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Виттенберг

На этой странице собраны материалы, опубликованные на сайте Deutsche Welle и соответствующие поисковому запросу "Виттенберг".

Внимание: контент страницы генерируется автоматически на основании ключевых слов.

Bildergalerie Deutsche Sehenswürdigkeiten auf Briefmarken picture-alliance/dpa/A.Weigel Die Sonderbriefmarke mit dem Dom von Regensburg, aufgenommen am Freitag (04.02.2011) in Regensburg (Oberpfalz). Die 75-Cent-Marke mit dem Regensburger Dom als zentralem Motiv ist im Rahmen einer Serie über das Weltkulturerbe erschienen. Foto: Armin Weigel dpa/lby +++(c) dpa - Bildfunk+++

Филателистический путеводитель по Германии 09.10.2018

Немецкие достопримечательности на почтовых марках.
Das Gotische Haus (neue Fassade) im Wörlitzer Park, im Dessau-Wörlitzer Gartenreich. Deutschland entdecken, Weltkulturerbe, Wörlitz, Dessau-Wörlitzer Gartenreich. Copyright: DW / Maksim Nelioubin.

10 причин любить Саксонию-Анхальт 16.02.2018

От паркового королевства XVIII века - до ведьм на горе Броккен и "Железного города" Феррополиса.
Ausschnitt aus der Predella des Reformationsaltars in der Wittenberger Stadtkirche St. Marien von Lucas Cranach dem Älteren (1472 - 1553), der über 40 Jahre als Hofmaler, Druckereibesitzer, Verleger, Buchhändler, Apothekenbesitzer, Ratsherr und Bürgermeister in Wittenberg lebte. Aufgenommen am 10.09.2002. Der Altar entstand um 1540 in dessen Werkstatt in Wittenberg und wurde im Jahre 1547 in der Stadtkirche eingeweiht. Der Reformator Martin Luther predigt auf der Kanzel und weist, mit einer Hand auf der Bibel, auf Jesus Christus den Gekreuzigten und Auferstandenen. St. Marien war bevorzugte Predigtstätte Luthers. In der Gemeinde haben sich u. a. Luthers Frau Katharina mit einem der Söhne sowie der Maler Lucas Cranach d.Ä.selbst versammelt. | Verwendung weltweit

500 лет Реформации: Озарение, наследие и черное пятно в жизни Лютера 31.10.2017

31 октября в Германии отмечается юбилей Реформации. Продолжим рассказ о жизни Мартина Лютера, начатый накануне этого праздничного дня.
+++ Bildergalerie Das erwartet uns im Oktober +++ Bildnummer: 59487959 Datum: 23.09.2009 Copyright: imago/epd Denkmal des Reformators Martin Luther auf dem Marktplatz in Eisleben (Sachsen-Anhalt) mit dem Turm der St. Andreaskirche im Hintergrund am 23.9.2009. Das Denmal, das 1883 von dem Berliner Bildhauer Rudolf Siemerin errichtet wurde, zeigt Luther, wie er die Bannbulle des Papstes zerreißt. In Eisleben wurde der Reformator am 10.11.1483 geboren; am 18.2.1546 starb er hier. In der Andreaskirche hielt er seine letzten Predigten. Der Überlieferung nach schlug Martin Luther am 31. Oktober 1517 seine 95 Thesen gegen den Ablasshandel der Kirche an die Tür der Wittenberger Schlosskirche. Das Ereignis gilt als Beginn der Kirchenreformation. Der 31. Oktober wird deshalb von evangelischen Christen als Reformationstag gefeiert. 2017 jährt sich der legendäre Thesenanschlag Martin Luthers an der Schlosskirche zum 500. Mal. Reformationstag am 31. Oktober xns x0x 2009 quer Aufmacher Architektur bauten Burgen Denkmäler Evangelische_Kirche gebäude Kultur Reformation Religionen 59487959 Date 23 09 2009 Copyright Imago epd Monument the Reformer Martin Luther on the Market Square in Eisleben Saxony Anhalt with the Tower the St Andreas Church in Background at 23 9 2009 the Denmal the 1883 from the Berlin Sculptors Rudolf built was shows Luther like he the the Pope tears in Eisleben was the Reformer at 10 11 1483 born at 18 2 1546 died he here in the Andreas Church held he his last Sermons the Tradition after suggested Martin Luther at 31 October 1517 his 95 Theses against the Indulgences the Church to the Door the Wittenberg Castle Church the Event is as Beginning the the 31 October will therefore from Protestant Christians as Reformation Day celebrated anniversary to the legendary These stop Martin Luther to the Castle Church to 500 times Reformation Day at 31 October xns x0x 2009 horizontal Highlight Architecture Buildings Castles Monuments Building Culture Reformation Religions

