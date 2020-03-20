Возвращение домой: как россияне эвакуировались в Германию

Телефон корреспондента DW раскалился до предела после того, как его добавили в WhatsApp-группу с недвусмысленным названием "Возвращение". За день в ней опубликовали тысячи эмоциональных сообщений. Сейчас в группе находится более 150 человек, в основном жители Германии с российским гражданством. Все они оказались в непростой ситуации: из-за прекращения полетов из России в другие страны в связи с пандемией коронавируса они не могут вернуться домой к своим семьям и работе, у многих начались проблемы с деньгами. Официальная эвакуация для таких людей не предусмотрена.

Это не единственная группа, общение с той же целью происходит и в ряде других групп, например, "Возвращение.Регионы" и "На чемоданах". Цель групп - по крупицам собрать нужную информацию и обмениваться ей, чтобы наконец-то уехать домой. В итоге эта взаимовыручка действительно помогла многим оказаться дома. Но не всем.

Остановка авиаперевозок

Возвращение 29-летней Елены Крюковой домой в Дюссельдорф, где она живет 5 лет и учится в университете, напоминает приключенческий триллер. В разговоре с корреспондентом DW она рассказала, что ее обратный рейс в Германию был забронирован на 18 марта, но его в итоге отменили. По словам Елены, ей не удалось купить билеты на более поздние рейсы - их либо не было в наличии, либо они были "запредельно дорогими, 55 тысяч рублей в один конец". Потом авиасообщение прекратили вовсе.

Московский аэропорт Шереметьево, 17 апреля 2020 года

Елена связалась с немецким посольством, там ей оказали "информационную поддержку" и внесли в списки тех, кто хочет выехать в Германию. В посольстве ей также предложили попробовать выехать в ЕС через наземную границу с Финляндией, но предупредили, что гарантии, что получится выехать, есть только у граждан ЕС.

Попытка "прорваться" через границу

Елена решила рискнуть: она купила билет Хельсинки-Франкфурт, прилетела из Перми в Санкт-Петербург и поехала на машине на финскую границу. "Мы звонили в ФСБ, МИД России и другие ведомства, но никто не давал ясной информации, все ссылались на указ правительства №763-р об ограничении движения, но никто однозначно не говорил о запрете на выезд. Никто не хотел брать на себя ответственность", - рассказала Елена.

В итоге российские пограничники посовещались, позвонили начальству и не пустили девушку в Евросоюз. "Я почувствовала абсолютное бессилие, ущемление моих прав. Вся моя жизнь сейчас находится в Германии. Я не могла когда-то предположить, что мне запретят выезжать из собственной страны", - сказала девушка.

"Развернули" на немецкой границе

Похожие истории корреспонденту DW рассказали еще несколько живущих в Германии россиян. Еще хуже ситуация оказалась у Михаила из Томска, поступившего в университет в Берлине. Михаил вылетел 20 марта в немецкую столицу. "Новости о закрытии границ ЕС застали меня по пути. Когда я прилетел в Берлин, меня развернули на границе Германии, хотя у меня была долгосрочная национальная виза, документы об обучении и приглашение", - рассказал Михаил.

Михаил из Томска, учится в университете в Берлине

По данным посольства, Михаил имел право въехать в Германию. Однако пограничникам не понравилось отсутствие у него жилья в Берлине. "Администрация общежития уже ждала меня, чтобы заключить договор и передать ключи от комнаты, жилье у меня как бы есть, но меня все равно развернули", - рассказала Михаил. В итоге ему пришлось почти на месяц остаться в Москве.

Частный самолет за десятки тысяч евро

Среди желающих вернуться домой были и те, кто почти всю жизнь провели в Германии. 22-летняя Татьяна Пашкова с пяти лет живет в ФРГ, 8 марта она прилетела к своей бабушке в Краснодарcкий край. Уже через несколько дней были введены первые ограничения, рассказала DW ее мама Надежда, в итоге обратный рейс Татьяны отменили. Из-за закрытия границ разделенными оказались десятки семей.

Участники чата выдвигали десятки идей, как им вернуться домой, в том числе - весьма неожиданные. Так, неоднократно звучало предложение зафрахтовать чартерный самолет стоимостью в десятки тысяч евро, чтобы все смогли долететь до Германии, однако оно осталось нереализованным.

Многие также жаловались на ухудшение финансового положения, поскольку они не могут продолжать работать в Германии, но все еще несут расходы и в России, и в ФРГ, например - за съемное жилье.

Эвакуация в Германию

Спасительная новость пришла в четверг вечером. МИД Германии разослал россиянам, которые обращались за помощью в посольство, письма о том, что 17 апреля состоится внеочередной рейс "Аэрофлота" Москва-Франкфурт. Билеты эвакуируемые покупали самостоятельно, по их словам, стоимость подскочила от 150 евро с начала бронирования до 700 евро.

Россияние на регистрации на рейс "Аэрофлота" во Франкфурт 17 апреля 2020 года

Среди пассажиров оказались Михаил и Елена. Студентке из Дюссельдорфа для того, чтобы попасть на рейс, пришлось срочно выехать на поезде из Санкт-Петербурга в Москву.

Что чувствует человек, который эвакуируется из своей собственной страны? "Облегчение. Я не живу в России. Я еду туда, где чувствую себя безопаснее и где у меня другая жизнь. Я была готова лететь за любые деньги", - сказала Елена.

700 евро заплатить могут не все

Татьяне Пашковой не удалось вылететь этим рейсом из-за необходимости добираться до Москвы из Краснодарского края. А для 20-летнего ветеринара Софии Баш, которая учится в Берлине и живет с 2017 года в Германии, 700 евро за билет оказались неподъемной суммой.

"Мои родители из-за кризиса потеряли работу в Москве. Оплата за квартиру и страховку в Германии снимается каждый месяц. Я могла бы подработать в Германии, но не могу вернуться. У нас сейчас нет источника дохода вообще, и сколько это продлится - непонятно", - рассказала девушка DW.

В самолете "Аэрофлота", 17 апреля вылетевшим из Москвы во Франкфурт

В 17:47 часов самолет Airbus A321 приземлился во Франкфурте, он доставил в Германию 133 человека. Не менее сотни живущих в Германии россиян по-прежнему не могут вернуться домой.

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