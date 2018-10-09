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На этой странице собраны материалы, опубликованные на сайте Deutsche Welle и соответствующие поисковому запросу "Виттенберг".
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Немецкие достопримечательности на почтовых марках.
От паркового королевства XVIII века - до ведьм на горе Броккен и "Железного города" Феррополиса.
31 октября в Германии отмечается юбилей Реформации. Продолжим рассказ о жизни Мартина Лютера, начатый накануне этого праздничного дня.
31 октября отмечается юбилей события, ставшего отправной точкой в истории протестантизма. В этот день Мартин Лютер обнародовал в Виттенберге свои 95 тезисов.
В 2017 году в Германии отмечали 500-летие начала Реформации, во главе которой стоял Мартин Лютер - основоположник немецкого протестантизма.
Мартин Лютер прибыл в этот виттенбергский монастырь в 1508 году. Позже жил здесь с женой и детьми. Сейчас в здании работает самый большой в мире музей, посвященный Реформации.
Во второй части репортажа из Виттенберга мы посетим материнскую церковь Реформации в Германии, заглянем во дворик к Лукасу Кранаху Старшему и домой к Филиппу Меланхтону.
Виттенберг в шутку прозвали "Протестантским Римом". Если следовать этой логике, мы сегодня посетим "Лютеранский собор Святого Петра".
В Виттенберге, колыбели Реформации, завершается 36-й съезд Евангелической церкви Германии. Президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер призвал христиан разных конфессий к более тесному сотрудничеству.
Виттенберг - своего рода город-музей протестантизма под открытым небом. Здесь жил и проповедовал инициатор немецкой Реформации Мартин Лютер.
Немцы уже в Средневековье любили хорошо погулять. А тот, кто мог себе это позволить, еще и щеголял при этом своим богатством, совершенно не думая о загрязнении окружающей среды.
Пять веков назад Мартин Лютер обнародовал в Виттенберге свои тезисы, положившие начало Реформации.
Они внесли свой вклад в Реформацию и расцвет немецкой литературы - представители эрнестинской линии Веттинов. DW рассказывает о забытой династии, повлиявшей на ход истории Европы.
К 500-летию Лукаса Кранаха Младшего в Виттенберге решили как никогда подробно познакомить публику с творческим наследием великого художника, представителя знаменитой династии.
Три года продолжалась реставрация монументов. Теперь в городе, где работали великие реформаторы, намечен яркий масштабный праздник.
Награда досталась инициативе немецких ресторанов "Не обслуживаем нацистов".
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