Возврат денег за отмененные рейсы и туры? ЕС на стороне потребителей

Пандемия коронавируса сорвала бесчисленные забронированные заранее полеты и туры. Авиапассажиры и туристы вправе требовать в сжатые сроки возврата уплаченных за отмененные поездки денег. Однако в условиях фактически полного прекращения воздушного сообщения речь идет о суммах, вернуть которые в одночасье авиакомпаниям и туроператорам просто не по силам: они разорятся. Что же делать?

Довольно очевидный выход: предлагать клиентам вместо денег ваучеры (сертификаты), гарантирующие им право совершить в будущем аналогичное или сопоставимое путешествие. По такому пути намерена идти Россия, где на рассмотрение Государственной думы, по сообщениям российских СМИ, вскоре планируется внести соответствующий законопроект.

Принудительные ваучеры: Еврокомиссия говорит "нет"

Подобный план был и в Германии. Причем правительство ФРГ намеревалось ради поддержки особо сильно пострадавших из-за COVID-19 отраслей сделать ваучерный вариант обязательным для потребителей. Иными словами, предоставить авиакомпаниям и туроператорам право не выплачивать клиентам живые деньги, даже если те не соглашаются на предложенный сертификат.

Здание Европейской комиссии в Брюсселе

С этой целью Берлин потребовал в апреле от Брюсселя из-за пандемии COVID-19 отказаться от некоторых правил в сфере защиты прав потребителей. Однако Европейская комиссия (ЕК), исполнительный орган ЕС, ответила решительным отказом.

Так, еврокомиссар по вопросам транспорта Адина Валеан во время видеоконференции с транспортным комитетом Европейского парламента заявила: "Право авиапассажиров делать выбор в пользу возврата денег необходимо сохранить", заставлять их соглашаться на ваучеры недопустимо, это возможно только на добровольной основе, а для этого "сертификаты должны быть привлекательными".

В то же время еврокомиссар напомнила, что ЕК уже немало сделала для поддержки авиакомпаний, в частности, облегчила условия предоставления им государственной помощи. Другой пример: в Брюсселе активно работают над стратегией скорейшего возобновления воздушного сообщения во всем Евросоюзе.

Брюссель наложил вето, Берлин рассматривает теперь вариант фонда

Принципиальную позицию ЕК румынка Адина Валеан изложила затем в письме правительству ФРГ. Одновременно к нескольким немецким министрам письменно обратился и еврокомиссар по вопросам юстиции бельгиец Дидье Рейндерс.

Опустевший из-за пандемии коронавируса терминал аэропорта во Франкфурте-на-Майне

По данным агентства dpa, он написал, что осознает необходимость срочной поддержки туристической отрасли, однако "одновременно необходимо сохранить защиту потребителей, тем более что кризис ударил и по многим потребителям. К тому же мне представляется очень важным, чтобы возрождение индустрии путешествий и туризма строилось на доверии". Дидье Рейндерс тоже поддержал выдачу ваучеров на добровольной основе при соблюдении определенных условий.

Идти против фактического вето из Брюсселя в Берлине не захотели, и 5 мая от идеи принудительных ваучеров отказались. Уполномоченный по делам туризма правительства ФРГ Томас Барайс (Thomas Bareiß) сообщил, что теперь рассматривается вариант фонда, который вернет потребителям деньги за выкупленные билеты и туры. На начальном этапе средства в фонд могло бы внести государство, а авиакомпании и туроператоры по мере возрождения своего бизнеса со временем покроют его расходы.

"Коммерсантъ" предупреждает о нарушении прав потребителей

Пока по публикациям в российских СМИ не совсем понятно, предполагает ли законопроект, который будет обсуждаться в Госдуме, введение в России именно принудительных ваучеров. Агентство "Интерфакс" цитирует эксперта, считающего, что этот документ всего лишь "придает юридические очертания и позволяет легализовать процесс, который уже происходит с конца марта - туроператоры предлагают клиентам перенести туры без доплат".

В то же время "Коммерсантъ" утверждает, что "туроператоры могут получить право не возвращать туристам деньги за выкупленные туры", а вместо этого будут "гарантировать клиентам предоставление в дальнейшем равнозначного тура без доплаты, даже если цена путевки к моменту фактического оказания услуг вырастет". Издание цитирует экспертов, которые считают, что такая мера "противоречит действующему закону о защите прав потребителей и не гарантирует права туристов".

В любом случае речь идет о российских туроператорах. Что же касается российских авиакомпаний, то на территории Евросоюза они обязаны соблюдать действующие в ЕС права авиапассажиров . Поэтому после отмены рейса из аэропорта в одной из стран ЕС в РФ клиент вправе требовать возврата денег и не обязан соглашаться на ваучер. Еврокомиссия только что убедительно подтвердила это в споре с правительством ФРГ.

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