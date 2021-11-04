Владимирская область

"Дождь" сообщил об издевательствах над Навальным в колонии

Телеканал "Дождь" взял интервью у двух бывших заключенных, отбывавших наказание в одном отряде с Навальным в ИК-2 в Покрове. Они рассказали о полной изоляции политика и других обстоятельствах его пребывания в колонии.