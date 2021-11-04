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Владимирская область

Один из 85 субъектов Российской Федерации, регион в центральной части России.

Владимирская область - российский регион, субъект Российской Федерации, входит в Центральный федеральный округ. Владимирская область граничит с Московской, Ярославской, Ивановской, Рязанской и Нижегородской областями. Занимает площадь более 29 кв. километров. Население области насчитывает около 1 млн 366 человек. Административный центр - город Владимир.

MOSCOW, RUSSIA  FEBRUARY 2, 2021: Opposition activist Alexei Navalny (back) appears at Moscow City Court for a Simonovsky District Court hearing into an application by the Russian Federal Penitentiary Service to convert his suspended sentence of three and a half years into a real jail term. Navalny, who had been wanted in Russia since December 2020 for violating probation conditions in the Yves Rocher case, was detained at Sheremetyevo Airport near Moscow on his return to Russia from Germany on 17 January 2021. On 18 January, Moscow Regions Khimki Court ruled that Navalny be put into custody until 15 February 2021. Moscow City Court Press Service/TASS THIS IMAGE WAS PROVIDED BY A THIRD PARTY. EDITORIAL USE ONLY

"Дождь" сообщил об издевательствах над Навальным в колонии 04.11.2021

Телеканал "Дождь" взял интервью у двух бывших заключенных, отбывавших наказание в одном отряде с Навальным в ИК-2 в Покрове. Они рассказали о полной изоляции политика и других обстоятельствах его пребывания в колонии.
MOSCOW, RUSSIA - APRIL 22: Russian opposition leader Alexei Navalny with his supporters, held a public meeting with independent candidates for the Moscow's City Duma elections which will be held on a single voting day on September 8th, in Moscow, Russia on April 22, 2019. Sefa Karacan / Anadolu Agency

Суд отклонил апелляцию Навального на постановку на учет как склонного к побегу 23.09.2021

Владимирский областной суд оставил в силе решение районного суда, признавшего законным постановку Навального на учет в исправительной колонии, где он отбывает срок по делу "Ив Роше".
6508807 06.04.2021 Journalists gather outside the prison colony IK-2, where an opposition leader Alexei Navalny serves his prison term, in the town of Pokrov, Vladimir region, Russia. Alexei Navalny announced a hunger strike last week in protest at what he said was the refusal of prison authorities to treat him properly for acute back and leg pain. Doctors from the Navalny-backed Alliance of Doctors announced going to the Pokrov prison on Tuesday to demand the opposition leader gets qualified medical help. Prison authorities say his condition is satisfactory and he has been provided with all necessary medical care. Evgeny Odinokov / Sputnik

Адвокаты Навального подали три иска к руководству покровской колонии 26.04.2021

В Петушинском суде Владимирской области сообщили о получении трех административных исков от защиты Навального. В частности, речь идет об отказе выдать Навальному книги.
22.11.2019, Griechenland, Athen: Christos Christou, internationaler Chef der Hilfsorganisation Ärzte ohne Grenzen (MSF), spricht über die Zustände auf den griechischen Flüchtlingsinseln und fordert die EU zum Umdenken auf. Die Situation dort sei vergleichbar mit den schlimmsten Camps weltweit, sagte Christou bei einer Pressekonferenz im Anschluss an einen Besuch der Inseln Lesbos und Samos. Foto: Alexia Angelopoulou/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ | Verwendung weltweit

Более 1700 человек просят главу "Врачей без границ" помочь Навальному 19.04.2021

Кристоса Кристу призвали попытаться добиться доступа представителей "Врачей без границ" в колонию во Владимирской области, где Алексей Навальный держит голодовку.
Außenaufnahme auf die Gefangenenkolonie IK-2, die sich unter den russischen Strafvollzugsanstalten durch ein besonders strenges Regime auszeichnet, 85 Kilometer östlich von Moskau. Rund anderthalb Monate nach einem international heftig kritisierten Gerichtsurteil ist der Kremlkritiker Nawalny in das russische Straflager gebracht worden. +++ dpa-Bildfunk +++

