Военно-воздушные силы (ВВС)

Опрашиваются граждане из утекших в интернет баз данных сторонников Навального, сообщает британская медиакомпания ВВС. По словам собеседников медиакомпании, активных оппозиционеров стараются запугать в преддверии выборов.
Эскалация конфликта между Израилем и радикальным исламским движением ХАМАС в секторе Газа продолжается. Боевики продолжают обстреливать цели на израильской территории. Израиль между тем подверг массированным ударам систему тоннелей, построенную палестинскими боевиками. Об этом, а также о том, как реагируют на эскалацию на Ближнем Востоке в Германии - в сегодняшнем выпуске DW Новости.