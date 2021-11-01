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Военно-воздушные силы (ВВС)

28.03.2020, Köln: HANDOUT - Der Airbus A310 MedEvac, die fliegende Intensivstation der Bundeswehr. Wegen der dramatischen Notlage norditalienischer Krankenhäuser in der Coronavirus-Krise fliegt die Luftwaffe Patienten nach Deutschland aus. Der Airbus A310 MedEvac sollte am Samstag sechs schwer erk

Германия принимает на лечение больных COVID-19 из Румынии 01.11.2021

По данным бундесвера, в ближайшие дни 18 тяжелобольных пациентов с коронавирусом из Румынии доставят специальными рейсами в немецкие клиники.
Russland, Wohnung von Nawalny in Moskau wird durchsucht MOSCOW, RUSSIA - JANUARY 27, 2021: A police officer enters Russian opposition activist Alexei Navalny s apartment at a residential building in Lyublinskaya Street. Investigators search apartments of Alexei Navalny and his wife Yulia, his brother Oleg, and the Navalny.Live studio in connection with the case of violation of sanitary-epidemiological rules. The case under Article 236 of the Russian Criminal Code was initiated after the 23 January 2021 unauthorized rally in support of Navalny. According to the Moscow emergency response center on the coronavirus situation control and monitoring, 19 people with COVID-19 who had received stay-at-home order, attended the event. Valery Sharifulin/TASS PUBLICATIONxINxGERxAUTxONLY TS0F543D

Сторонников Навального опрашивают по требованию администрации Путина 01.09.2021

Опрашиваются граждане из утекших в интернет баз данных сторонников Навального, сообщает британская медиакомпания ВВС. По словам собеседников медиакомпании, активных оппозиционеров стараются запугать в преддверии выборов.
In this image courtesy of the US Air Force, medical support personnel from the 86th Medical Group help an Afghan mother and family off a US Air Force C-17, call sign Reach 828, moments after she delivered a child aboard the aircraft upon landing at Ramstein Air Base, Germany, August 21, 2021. - During an evacuation flight from an Intermediate Staging Base in the Middle East, the mother went into labor and began experiencing complications due to low blood pressure. The aircraft commander made the decision to descend in altitude to increase air pressure in the aircraft, which helped stabilize and save the mother’s life. Upon landing, Airmen from the 86th MDG came aboard and delivered the child in the cargo bay of the aircraft. The baby girl and mother were transported to a nearby medical facility and are in good condition. (Photo by - / US AIR FORCE / AFP) / RESTRICTED TO EDITORIAL USE - MANDATORY CREDIT AFP PHOTO / US AIR FORCE - NO MARKETING - NO ADVERTISING CAMPAIGNS - DISTRIBUTED AS A SERVICE TO CLIENTS

Родившуюся при эвакуации из Кабула девочку назвали в честь самолета ВВС США 26.08.2021

Девочку, появившуюся на свет во время эвакуационного рейса из Афганистана на базу ВВС США Рамштайн в Германии, назвали Рич - по позывным самолета.
In this image courtesy of the US Air Force, medical support personnel from the 86th Medical Group help an Afghan mother and family off a US Air Force C-17, call sign Reach 828, moments after she delivered a child aboard the aircraft upon landing at Ramstein Air Base, Germany, August 21, 2021. - During an evacuation flight from an Intermediate Staging Base in the Middle East, the mother went into labor and began experiencing complications due to low blood pressure. The aircraft commander made the decision to descend in altitude to increase air pressure in the aircraft, which helped stabilize and save the mother’s life. Upon landing, Airmen from the 86th MDG came aboard and delivered the child in the cargo bay of the aircraft. The baby girl and mother were transported to a nearby medical facility and are in good condition. (Photo by - / US AIR FORCE / AFP) / RESTRICTED TO EDITORIAL USE - MANDATORY CREDIT AFP PHOTO / US AIR FORCE - NO MARKETING - NO ADVERTISING CAMPAIGNS - DISTRIBUTED AS A SERVICE TO CLIENTS

Афганка в ходе эвакуации родила на борту самолета ВВС США 24.08.2021

По словам представителя Госдепа США, в восьми транзитных центрах в шести странах размещены более 17 тыс. человек, эвакуированных из Афганистана. На борту одного из военно-транспортных самолетов на свет появилась девочка.
epa03101944 A member of the 'Smokey Bandits' from the Royal Malaysian Air Force performs an aerobatic maneuver in a MIG 29 jet during a practice session for the Singapore Airshow at Changi Exhibition Centre in Singapore, 12 February 2012. The Singapore Airshow, Asia's largest air exhibition, will run from 14 to 19 February 2012. EPA/STEPHEN MORRISON +++(c) dpa - Bildfunk+++ dpa 29508780

В России разбился еще один военный самолет 19.08.2021

За два дня в РФ потерпели крушение истребитель МиГ-29СМТ и военно-транспортный Ил-112В.
2016**** epa05094906 A U.S. Air Force B-52 bomber flies over Osan Air Base in Pyeongtaek, South Korea, 10 January 2016. EPA/CHUNG SUNG-JUN / POOL (zu Firmenjubiläum 100 Jahre Boeing vom 14.07.2016) +++(c) dpa - Bildfunk+++ |

При авиаударе ВВС США в Афганистане погибли более 200 талибов 07.08.2021

Американская авиация нанесла удар по позициям "Талибана" в городе Шиберган, сообщили в Минобороны Афганистана. Талибы ранее установили контроль над столицей провинции Джаузджан.
15.03.2016+++ 2806920 03/15/2016 First group of Russian Aerospace Force aircraft redeploys from Hmeimim, Syria, to Russia. (Screenshot from Russian Defense Ministry video, posted on Youtube)./Ministry of defence of the Russian Federation +++ (C) picture-alliance/dpa/Russian Defense Ministry

