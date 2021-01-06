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Висконсин

(FILES) In this file photo protesters hold signs outside at Hennepin County Government Plaza, during a demonstration against police brutality and racism on August 24, 2020 in Minneapolis, Minnesota. - No police will be charged in the shooting of African American Jacob Blake, who survived but was paralyzed in the incident which sparked unrest in the US city of Kenosha in August, the prosecutor announced January 5. No Kenosha law enforcement officer in this case will be charged with any criminal offense, based on the facts of the law, said Kenosha County District Attorney Michael Graveley. (Photo by Kerem Yucel / AFP)

Полицейского в США не накажут за ранение Джейкоба Блейка 06.01.2021

Прокуратура в Висконсине отказалась предъявлять обвинение полицейскому, выстрелившему при задержании в афроамериканца Джейкоба Блейка, заявив о самообороне.
A woman walks down the steps of the US Supreme Court that released a decision that says federal law protects LGBTQ workers from discrimination on June 15, 2020 in Washington,DC. - The US top court has ruled it illegal to fire workers based on sexual orientation. (Photo by JIM WATSON / AFP)

Верховный суд США отклонил иск Техаса об аннулировании выборов в 4 штатах 12.12.2020

Генпрокурор Техаса оспаривал итоги голосования в Пенсильвании, Джорджии, Висконсине и Мичигане, где победил Байден. Верховный суд счел, что власти Техаса не вправе вмешиваться в выборы в других штатах.
The Supreme Court is seen in Washington, Monday, Oct. 5, 2020, as the justices begin a new term following the recent death of their colleague, Ruth Bader Ginsburg. (AP Photo/J. Scott Applewhite)

Генпрокурор Техаса оспаривает итоги выборов в США в четырех штатах 09.12.2020

Кен Пэкстон просит Верховный суд США признать неконституционными результаты голосования в Пенсильвании, Джорджии, Висконсине и Мичигане. Победа в этих штатах помогла Джо Байдену выиграть президентские выборы в США.
Democratic presidential nominee Joe Biden gestures after speaking during election night at the Chase Center in Wilmington, Delaware, early on November 4, 2020. - Democrat Joe Biden was to make a statement early November 4 in his home city of Wilmington, his campaign said, with the White House hopeful locked in a tight race against US President Donald Trump. Several battleground states that were expected to decide the election winner were still up in the air, including Michigan, Pennsylvania and Wisconsin. (Photo by ANGELA WEISS / AFP) (Photo by ANGELA WEISS/AFP via Getty Images)

Аризона и Висконсин официально подтвердили победу Байдена 01.12.2020

В Висконсине Джозеф Байден обогнал Дональда Трампа на 20 тысяч голосов. В Аризоне кандидат от демократов впервые с 1996 года обошел соперника-республиканца, получив на 10,5 тысячи голосов больше.
November 20, 2020*** Milwaukee, WI, U.S: Over 1000 official election workers and observers at the Wisconsin Center Convention Hall, Friday November 20, 2020 are working to recount the votes from the November 3 election. The Trump campaign has ordered a recount of all Milwaukee County votes (Credit Image: Â© Pat A. Robinson/ZUMA Wire |

Отрыв Байдена от Трампа в Висконсине увеличился после пересчета голосов 30.11.2020

Дональд Трамп требовал пересчитать голоса в Висконсине. В итоге его отставание от Джо Байдена увеличилось на несколько десятков голосов. Команда Трампа должна оплатить расходы на пересчет.
A Trump supporter holds a 'Thou Shalt Not Steal the Vote' sign during the 'Stop the Steal' rally outside the Clark County Election Center in North Las Vegas on Sunday, November 8, 2020. The allegations of voting irregularities are false. President Donald Trump has so far refused to concede to President-elect Joe Biden, who won the presidential election on November 3rd. Photo by James Atoa/UPI Photo via Newscom picture alliance |

"Украденные выборы": насколько обоснованны претензии штаба Трампа? 13.11.2020

Сторонники Дональда Трампа продолжают утверждать, что итоги президентских выборов в США были сфальсифицированы. DW изучила из аргументы и проверила, насколько они убедительны.
SDPD; San Diego; Gefahrenstelle; Einsatz; Absperrband; CA; SWAT; Amerika; California; Nordamerika; Golden Hill; Polizei; SWAT-Team; Trassierband; Police tape; Polizeiwagen;

Обстановка в Висконсине обострилась в связи с протестами из-за гибели афроамериканца 10.10.2020

Прокурор округа Милуоки решил не выдвигать обвинения против полицейского в связи с гибелью 17-летнего подростка. Демонстранты более двух дней не уходили с улиц, в Вауватосе был введен комендантский час.

01.09.2020 U.S. President Donald Trump speaks while viewing property damage during a visit in the aftermath of recent protests against police brutality and racial injustice after the shooting of Jacob Blake by a police officer in Kenosha, Wisconsin, U.S., September 1, 2020. REUTERS/Leah Millis

Трамп назвал беспорядки в Кеноше внутренним терроризмом 02.09.2020

Город Кеноша в штате Висконсин сотрясают беспорядки, вызванные стрельбой полицейских в спину афроамериканцу. Президент США отверг мнение о том, что расизм в полиции носит системный характер.

A protester launches a projectile toward police during clashes outside the Kenosha County Courthouse, late Tuesday, Aug. 25, 2020, in Kenosha, Wis. Protests continue following the police shooting of Jacob Blake two days earlier. (AP Photo/David Goldman) |

Трамп отправил в Висконсин Нацгвардию из-за протестов 27.08.2020

В штате Висконсин не утихают антирасистские протесты, начавшиеся после того, как полицейские во время задержания афроамериканца Джейкоба Блейка открыли по нему огонь.
SDPD; San Diego; Gefahrenstelle; Einsatz; Absperrband; CA; SWAT; Amerika; California; Nordamerika; Golden Hill; Polizei; SWAT-Team; Trassierband; Police tape; Polizeiwagen;

В Висконсине начались протесты после стрельбы полиции по чернокожему 24.08.2020

Полиция города Кеноша открыла стрельбу после вызова в жилой дом. Раненый чернокожий мужчина - в больнице в тяжелом состоянии. У места событий начались протесты. В городе введен комендантский час.
U.S. President Donald Trump speaks to the 148th National Rifle Association (NRA) annual meeting in Indianapolis, Indiana, U.S., April 26, 2019. REUTERS/Leah Millis

Трамп вновь не пришел на ежегодный прием к корреспондентам Белого дома 28.04.2019

Общению с прессой президент США предпочел участие в политическом митинге перед своими сторонниками в Висконсине.

The Russian Embassy is shown in northwest Washington, DC after Sanctions on Friday, December 30, 2016. U.S. President Barack Obama imposed sanctions and expelled 35 Russian diplomats on Thursday. Russia hinted that they would expel American diplomats on Friday but rescinded that later in the day on December 30, 2016. Obama acted after U.S. intelligence agencies confirmed the Russian participation in hacking political party email servers and interfering during the recent presidential election, and helping to spread false stories. Photo by Pat Benic/UPI Photo via Newscom picture alliance |

Американский сенатор предлагает назвать улицу перед посольством РФ именем Немцова 28.02.2017

Сенатор от Республиканской партии США Марк Рубио внес законопроект о переименовании улицы перед российским диппредставительством в Вашингтоне в "Борис Немцов Плаза".
NOVEMBER 8. 2016*** MILWAUKEE, WI - NOVEMBER 8: Voters wait in line at the polls to cast their ballot in the national election at Cannon Pavilion on November 8, 2016 in Milwaukee, Wisconsin. Americans are headed to the polls to vote for either Republican presidential candidate Donald Trump or Democratic presidential candidate Hillary Clinton and other members of Congress. (Photo by Darren Hauck/Getty Images)

Пересчет голосов в Висконсине подтвердил победу Трампа 13.12.2016

Инициатива перепроверки результатов голосования на выборах президента США, с которой выступала экс-претендент на пост президента США от Партии "зеленых", завершилась безрезультатно.
October 19, 2016 Republican U.S. presidential nominee Donald Trump is shown on TV monitors in the media filing room on the campus of University of Nevada, Las Vegas, during the last 2016 U.S. presidential debate in Las Vegas, U.S., October 19, 2016. REUTERS/Jim Urquhart TPX IMAGES OF THE DAY

Белый дом опроверг обвинения Трампа в фальсификации результатов выборов 28.11.2016

По данным Белого дома, нет свидетельств того, что на выборах президента миллионы человек проголосовали незаконно, как утверждает Дональд Трамп. Экс-кандидат от "зеленых" добивается пересчета голосов в трех штатах.
08.11.2016 *** MILWAUKEE, WI - NOVEMBER 8: Voters cast their ballot in the national election at Cannon Pavilion on November 8, 2016 in Milwaukee, Wisconsin. Americans are headed to the polls to vote for either Republican presidential candidate Donald Trump or Democratic presidential candidate Hillary Clinton and other members of Congress. (Photo by Darren Hauck/Getty Images)

В Вашингтоне не зафиксировали кибератак в день выборов 27.11.2016

Президентские выборы в США были "свободными и честными" с точки зрения кибербезопасности, заявляют в администрации президента страны.

16.11.2016+++ Hillary Clinton addresses the Children's Defense Fund's Beat the Odds celebration at the Newseum in Washington, Wednesday, Nov. 16, 2016. (AP Photo/Cliff Owen) |

Штаб Хиллари Клинтон присоединится к пересчету голосов 26.11.2016

Расходы на работу избирательной комиссии в связи с пересчетом голосов должен будет оплатить штаб Джилл Стайн. К настоящему времени ей удалось собрать 5,86 млн долларов.

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