ФСИН сообщила о переводе Навального в больницу 19.04.2021

Навального переводят из исправительной колонии №2 в стационар областной больницы для осужденных на территории ИК-3 во Владимирской области. "Альянс врачей" ранее сообщил о критическом состоянии политика.
Police officers detain the Alliance of Doctors union's leader Anastasia Vasilyeva at the prison colony IK-2, which stands out among Russian penitentiary facilities for its particularly strict regime, in Pokrov in the Vladimir region, 85 kilometers (53 miles) east of Moscow, Russia, Tuesday, April 6, 2021. Doctors from the Navalny-backed Alliance of Doctors announced going to the Pokrov prison on Tuesday to demand the opposition leader gets qualified medical help from independent doctors after he complained about pain in his leg and back. (AP Photo/Pavel Golovkin)

Суд оштрафовал главу "Альянса врачей" за акцию перед колонией в Покрове 12.04.2021

Суд во Владимирской области приговорил Анастасию Васильеву к штрафу в размере 180 тысяч рублей. Ранее ее задержали у колонии, в которой находится Алексей Навальный.
Außenaufnahme auf die Gefangenenkolonie IK-2, die sich unter den russischen Strafvollzugsanstalten durch ein besonders strenges Regime auszeichnet, 85 Kilometer östlich von Moskau. Rund anderthalb Monate nach einem international heftig kritisierten Gerichtsurteil ist der Kremlkritiker Nawalny in das russische Straflager gebracht worden. +++ dpa-Bildfunk +++

Депутаты бундестага ФРГ осудили "целенаправленные пытки" Навального 10.04.2021

Условия в ИК-2 в Покрове несовместимы с Европейской конвенцией по предупреждению пыток, говорится в письме германских парламентариев Алексею Навальному.
VLADIMIR REGION, RUSSIA - FEBRUARY 28, 2021: An outside view of Penal Colony No 2 where convicted opposition activist Alexei Navalny will supposedly serve his sentence. The penal colony is situated near the town of Pokrov, some 85 km east of Moscow. On 26 February, Russias Federal Penitentiary Service announced that Navalny has been sent to a penal colony without giving further detail about its location. Navalny was detained on his return from Germany in January 2021 for violating probation conditions in the Yves Rocher case. On 2 February 2021, Simonovsky District Court ruled that Navalnys suspended sentence be converted to a real jail term. Mikhail Metzel/TASS

Защита Навального обжаловала публикацию видеокадров с ним из колонии в Покрове 09.04.2021

Телеканалы Life и RT опубликовали кадры и беседу с Алексеем Навальным из ИК-2 в Покрове без его письменного согласия на интервью, объяснила адвокат оппозиционера.
ARCHIV - ILLUSTRATION - Auf der Richterbank im Schwurgerichtssaal im Schwurgerichtssaal im Landgericht Karlsruhe (Baden-Württemberg) liegt am 02.09.2014 ein Richterhammer aus Holz. Gerichte in Niedersachsen werden mit Asylverfahren immer mehr beschäftigt. Foto: Uli Deck/dpa (zu lni vom 20.02.2015) +++(c) dpa - Bildfunk+++ (c) picture-alliance/dpa/U. Deck

Задержанные у колонии с Навальным активисты "Альянса врачей" арестованы 08.04.2021

Суд во Владимирской области назначил административные аресты от 8 до 9 суток представителям профсоюза "Альянс врачей" и стороннице Навального. Состояние оппозиционера в колонии в Покрове ухудшается.
*** Dieses Bild ist fertig zugeschnitten als Social Media Snack (für Facebook, Twitter, Instagram) im Tableau zu finden: Fach „Images“ —> Weltspiegel/Bilder des Tages *** 26.03.21 ***A screenshot of an Instagram post published on March 15, 2021, showing an undated photo of Russian opposition politician Alexei Navalny in an unknown location. Courtesy of Instagram @NAVALNY/Social Media via REUTERS ATTENTION EDITORS - THIS IMAGE HAS BEEN SUPPLIED BY A THIRD PARTY. MANDATORY CREDIT INSTAGRAM @NAVALNY. NO RESALES. NO ARCHIVES.

