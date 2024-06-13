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Беспилотники атаковали Владимирскую и Ярославскую области

Александра Иванова
13 июня 2024 г.

Дежурными средствами ПВО уничтожены три БПЛА над Ярославской областью и один - над Владимирской областью, отчиталось Минобороны РФ.

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Панорама Ярославля
Панорама ЯрославляФото: Alexey Kudenko/dpa/picture alliance

Беспилотники самолетного типа в ночь на четверг, 13 июня, атаковали Владимирскую и Ярославскую области РФ, передает пресс-служба Минобороны России в Telegram.

"Дежурными средствами ПВО три БПЛА уничтожены над территорией Ярославской области и один БПЛА уничтожен над территорией Владимирской области", - говорится в посте.

Со своей стороны губернатор Ярославской области Михаил Евраев уточнил, что дроны были уничтожены "на подлете к Ярославлю". В результате атаки пострадавших не было, на месте падения беспилотников разрушений нет, следует также из его поста.

Глава Владимирской области Александр Авдеев к моменту публикации не сообщал в своем Telegram-канале об атаке.

Атака дронов на НПЗ в Ярославле

Об уничтожении трех беспилотников над Ярославской области Минобороны РФ сообщало также 31 марта. В конце января объектом атаки БПЛА стал нефтеперерабатывающий завод "Славнефть-ЯНОС" в Ярославле. Как указал тогда Михаил Евраев, дрон был сбит системой радиоэлектронной борьбы.

 

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