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В школе в Висконсине произошла стрельба. Убиты три человека

Алексей Волошинов
16 декабря 2024 г.

В городе Мэдисон штата Висконсин произошла стрельба в школе. Полиция сообщает о трех убитых и семи раненых.

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Полиция возле школы, в которой произошла стрельба. Мэдисон, штат Висконсин
Полиция возле школы, в которой произошла стрельба. Мэдисон, штат ВисконсинФото: Scott Bauer/AP Photo/picture alliance

В городе Мэдисон американского штата Висконсин произошла стрельба в частной христианской школе. В результате вооруженного нападения погибли три человека, еще семь получили ранения от незначительных до опасных для жизни, сообщили местные правоохранительные структуры в понедельник, 16 декабря.

По данным полиции, подозреваемый в стрельбе подросток также был найден погибшим. Он был учеником этой школы. Шэф местной полиции Шон Барнс в ходе общения с прессой предположил, что стрелок мог совершить самоубийство.

"Сегодня печальный, печальный день не только для Мэдисона, но и для всей нашей страны", - приводит слова Барнса агентство AP. По данным журналистов, следствие предполагает, что подозреваемый мог использовать пистолет калибра 9 мм.

Учебное заведение, в котором произошла стрельба - христианская частная школа Abundant Life. Всего в ней учатся около 390 детей.

Комментируя случившееся, губернатор Висконсина Тони Эверс заявил: "Мы молимся за детей, преподавателей и всю общину школы Abundant Life в ожидании новой информации и благодарны сотрудникам служб быстрого реагирования". В Белом доме рассказали, что президент США Джо Байден был проинформирован о стрельбе.

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