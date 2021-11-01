Военно-воздушные силы (ВВС)

Афганка в ходе эвакуации родила на борту самолета ВВС США

По словам представителя Госдепа США, в восьми транзитных центрах в шести странах размещены более 17 тыс. человек, эвакуированных из Афганистана. На борту одного из военно-транспортных самолетов на свет появилась девочка.