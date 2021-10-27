Великое Герцогство Люксембург

Суд ЕС: "Газпром" может использовать газопровод OPAL лишь на 50 процентов

Суд ЕС в Люксембурге оставил в силе принятое в 2019 году решение о правилах пользования газопроводом OPAL, отклонив апелляцию Германии. "Газпром" по-прежнему может использовать его лишь на 50%.