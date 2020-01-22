Власти Китая объявили карантин в 13 городах провинции Хубэй

Власти Китая в связи с распространением нового типа коронавируса приостановили транспортное сообщение с 13 городами центральной провинции Хубэй. Тем самым фактически под карантином в пятницу, 24 января, оказались в общей сложности более 41 млн человек.

По обновленным официальным данным, число скончавшихся от коронавируса в Китае увеличилось до 26 человек, число инфицированных - до 830. За сутки число погибших выросло на 8 человек, число заразившихся - почти на 200. При этом 24 человека скончались в провинции Хубэй, еще два - в граничащей с Россией провинции Хэйлунцзян, а также в окружающей Пекин провинции Хэбэй.

В Ухане началось срочное строительство больницы

В отношении еще 1072 пациентов имеются подозрения на заражение данным вирусом, эти случаи проверяются, сообщил Государственный комитет по вопросам здравоохранения КНР. Компания McDonalds объявила о закрытии своих филиалов в пяти городах провинции Хубэй. Власти Пекина призвали жителей столицы, вернувшихся из Уханя и окрестных населенных пунктов, оставаться на протяжении 14 дней дома. Кроме того, объявлено о решении закрыть для посетителей часть Великой Китайской стены и ряд других исторических памятников.

В Ухане началось срочное строительство новой больницы вместимостью 1000 пациентов. Под клинику выделен участок земли размером более 25 тысяч квадратных метров, ее планируется построить в рекордные сроки - за полторы недели. Прием пациентов планируется вести с 3 февраля. В настоящее время зараженные коронавирусом больные размещены в 61 больнице почти 12-миллионного мегаполиса.

ВОЗ ожидает дальнейшего распространения коронавируса в КНР

Между тем Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) заявила, что ожидает дальнейшего распространения вируса в Китае. Вместе с тем на данный момент невозможно сказать, насколько опасен этот возбудитель, заявил представитель организации в Женеве. По его словам, ВОЗ и ее эксперты проверяют, поддается ли он аналогичному лечению, как коронавирус ближневосточного респираторного синдрома (MERS), эпидемия которого наблюдалась в 2015 году.

Накануне ВОЗ отказалась объявлять в связи с новым коронавирусом чрезвычайное положение, сославшись на малое число случаев заболевания за пределами Китая. При этом власти КНР принимают достаточные меры предосторожности, заявил глава организации Тедрос Адханом.

Первые случаи заражения были связаны с оптовым рынком морепродуктов в Ухане. По информации ряда СМИ, до его закрытия 1 января на этом рынке продавались не только морские млекопитающие, но и летучие мыши, куры, кролики и змеи. Один из этих видов, скорее всего, и стал источником заражения. Китайские вирусологи склоняются к мысли, что наиболее вероятным животным-носителем инфекции была змея. 23 января в Ухане фактически был объявлен карантин. Въезды и выезды в город были перекрыты, в городе среди некоторых жителей началась паника из-за опасений нехватки продуктов.

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