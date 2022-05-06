Военные преступления РФ в Украине. AI нашла новые доказательства

Российские военные несут ответственность за противозаконные авианалеты на Бородянку, внесудебные казни в ряде городов и деревень Украины, в том числе Буче, Андреевке, Здвижевке и Ворзеле, за препятствование работе гуманитарных коридоров и другие военные преступления. Такое заявление сделала генсек международной правозащитной организации Amnesty International Аньес Калламар в пятницу, 6 мая, на пресс-конференции в Киеве.

В апреле эксперты AI провели около двух недель на северо-западе Киевской области и собрали там доказательства причастности россиян к военным преступлениям, совершенным в период с конца февраля по начало марта 2022 года, во время наступления российских войск на Киев.

Сбор доказательств на месте

Выводы исследования были представлены в докладе под названием "Он не вернется": военные преступления на северо-западе Киевской области". При его подготовке правозащитники опирались, кроме прочего, на свидетельства родственников и соседей погибших, а также данные очевидцев убийств мирных жителей, авиаударов по жилым домам и других преступлений. В общей сложности были собраны свидетельства около сотни человек. Кроме того, непосредственно перед поездкой представители AI пообщались с беженцами, перебравшимися из Украины в Польшу.

Глава AI Аньес Калламар в Бородянке

"Это - война на самом богатом континенте мира, против суверенного государства, начатая одной из самых могущественных стран мира и постоянным членом Совета Безопасности ООН (…) и ведущаяся не рогатками и стрелами, не упражнениями в дипломатическом красноречии, не законными средствами политики", - указала Аньес Калламар, предваряя презентацию доклада. "Редким, даже историческим жестом Amnesty International осуждает незаконное применение Россией силы как нарушение Устава ООН и акт агрессии, преступление в соответствии с его определением в международном праве", - добавила она.

Авиаудары по жилым домам в Бородянке

1 и 2 марта российская авиация нанесла удары по многоэтажным жилым домам в Бородянке, зафиксировано в докладе. По данным AI, в результате этих "несоразмерных и неизбирательных налетов" погибли как минимум 40 гражданских лиц. В начале марта, во время российской оккупации городов и деревень на северо-западе Киевской области, их жители подвергались пыткам, внесудебным казням и другим видам жестокого обращения, выяснили правозащитники. В Буче и нескольких других городах и деревнях под Киевом международная делегация Amnesty International нашла и задокументировала свидетельства незаконного убийства 22 мирных жителей.

Разрушенные жилые дома в Бородянке

При посещении одного из районов Бучи, где, предположительно, было совершено убийство мирных жителей, эксперты AI обнаружили два бронебойных патрона калибром 9х39 мм с черным наконечником. По сведениям оружейных экспертов организации, именно такие патроны используются в специальных винтовках некоторых элитных военных подразделений РФ. Эти подразделения, по данным правозащитников, были задействованы в Буче.

Позже, отвечая на вопрос итальянского журналиста, представители AI уточнили, что на данный момент у них нет доказательств того, что в Украине применялось то же оружие, каким пользовались спецподразделения ВС РФ в Сирии и Ливии.

Обстрел автоколонны с мирными жителями

При посещении соседних городов и деревень эксперты AI зафиксировали, что у некоторых погибших руки были связаны за спиной и имелись другие следы пыток.

Также в докладе задокументированы свидетельства очевидца, описавшего обстрел автомобильной колонны, пытавшейся вывезти мирных жителей. По мнению собеседника правозащитников, этот обстрел устроили российские военные.

Между тем в докладе отмечается, что члены семей погибших в Бородянке, Буче и других городах были недовольны обращением с телами их родных после извлечения их из-под обломков рухнувших зданий и неглубоких временных могил, в которых многие были похоронены. "Члены семьи были обеспокоены тем, что обработка останков происходит хаотично, что их не информируют должным образом, и что в некоторых случаях останки не были правильно идентифицированы", - говорится в докладе.

Нарушения международного права

"Доказательства, которые мы собрали после начала российского вторжения в Украину в конце февраля 2022 года уличают российские вооруженные силы в серьезных нарушениях международного права, включая внесудебные казни и несоразмерные, неизбирательные атаки против гражданского населения, в том числе в густонаселенных районах, - говорит Аньес Калламар. - Использование кассетных боеприпасов, которые, будучи неизбирательными, запрещены международным правом. Злоупотребления в отношении гражданского населения, живущего в условиях осады, и неспособность защитить и обезопасить гуманитарные коридоры. Другими словами, мы знаем, что преступления, совершенные против людей, живущих под Киевом, о которых мы сегодня сообщаем, не просто эпизодические, случайные или побочные. Мы знаем, что они являются частью схемы, которая характеризует ведение Россией военных действий с самого начала, повторяющейся схемы, крупной по масштабу и разрушительной по последствиям".

По наблюдениям главы AI, даже учитывая международные санкции, наложенные на Россию в связи с ее войной против Украины, "по всем миру еще слишком много тех, кто считает, что агрессия была каким-то образом оправдана". Подобная позиция является недопустимой, считает она: "преступления, совершенные в Украине, - это смерть и увечья, полное разрушение, и они совершенно неприемлемы".

"Российская агрессия против Украины касается всех нас. Она развязала международный кризис, который заслуживает глобальной солидарности. Мы будем продолжать продвигать это послание, когда наши лидеры пытаются дезинформировать или исказить, когда они заявляют, что запугивание, агрессия, милитаризация предпочтительнее международного верховенства права", - заявила правозащитница.

Требование справедливого судебного процесса

Amnesty International призывает привлечь к уголовной ответственности всех виновных в совершении военных преступлений в Украине, от всех сторон конфликта, - "включая командиров и гражданских лидеров, таких, как министры и главы государств, - которые знали или имели основания знать о военных преступлениях, совершенных их силами, но не попытались остановить их или наказать виновных".

При этом необходимо обеспечить проведение справедливых судебных процессов, без возможности прибегнуть к смертной казни, подчеркивается в заявлении организации.

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