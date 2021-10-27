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Великое Герцогство Люксембург

A picture taken on September 19, 2017 at Rennes' courthouse shows a statue of the goddess of Justice balancing the scales. / AFP PHOTO / LOIC VENANCE (Photo credit should read LOIC VENANCE/AFP/Getty Images)

Суд ЕС распорядился штрафовать Польшу на 1 млн евро в день 27.10.2021

Штраф вызван отказом Польши выполнять решения высших судов по реформе своей судебной системы. Люксембург указал Варшаве на ценности ЕС и призвал упразднить дисциплинарную палату Верховного суда.
Flughafen Frankfurt Rhein-Main. Frankfurt Airport. Eine Boeing 737-8ZM der weißrussischen Fluggesellschaft Belavia, im Landeanflug von Osten auf die Südbahn.

Совет ЕС обсудит санкции против "Белавиа" 18.10.2021

Главы МИД стран Евросоюза обсудят на заседании в Люксембурге дополнительные санкции в отношении Беларуси. Под прицелом оказался государственный авиаперевозчик "Белавиа".
Catalan separatist leader Carles Puigdemont arrives at a courthouse in Sardinia, as a judge holds the first hearing on his European arrest warrant, in Sassari, Italy, October 4, 2021. REUTERS/Guglielmo Mangiapane

Итальянский суд приостановил выдачу Испании экс-главы Каталонии Пучдемона 04.10.2021

Суд на Сардинии приостановил производство по делу об экстрадиции Карлеса Пучдемона в Испанию, решив дождаться постановления Европейского суда в Люксембурге.
Toni Comin, Carles Puigdemont und Clara Ponsati © Frederick Florin/AFP/Getty Images © Frederick Florin/AFP/Getty Images © Jeff J Mitchell/Getty Images

Суд ЕС отказался восстановить депутатскую неприкосновенность экс-главы Каталонии 30.07.2021

Суд в Люксембурге считает "гипотетическими" арест экс-главы администрации Каталонии Пучдемона и его соратников Комина и Понсати, а также выдачу их Испании, которой добивается Мадрид.
ARCHIV - 15.06.2019, Luxemburg: Ein Schild mit der Aufschrift «Cour de Justice de l'union Européene» steht vor den Bürotürmen des Europäischen Gerichtshofs im Europaviertel auf dem Kirchberg. Der Europäische Gerichtshof urteilt an diesem Donnerstag über das ungarische NGO-Gesetz urteilen. Foto: Arne Immanuel Bänsch/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ | Verwendung weltweit

Суд ЕС: "Газпром" может использовать газопровод OPAL лишь на 50 процентов 15.07.2021

Суд ЕС в Люксембурге оставил в силе принятое в 2019 году решение о правилах пользования газопроводом OPAL, отклонив апелляцию Германии. "Газпром" по-прежнему может использовать его лишь на 50%.

A picture taken on September 19, 2017 at Rennes' courthouse shows a statue of the goddess of Justice balancing the scales. / AFP PHOTO / LOIC VENANCE (Photo credit should read LOIC VENANCE/AFP/Getty Images)

Еврокомиссия призвала Польшу признать главенство законов ЕС 10.06.2021

Премьер Польши попросил Конституционный суд решить, преобладает ли конституция над законами ЕС. Действия Варшавы грозят европейскому праву и авторитету суда ЕС в Люксембурге, считает Брюссель.
ARCHIV - 15.06.2019, Luxemburg: Ein Schild mit der Aufschrift «Cour de Justice de l'union Européene» steht vor den Bürotürmen des Europäischen Gerichtshofs im Europaviertel auf dem Kirchberg. Der Europäische Gerichtshof urteilt an diesem Donnerstag über das ungarische NGO-Gesetz urteilen. Foto: Arne Immanuel Bänsch/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ | Verwendung weltweit

Европейский суд счел, что воздух в ФРГ слишком загрязнен оксидами азота 03.06.2021

Суд в Люксембурге признал правоту Еврокомиссии, подавшей на Германию иск за превышение предельно допустимой концентрации оксидов азота в ряде городов и регионов страны.

ARCHIV 2011 Bildunterschrift:A picture taken on February 8, 2011 in Rennes, western France, shows a marble statue representing Themis, the Goddess of Justice at Brittany parliament, headquarters of Rennes appeal court. Rennes appeal court magistrates announced the adjournment of non-emergency hearings until February 10, 2011 evening during a social movement that followed French President Nicolas Sarkozy claim last week that their incompetence let a repeat sex offender allegedly murder and dismember a teenage girl. The French magistrates' union called for courthouses across the country to go on strike until February 10 in protest, while two major police unions accused the president of using the murder to further his own right-wing political aims. AFP PHOTO DAMIEN MEYER (Photo credit should read DAMIEN MEYER/AFP/Getty Images) @Getty Images/AFP/D. Meyer

