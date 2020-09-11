Вероника Цепкало об инаугурации: Лукашенко прячется от народа

Вероника Цепкало наряду со Светланой Тихановской и Марией Колесниковой - в числе самых ярких участников недавней президентской кампании в Беларуси. IT-менеджер Цепкало, возглавлявшая избирательный штаб своего супруга, экс-главы Парка высоких технологий (ПВТ) Валерия Цепкало, после того, как он не был зарегистрирован кандидатом в президенты, присоединилась к команде Тихановской. А потом из-за угроз со стороны властей вслед за мужем была вынуждена покинуть страну в начале августа.

Сейчас супруги прибыли с визитом в Берлин. В эксклюзивном интервью DW Вероника Цепкало оценила инаугурацию Александра Лукашенко, высказалась о перспективах протестного движения в Беларуси, а также объяснила, что может сделать Евросоюз для разрешения политического кризиса в Минске.

DW: Вероника, как вы можете прокомметировать сегодняшнюю инаугурацию Александра Лукашенко?

Вероника Цепкало: То, что мы увидели сегодня, лишний раз показало, что Лукашенко боится собственного народа и боится массовых протестов. Иначе как объяснить то, что сегодняшняя церемония готовилась втайне и на нее, например, не пригласили послов иностранных государств? Ему явно не терпится вступить в должность в очередной раз, иначе зачем такая спешка? Все это говорит о том, что Лукашенко - абсолютно нелегитимный президент, который прячется от собственного народа.

- Прошло полтора месяца с момента проведения президентских выборов в Беларуси и начала массовых акций протеста против их официальных итогов. Как вы оцениваете перспективы оппозиционного движения?

Вероника Цепкало

- Во-первых, мы не хотим, чтобы нас называли оппозиционным движением, мы хотим, чтобы нас называли большинством. Мы верим, что на этих президентских выборах Александр Лукашенко не набрал достаточного (для победы. - Ред.) количества голосов.

Мы предполагаем, что он получил 10-13%. А после событий 9-11 августа его рейтинг упал до трех процентов, я думаю. Так что нас надо называть большинством - большинство белорусов за смену власти, за перемены в стране. И за новые президентские выборы, к которым будут допущены все альтернативные кандидаты, включая всех тех, кто сейчас находится в тюрьмах.

- Мы видим, что, с одной стороны, люди готовы продолжать участвовать в акциях протеста, но с другой - государственный аппарат верен президенту. Как вы оцениваете будущее президента Лукашенко?

- Это политически мертвый человек, потому что у него нет поддержки внутри страны и нет поддержки на международной арене. Мы видим, что Европарламент объявил его персоной нон грата и что выборы в Беларуси были названы депутатами Европарламента нелегитимными. Я не знаю ни одного руководителя государства, который бы управлял им, имея три процента поддержки населения. Уход Лукашенко - вопрос времени. Он должен уйти и дать нам возможность провести новые выборы.

- Но Лукашенко никуда не уходит. Наоборот, он летал к Путину в Сочи. Какую роль играет Россия во всем происходящем?

- Надо понимать, что кредит в размере 1,5 миллиарда долларов, который выделила Россия, мал - с учетом государственного долга Беларуси в 20 миллиардов. И предоставленные Россией деньги пойдут на погашение процентов по ранее выданным займам. Я надеюсь, что президент Путин поддержит волю белорусского народа, его стремление к переменам, и Лукашенко уйдет как можно быстрее. Весь народ Беларуси ждет этого момента.

- Что может и что должен был бы сделать Европейский Союз для разрешения политического кризиса в Беларуси?

- На месте ЕС я бы не принимала никаких белорусских послов после 5 ноября - истечения срока полномочий Лукашенко. Я бы не вступала ни в какие переговоры с Лукашенко, поскольку это нелегитимный президент. Я бы расширила санкционный список. На сегодняшний день в этом списке 31 человек, этого недостаточно. Ведь в фальсификации выборов участвовало гораздо больше людей.

Мы также предлагаем включить в этот список членов семей тех лиц, что были вовлечены в фальсификации. Кроме того, мы просим ЕС включить в санкционный список представителей правоохранительных органов, причастных к нарушениям прав человека, пыткам, задержаниям мирных демонстрантов. Также мы просим ЕС не поддерживать режим Лукашенко с помощью кредитов.

- Какова ваша программа в Берлине?

- Программа очень насыщенная, мы встречаемся с представителями парламента, депутатами разных фракций, была встреча в МИД, планируется встреча с белорусской диаспорой. Мы обсуждаем вопросы помощи людям, пострадавшим в результате подавления протестов, получившим травмы или потерявшим работу.

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