500 лет Реформации: Лютер и религиозная революция в Германии 30.10.2017

31 октября отмечается юбилей события, ставшего отправной точкой в истории протестантизма. В этот день Мартин Лютер обнародовал в Виттенберге свои 95 тезисов.
Porträt des Reformators Martin Luther, Ölgemälde auf Holz von Lukas Cranach d.Ae., 1528. Das Bild hängt in der Lutherhalle in Wittenberg, dem grössten reformationsgeschichtlichen Museum der Welt. Die von Lucas Cranach und seiner Werkstatt ab 1520 geschaffenen Bilder sind als Grundtypen bis heute prägend für die Vorstellung von Martin Luther (1483 bis 1546). Martin Luther ist die Schlüsselgestalt der Reformation. Daran erinnert der Reformationstag am 31. Oktober. Nicht von ungefähr gehört der Reformator zu den am häufigsten dargestellten Personen der Geschichte. Allein die Lutherhalle in Wittenberg bewahrt um die 2.400 verschiedene Lutherbilder auf. Rund 500 Bilder sind bereits zu Luthers Lebzeiten entstanden.

Памятные места Лютера в Германии 27.10.2017

В 2017 году в Германии отмечали 500-летие начала Реформации, во главе которой стоял Мартин Лютер - основоположник немецкого протестантизма.
2017 Augusteum und Lutherhaus in Wittenberg: Autogramm, Peter der Große

Где в Германии оставил свой автограф Петр Первый 29.08.2017

Мартин Лютер прибыл в этот виттенбергский монастырь в 1508 году. Позже жил здесь с женой и детьми. Сейчас в здании работает самый большой в мире музей, посвященный Реформации.
2017 Stadtkirche in Wittenberg

Материнский храм немецкой Реформации 21.08.2017

Во второй части репортажа из Виттенберга мы посетим материнскую церковь Реформации в Германии, заглянем во дворик к Лукасу Кранаху Старшему и домой к Филиппу Меланхтону.

2017 Schlosskirche in Wittenberg: Innenansicht, Gewölbe, Kreuzgewölbe, Gotik

Главный храм "Протестантского Рима" 11.08.2017

Виттенберг в шутку прозвали "Протестантским Римом". Если следовать этой логике, мы сегодня посетим "Лютеранский собор Святого Петра".
Besucher der Festwiese suchen am 28.05.2017 in Lutherstadt Wittenberg (Sachsen-Anhalt) auf der Festwiese Schatten hinter einem großen silbernen Ball, der für den Festgottesdienst genútzt werden soll. Zum Reformationsjubiläum findet der Deutsche Evangelische Kirchentag vom 24. bis 28. Mai unter dem Motto Du siehst mich in Berlin und Lutherstadt Wittenberg (Sachsen-Anhalt) statt. Foto: Maurizio Gambarini/dpa +++(c) dpa - Bildfunk+++

Десятки тысяч человек собрались в Виттенберге на завершение съезда Евангелической церкви 28.05.2017

В Виттенберге, колыбели Реформации, завершается 36-й съезд Евангелической церкви Германии. Президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер призвал христиан разных конфессий к более тесному сотрудничеству.
Luthers Thesenanschlag / Gem.v.Pauwels Luther, Martin Reformator. 1483-1546. - 'Martin Luthers Thesenanschlag'. - (Thesenanschlag an der Schlosskirche zu Wittenberg am 31. Oktober 1517). Gemaelde, 1872, von Ferdinand Pauwels (1830-1904). Oel auf Leinwand, 85 x 72 cm. Eisenach, Wartburg. E: Luther and Theses / Gem.v.Pauwels Luther, Martin Church reformer 1483-1546. - 'Martin Luther's 95 Theses'. - (Luther nails the 95 Theses to the door of Wittenberg Cathedral 31 Oct. 1517). Painting, 1872, by Ferdinand Pauwels (1830-1904). Oil on canvas, 85 x 72cm. Eisenach, Wartburg. F: Affichage des theses / Peinture, 1872, P Luther, Martin , reformateur religieux allemand , 1483-1546. - 'Affichage des 95 theses de LutherMartin'. - (Wittenberg, 31 octobre 1517). Peinture, 1872, de Ferdinand Pauwels ( 1830-1904). Huile sur toile, H. 0,85 , L. 0,72. Eisenach, Chateau de la Wartburg.

