Полицейского в США не накажут за ранение Джейкоба Блейка

Прокуратура в штате Висконсин отказалась предъявлять обвинения полицейским в связи с ранением 29-летнего афроамериканца Джейкоба Блейка в городе Кеноша. "Никто из сотрудников полиции в Кеноше не будет обвинен в совершении уголовного преступления в связи с этим", - заявил окружной прокурор Майкл Грейвли во вторник, 5 января.

По его словам, полицейский Растен Шески опасался, что Блейк нападет на него с ножом, и выстрелил в него из соображений самообороны. В суде было бы трудно доказать обратное, отметил Грейвли. Блейку тоже не будут предъявлять обвинения, указал прокурор далее.

Инцидент с Джейкобом Блейком

23 августа полицейские, отправившиеся на вызов в один из жилых домов в Кеноше, несколько раз выстрелили в Джейкоба Блейка. Выстрелы были произведены при задержании почти в упор в спину на глазах у трех детей Блейка. Тот имел при себе нож и не подчинился требованиям полиции. В результате Блейк выжил, но был частично парализован.

После инцидента в штате Висконсин вспыхнули протесты против расизма и полицейского насилия, переросшие в беспорядки. Президент США Дональд Трамп назвал их "внутренним терроризмом" и направил в Кеношу около 1000 бойцов Национальной гвардии, а министерство юстиции - более 200 сотрудников ФБР, Управления по борьбе с незаконным оборотом алкоголя, табака, огнестрельного оружия и взрывчатых веществ, а также службы судебных приставов.

Протесты в США после гибели Джорджа Флойда

В 2020 году в США и ряде других стран проходили массовые протесты против расизма и полицейского насилия, начавшиеся после гибели в Миннеаполисе в конце мая афроамериканца Джорджа Флойда во время задержания белыми полицейскими.

Полицейский, около девяти минут душивший Флойда коленом во время задержания, был впоследствии арестован. Его обвинили в убийстве по неосторожности, позднее обвинение переквалифицировали на более тяжкую степень - с третьей на вторую. Другим трем полицейским, участвовавшим в задержании Флойда, прокуратура Миннесоты предъявила обвинения в пособничестве убийству.

Смотрите также: