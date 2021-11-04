Один из 85 субъектов Российской Федерации, регион в центральной части России.
Владимирская область - российский регион, субъект Российской Федерации, входит в Центральный федеральный округ. Владимирская область граничит с Московской, Ярославской, Ивановской, Рязанской и Нижегородской областями. Занимает площадь более 29 кв. километров. Население области насчитывает около 1 млн 366 человек. Административный центр - город Владимир.
Из колонии во Владимирской области, в которой содержится Алексей Навальный, приходят тревожные новости. Речь идет о состоянии здоровья критика Кремля. Что говорят его сторонники? И как реагируют немецкие политики?
Алексей Навальный находится в исправительной колонии в городе Покров Владимирской области. На странице в Инстаграме он накануне поделился своими впечатлениями и своим новым фото. Между тем, сегодня - без участия Навального - прошло заседание по его жалобе в гарнизонном военном суде.