Всемирное наследие: Колыбель Реформации - город Лютера Виттенберг 24.04.2017

Виттенберг - своего рода город-музей протестантизма под открытым небом. Здесь жил и проповедовал инициатор немецкой Реформации Мартин Лютер.

Scherben verschiedener Trinkbecher aus Ton liegen am 16.12.2016 am Rande einer Grabung im Schlosshof von Lutherstadt Wittenberg (Sachsen-Anhalt). Archäologen fanden hier neben tausenden Scherben von Bechern aus der Zeit Luthers auch farbige Ofenkacheln und Bodenfliesen. Der Wettiner Friedrich der Weise (1463-1525) begann auf dem askanischen Burggelände um 1480 mit dem Bau seines Schlosses und der Kirche. Einen baugleichen Ofen wie der Schlossherr soll auch Luther besessen haben. Foto: Jan Woitas/dpa-Zentralbild/ZB | Verwendung weltweit

Как пили немцы в Средние века 16.01.2017

Немцы уже в Средневековье любили хорошо погулять. А тот, кто мог себе это позволить, еще и щеголял при этом своим богатством, совершенно не думая о загрязнении окружающей среды.

2017 - год Мартина Лютера и 500-летия Реформации (03.01.2017) 03.01.2017

Пять веков назад Мартин Лютер обнародовал в Виттенберге свои тезисы, положившие начало Реформации.
Portrait of Queen Victoria. Found in the collection of Musée de l'Histoire de France, Château de Versailles. © picture-alliance/Heritage Images/Fine Art Images

Немецкая королевская династия: Эрнестины и их след в Европе 19.04.2016

Они внесли свой вклад в Реформацию и расцвет немецкой литературы - представители эрнестинской линии Веттинов. DW рассказывает о забытой династии, повлиявшей на ход истории Европы.
Der Restaurator Henrik Otto praesentiert am Dienstag (15.02.11) im Landeshauptarchiv in Sachsen-Anhalt in Dessau-Rosslau den ersten Band der dreibaendigen Cranach-Bibel, die 1541 fuer den Fuersten Georg III. zu Anhalt (1507-1553) fertiggestellt wurde. Der erste Teil der dreiteiligen Cranach-Bibel war 1945 aus der Anhaltischen Landesbuecherei verschwunden. (zu dapd-Text) Foto: Jens Schlueter/dapd

Грандиозная выставка работ Кранаха готовится в Виттенберге 28.10.2013

К 500-летию Лукаса Кранаха Младшего в Виттенберге решили как никогда подробно познакомить публику с творческим наследием великого художника, представителя знаменитой династии.
ARCHIV - Das Denkmal für den deutschen Reformator, Martin Luther (1483-1546) in Wittenberg (Sachsen-Anhalt), aufgenommen am 31.10.2012. Brandenburg ehrt im Jahr 2017 den Kirchenmann. Foto: Jens Wolf/dpa (zu Korr.-Bericht lbn vom 24.06.2013) +++(c) dpa - Bildfunk+++

Завершена реставрация памятников Лютеру и Меланхтону в Виттенберге 11.07.2013

Три года продолжалась реставрация монументов. Теперь в городе, где работали великие реформаторы, намечен яркий масштабный праздник.
Fotos der freien Autorin, Jennifer Stange, alle von ihr selber aufgenommen. Zulieferer: Beate Hinrichs Lutherstatue vor Rathaus, Wittenberg

Премия имени Лютера обошла Pussy Riot стороной 10.11.2012

Награда досталась инициативе немецких ресторанов "Не обслуживаем нацистов".
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