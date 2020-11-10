Отрыв Байдена от Трампа в Висконсине увеличился после пересчета голосов

Пересчет голосов в двух крупнейших округах штата Висконсин лишь укрепил преимущество Джо Байдена на выборах президента США. После завершения процедуры в Милуоки и Дейне отрыв демократа увеличился на 87 голосов.

В округе Дейн процедура завершилась в воскресенье, 29 ноября. Кандидат от Демократической партии получил 260 094 голоса (на 91 меньше, чем при первой обработке бюллетеней), а действующий глава государства, республиканец Дональд Трамп набрал 78 754 голоса (на 46 меньше).

В округе Милуоки пересчет завершили двумя днями ранее. Байдена поддержали 317 527 проголосовавших, а его соперника - 134 482. Результаты обоих кандидатов незначительно выросли, однако преимущество Байдена увеличилось на 132 голоса.

Пересчет был инициирован командой Трампа, не желавшего признавать победу демократа. Ранее избирательная комиссия Висконсина оценила затраты на пересчет во всем штате в 7,9 млн долларов. В Милуоки процедура стоила 2 миллиона, в Дейне - в 740,8 тысячи долларов. По законам штата, оплатить расходы должна команда Трампа.

Трамп пытался оспорить итоги голосования в судах

Джо Байден, по данным ведущих СМИ страны, на выборах в США 3 ноября заручился достаточным количеством голосов Коллегии выборщиков для победы над Дональдом Трампом. Официальные результаты обработки бюллетеней в штатах будут объявлены в декабре. Церемония инаугурации нового президента должна состояться 20 января.

Нынешний глава государства несколько недель не признавал поражение, пытаясь оспорить итоги голосования в судах. Однако в конце ноября Трамп поддержал решение Управления по общим вопросам администрации США начать процедуру передачи президентской власти в стране.

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