Польша и Венгрия обжаловали механизм верховенства права в суде ЕС 11.03.2021

Механизм верховенства права привязывает выплаты из бюджета ЕС его участникам к соблюдению принципов правового государства. Польша и Венгрия недовольны и обратились в Европейский суд в Люксембурге.
2481135 08/20/2014 Flags of Russia, the EU, France on the promenade of Nice. In background: a plane heading in for landing at Nice's international airport. Vladimir Sergeev/RIA Novosti | © picture-alliance/RIA Novosti/V. Sergeev

Глава МИД Люксембурга анонсировал новые санкции ЕС в отношении России 22.02.2021

Евросоюз не потерпит нарушения прав человека, заявил глава МИД Люксембурга Ассельборн. Министры иностранных дел стран ЕС 22 февраля обсудят действия в отношении России в связи с делом Навального.
ARCHIV - Der Auspuff eines VW Tiguan ist am 25.09.2015 vor dem Volkswagen Werk in Wolfsburg (Niedersachsen) zu sehen. Das neueste Kapitel des «Dieselgate»-Skandals von Volkswagen enthält Szenen, die kaum zu glauben sind. Zehn zu Versuchsobjekten degradierte Affen kauern in einem Testlabor im Wüstenstaat New Mexico und atmen stundenlang Abgase eines VW-Beetles ein, während ihnen zur Beruhigung Zeichentrickfilme gezeigt werden. (zu dpa Affen im VW-Abgastest: «Clean Diesel»-Kampagne mit Tierversuchen vom 27.01.2018) Foto: Julian Stratenschulte/dpa +++(c) dpa - Bildfunk+++ | Verwendung weltweit

"Дизельгейт": Суд ЕС счел ПО для манипуляций с выхлопами незаконным 17.12.2020

Автопроизводители не имеют права устанавливать ПО, позволявшее манипулировать данными о содержании вредных веществ в выхлопных газах дизельных двигателей, постановил суд ЕС в Люксембурге.
ARCHIV - Das Großherzogliche Palais (Palais Grand-Ducal) in der Stadt Luxemburg am (20.11.2007), im rechten Gebäudeteil ist die Chambre des Deputes (Parlamentsgebäude) untergebracht. Foto: Ronald Wittek (zu dpa- Vorausmeldung: Neues Luxemburger Parlament kommt erstmals zusammen vom 12.11.2013) +++(c) dpa - Bildfunk+++ | Verwendung weltweit

Коронавирус: Люксембург и Болгария вводят частичный локдаун 25.11.2020

Коронавирусом SARS-CoV-2 с начала пандемии заразились более 60 млн человек в мире, свыше 1,4 млн заболевших скончались. Выздоровели более 41,5 млн пациентов. DW следит за событиями 25 ноября.
Gestellte Aufnahme. Symbolfoto: Coronavirus Diagnose. COVID-19, SARS-CoV-2. Berlin, 05.03.2020 Berlin Deutschland *** Presented picture Symbol photo Coronavirus diagnosis COVID 19, SARS CoV 2 Berlin, 05 03 2020 Berlin Germany Copyright: xThomasxTrutschel/photothek.dex

Коронавирус выявлен у двух министров, участвовавших во встрече глав МИД ЕС 17.10.2020

Министры иностранных дел Австрии и Бельгии незадолго до положительного теста на вирус SARS-CoV-2 были на встрече глав МИД стран ЕС в Люксембурге.
24.11.2018 November 24, 2018 - Budapest, Hungary - A student and hungarian citizens are holding placards during the protest..December 1st would be the deadline, on which the Hungarian government should sign the agreement allowing the Central European University (CEU) to stay in Hungary, the Billionaire George Soros and one of the founders of the Central European University met with the Austrian Chancellor, Sebastian Kurz to discuss conditions to move parts of Central European University to the Austrian capital from Budapest. Budapest Poland PUBLICATIONxINxGERxSUIxAUTxONLY - ZUMAs197 20181124_zaa_s197_124 Copyright: xOmarxMarquesx

Венгерский закон о вузах признан противоречащим законодательству ЕС 06.10.2020

Венгерский закон, ограничивающий деятельность иностранных университетов, нарушает европейское законодательство и является дискриминирующим. Такое решение принял суд ЕС в Люксембурге.
ARCHIV - 15.06.2019, Luxemburg: Ein Schild mit der Aufschrift «Cour de Justice de l'union Européene» steht vor den Bürotürmen des Europäischen Gerichtshofs im Europaviertel auf dem Kirchberg. Der Europäische Gerichtshof urteilt an diesem Donnerstag über das ungarische NGO-Gesetz urteilen. Foto: Arne Immanuel Bänsch/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ | Verwendung weltweit

Европейский суд усиливает давление на Польшу в связи с реформой судебной системы 05.08.2020

Суд в Люксембурге рассмотрит обращение о том, могут ли фундаментальные сомнения в независимости польской судебной системы стать отказом для выдачи обвиняемых в Польшу на основании европейского ордера на арест.
ARCHIV - 15.06.2019, Luxemburg: Ein Schild mit der Aufschrift «Cour de Justice de l'union Européene» steht vor den Bürotürmen des Europäischen Gerichtshofs im Europaviertel auf dem Kirchberg. