Обстановка в Висконсине обострилась в связи с протестами из-за гибели афроамериканца

Прокурор округа Милуоки решил не выдвигать обвинения против полицейского в связи с гибелью 17-летнего подростка. Демонстранты более двух дней не уходили с улиц, в Вауватосе был введен комендантский час.