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Прокуратура в Висконсине отказалась предъявлять обвинение полицейскому, выстрелившему при задержании в афроамериканца Джейкоба Блейка, заявив о самообороне.
Генпрокурор Техаса оспаривал итоги голосования в Пенсильвании, Джорджии, Висконсине и Мичигане, где победил Байден. Верховный суд счел, что власти Техаса не вправе вмешиваться в выборы в других штатах.
Кен Пэкстон просит Верховный суд США признать неконституционными результаты голосования в Пенсильвании, Джорджии, Висконсине и Мичигане. Победа в этих штатах помогла Джо Байдену выиграть президентские выборы в США.
В Висконсине Джозеф Байден обогнал Дональда Трампа на 20 тысяч голосов. В Аризоне кандидат от демократов впервые с 1996 года обошел соперника-республиканца, получив на 10,5 тысячи голосов больше.
Дональд Трамп требовал пересчитать голоса в Висконсине. В итоге его отставание от Джо Байдена увеличилось на несколько десятков голосов. Команда Трампа должна оплатить расходы на пересчет.
Сторонники Дональда Трампа продолжают утверждать, что итоги президентских выборов в США были сфальсифицированы. DW изучила из аргументы и проверила, насколько они убедительны.
Прокурор округа Милуоки решил не выдвигать обвинения против полицейского в связи с гибелью 17-летнего подростка. Демонстранты более двух дней не уходили с улиц, в Вауватосе был введен комендантский час.
Город Кеноша в штате Висконсин сотрясают беспорядки, вызванные стрельбой полицейских в спину афроамериканцу. Президент США отверг мнение о том, что расизм в полиции носит системный характер.
В штате Висконсин не утихают антирасистские протесты, начавшиеся после того, как полицейские во время задержания афроамериканца Джейкоба Блейка открыли по нему огонь.
Полиция города Кеноша открыла стрельбу после вызова в жилой дом. Раненый чернокожий мужчина - в больнице в тяжелом состоянии. У места событий начались протесты. В городе введен комендантский час.
Общению с прессой президент США предпочел участие в политическом митинге перед своими сторонниками в Висконсине.
Сенатор от Республиканской партии США Марк Рубио внес законопроект о переименовании улицы перед российским диппредставительством в Вашингтоне в "Борис Немцов Плаза".
Инициатива перепроверки результатов голосования на выборах президента США, с которой выступала экс-претендент на пост президента США от Партии "зеленых", завершилась безрезультатно.
По данным Белого дома, нет свидетельств того, что на выборах президента миллионы человек проголосовали незаконно, как утверждает Дональд Трамп. Экс-кандидат от "зеленых" добивается пересчета голосов в трех штатах.
Президентские выборы в США были "свободными и честными" с точки зрения кибербезопасности, заявляют в администрации президента страны.
Расходы на работу избирательной комиссии в связи с пересчетом голосов должен будет оплатить штаб Джилл Стайн. К настоящему времени ей удалось собрать 5,86 млн долларов.
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