соблюдаться и при проведении массовых мероприятий, заявила представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович по видеосвязи в среду, 3 июня.

В России ежедневно регистрируется более 8 тысяч новых случаев коронавируса. Несмотря на это, президент РФ Владимир Путин назначил отмененный 9 мая парад по случаю 75-летия победы над нацистской Германией на 24 июня. В Москве и других городах России по случаю праздника Победы не только маршируют плечом к плечу тысячи солдат. На самый крупный парад на Красной площади с участием танков и ракетной техники обычно собираются сотни тысяч зрителей.

Угроза новой вспышки эпидемии

Путин также назначил на 1 июля референдум по внесению поправок в Конституцию РФ. Эти поправки позволят ему оставаться у власти практически неограниченный срок. Мелита Вуйнович отметила, что ситуация с коронавирусом в России стабилизировалась, хотя темпы инфицирования еще остаются на высоком уровне. Она выразила надежду на то, что проведение парадов и референдума не приведет к новой масштабной вспышке коронавируса в России

В России число инфицированных коронавирусом 3 июня увеличилось еще на 8536 человек и достигло 432 277 человек. Число выздоровевших составило 195 957, а умерших – 5215 человек. В сравнении с другими странами уровень смертности от коронавируса в России очень низкий. Власти объясняют это тем, что людей старше 65 лет, на которых во всем мире приходится наибольшее количество жертв, значительно раньше посадили на карантин.

Помимо этого, Россия регистрирует как смерть от коронавируса лишь те случаи, где причиной смерти бесспорно является атипичная пневмония COVID-19. В статистике не учитываются, к примеру, те инфицированные SARS-CoV-2, которые скончались от остановки сердца. Министерство здравоохранения РФ недавно рекомендовало включать в статистику и такие случаи, как это делается в большинстве других стран.

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    По общему числу подтвержденных случаев инфицирования коронавирусом Российская Федерация 12 мая вышла на второе место в мире - больше их выявлено только в США. При этом, по официальным данным, смертность от COVID-19 в России низкая. Уровень летальности от новой инфекции в стране в 7,6 раза ниже среднемирового, заявила в тот же день вице-премьер правительства РФ Татьяна Голикова.

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    11 мая президент Путин заявил, что в РФ прекращается единый период нерабочих дней, объявленный из-за эпидемии 6 недель назад. Началось постепенное снятие ограничений, связанных с коронавирусом - заработали предприятия промышленности, сельского хозяйства, энергетики. Однако у губернаторов осталось право дополнять, смягчать или сохранять конкретные карантинные меры на региональном уровне.

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    Путин также объявил о мерах поддержки населения и бизнеса, пострадавшего от локдауна. С 1 июня в РФ будет запущена специальная кредитная программа поддержки занятости. Решено также полностью списать налоги (кроме НДС) и страховые взносы за второй квартал текущего года для малого и среднего бизнеса. А самозанятым россиянам вернут уплаченные в прошлом году налоги.

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    Вышли на плато?

    Судя по всему, причиной ослабления карантинных мер стало то, что власти РФ пришли к выводу - рост заболеваемости коронавирусом в стране удалось остановить. Об этом 14 мая сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова, отметив, что темп прироста новых случаев остается незначительным на протяжении 11 дней. Правда, при этом она подчеркнула, что надо очень осторожно подходить к такого рода оценкам.

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    Маски и перчатки

    В ряде регионов России для противодействия распространению коронавируса был введен так называемый "масочный режим". С 12 мая ношение масок и перчаток стало обязательным в общественном транспорте в Москве и Московской области. Штраф за отсутствие маски в столице составляет около 5 тысяч рублей.

  • Человек в маске выходит из машины скорой помощи навстречу врачу

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    Тестирование на антитела

    С 15 мая в Москве началось бесплатное тестирование жителей города на наличие антител к COVID-19. По словам мэра столицы Собянина, для проведения тестирования по новому методу власти Москвы установили автоматические анализаторы крови для выявления антител по методу ИФА (иммуноферментный анализ). К концу мая общая мощность городской системы ИФА-тестирования должна превысить 200 тыс анализов в сутки.

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    Отмена парада Победы и перенос голосования по конституции

    Пандемия коронавируса сильно повлияла на политическую повестку дня в РФ. Власти вынуждены были отменить уже анонсированное ими всенародное голосование по поправкам в конституцию (новая дата пока не определена), а также отказаться от проведения 9 мая в Москве парада в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне (прошла только воздушная часть). Парад также обещано провести позднее.

  • Дмитрий Песков

    Коронавирус в России: цифры, споры и действия властей

    Заразившиеся SARS-CoV-2 российские политики

    Как и по всему миру, в России коронавирус не щадит и политиков. 12 мая о том, что он инфицирован и находится в больнице, сообщил Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента. 30 апреля премьер-министр Михаил Мишустин доложил, что его тест был положительным - и был госпитализирован. А министр строительства Владимир Якушев и министр культуры Ольга Любимова уже выздоровели и вновь приступили к работе.

    Автор: Владимир Дорохов


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