В США заявили о рекордном числе перехватов самолетов РФ у берегов Аляски 28.07.2021

В 2020 году ВВС США перехватили у берегов Аляски самое большое число российских военных самолетов после холодной войны, заявил замначальника штаба ВВС Клинтон Хиноут.
This photo released by the Joint Task Force - Sulu shows the remains of a Philippine military C-130 plane that crashed in Patikul town, Jolo province, southern Philippines on Sunday, July 4, 2021. The Philippine air force C-130 aircraft carrying troops crashed in a southern province after missing the runway Sunday, killing more than a dozen military personnel while at least 40 were rescued from the burning wreckage, officials said. (Joint Task Force-Sulu via AP)

При крушении самолета на Филиппинах погибли не менее 29 военных 04.07.2021

Военно-транспортный самолет Lockheed C-130 Hercules разбился в филиппинской провинции Сулу. Как минимум 50 человек удалось извлечь из-под горящих обломков фюзеляжа.
ODESA, UKRAINE - JUNE 18, 2021 - HNLMS Evertsen (F805) frigate of the Royal Netherlands Navy arrives at the port of Odesa, southern Ukraine., Credit:Yulii Zozulia / Avalon

Нидерланды обвинили Россию в "имитации атак" на фрегат в Черном море 29.06.2021

Истребители ВВС РФ опасно сближались с фрегатом Evertsen в нейтральных водах Черного моря, заявило Минобороны Нидерландов, назвав действия России "агрессивными" и "безответственными".
TYVA REPUBLIC, RUSSIA - APRIL 26, 2020: Mil Mi-8 helicopters of Russia s Central Military District that have taken part in extinguishing wildfires in the Republic of Tyva. Press Office of the Russian Central Military District/TASS PUBLICATIONxINxGERxAUTxONLY TS0D71EB

На фоне учений Sea Breeze Россия провела маневры ВВС в Крыму 29.06.2021

В проверке боевой авиации и ПВО, устроенной Россией в аннексированном Крыму, было задействовано около 20 самолетов и вертолетов, а также дивизионы комплексов С-400 "Триумф" и "Панцирь".
Jailed Belarus journalist Roman Protasevich takes part in a press conference about the forced landing of the Ryanair passenger plane on which he was travelling, in Minsk, Belarus June 14, 2021. Ramil Nasibulin/BelTA/Handout via REUTERS ATTENTION EDITORS - THIS IMAGE WAS PROVIDED BY A THIRD PARTY. NO RESALES. NO ARCHIVES

В Беларуси Протасевича и Сапегу перевели под домашний арест 25.06.2021

Экс-главред Nexta и его девушка сейчас живут на разных съемных квартирах, сообщили ВВС их родители. Для родственников перевод Протасевича и Сапеги под домашний арест стал полной неожиданностью.
Smoke and flames are seen after an Israeli air strike in the northern Gaza Strip, June 17, 2021. REUTERS/Mohammed Salem

Израиль обстрелял цели ХАМАС после атаки из сектора Газа 18.06.2021

По данным Армии обороны Израиля, ВВС страны атаковали цели ХАМАС в ответ на новый запуск палестинцами воздушных шаров со взрывчаткой, ставших причиной пожаров в стране.

Moskau, 27.05.2021 Nach der Notlandung von Ryanair-Flugzeuges in Minsk verzichten sich die europäischen Fluggesellschaften über Belarus zu fliegen. via Ilya Koval

Облетая Беларусь. Чего добился Лукашенко, посадив Протасевича 27.05.2021

После перехвата белорусскими ВВС рейса Ryanair с Романом Протасевичем на борту европейские авиакомпании отказываются летать над Беларусью. Сергей Елкин о последствиях действий Лукашенко.
May 17, 2021, Gaza, Gaza Strip, Palestinian Territory: Fire and smoke rise above buildings in Gaza City as Israeli warplanes target the Palestinian enclave, early on May 17, 2021. Deadly violence erupted across the West Bank amid a massive aerial bombardment in Gaza and unprecedented unrest among Arabs and Jews inside the country. The West Bank clashes, described as among the most intense since the second intifada that began in 2000 (Credit Image: © Ashraf Amra/APA Images via ZUMA Wire

ВВС Израиля нанесли мощный удар по городу Газа 16.05.2021

Авиаудар Израиля по городу Газа в ночь на 17 мая стал, по оценке агентства AP, самым разрушительным за весь период нового витка эскалации конфликта между Израилем и террористической группировкой ХАМАС.
16.05.21 *** Rescue workers search for victims amid rubble at the site of Israeli air strikes, in Gaza City May 16, 2021. REUTERS/Mohammed Salem

ВВС Израиля разбомбили дом лидера ХАМАС в секторе Газа 16.05.2021

Целью израильтян был глава политического крыла радикальной группировки ХАМАС в Газе Яхья Синвар. Палестинцы сообщили о 17 погибших в результате израильских авианалетов.

Боевики ХАМАС обстреливают Израиль: насколько жестким будет ответ? DW Новости (14.05.2021) 14.05.2021

Эскалация конфликта между Израилем и радикальным исламским движением ХАМАС в секторе Газа продолжается. Боевики продолжают обстреливать цели на израильской территории. Израиль между тем подверг массированным ударам систему тоннелей, построенную палестинскими боевиками. Об этом, а также о том, как реагируют на эскалацию на Ближнем Востоке в Германии - в сегодняшнем выпуске DW Новости.
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