"Альянс врачей" готов протестовать ради допуска медиков к Навальному 03.04.2021

Профсоюз медработников анонсировал акцию протеста у стен колонии в Покрове, если Навальному не окажут медицинскую помощь. Политику грозит гликемическая кома, считают в "Альянсе врачей".

Что происходит с Навальным, как его здоровье и почему в колонию не пускали адвокатов? DW Новости (25.03.2021) 25.03.2021

Из колонии во Владимирской области, в которой содержится Алексей Навальный, приходят тревожные новости. Речь идет о состоянии здоровья критика Кремля. Что говорят его сторонники? И как реагируют немецкие политики?

У Навального проблемы со здоровьем: как реагируют на это в Германии? (25.03.2021) 25.03.2021

В германском бундестаге внимательно следят за новостями из колонии во Владимирской области - и требуют не только предоставить лечение, но и освободить Алексея Навального.
VLADIMIR REGION, RUSSIA - FEBRUARY 28, 2021: An outside view of Penal Colony No 2 where convicted opposition activist Alexei Navalny will supposedly serve his sentence. The penal colony is situated near the town of Pokrov, some 85 km east of Moscow. On 26 February, Russias Federal Penitentiary Service announced that Navalny has been sent to a penal colony without giving further detail about its location. Navalny was detained on his return from Germany in January 2021 for violating probation conditions in the Yves Rocher case. On 2 February 2021, Simonovsky District Court ruled that Navalnys suspended sentence be converted to a real jail term. Mikhail Metzel/TASS

Адвокаты пытаются попасть к Алексею Навальному в ИК-2 в Покрове 25.03.2021

УФСИН по Владимирской области сообщило об удовлетворительном состоянии Навального, отбывающего срок в колонии в Покрове. Соратники политика уверены, что тот находится в больнице.

Что происходит с Навальным в колонии или привет из "дружелюбного концлагеря". DW Новости (16.03.21) 16.03.2021

Алексей Навальный находится в исправительной колонии в городе Покров Владимирской области. На странице в Инстаграме он накануне поделился своими впечатлениями и своим новым фото. Между тем, сегодня - без участия Навального - прошло заседание по его жалобе в гарнизонном военном суде.
Opposition leader Alexei Navalny stands in a cage in the Babuskinsky District Court in Moscow, Russia, Saturday, Feb. 20, 2021. Two trials against Navalny are being held Moscow City Court one considering an appeal against his imprisonment in the embezzlement case and another announcing a verdict in the defamation case. (AP Photo/Alexander Zemlianichenko)

Навальный может находиться в ИК-2 во Владимирской области 15.03.2021

Гарнизонный военный суд просит ИК-2 в Покрове обеспечить участие Алексей Навального 16 марта в заседании суда по видеосвязи. Адвокат политика ждет встречи с ним.
MOSCOW, RUSSIA - FEBRUARY 20, 2021: Russian opposition activist Alexei Navalny during an offsite hearing of the Moscow City Court into his appeal against the court ruling to convert his suspended sentence of three and a half years in the Yves Rocher case into a real jail term, at the Babushkinsky District Court. Video screen grab/Moscow City Court Press Office/TASS A STILL IMAGE TAKEN FROM VIDEO PROVIDED BY A THIRD PARTY. EDITORIAL USE ONLY

ТАСС сообщил о переводе Навального в исправительную колонию в Покрове 12.03.2021

Алексея Навального увезли из СИЗО-3 в Кольчугино, у адвокатов до сих пор нет информации о его местонахождении.
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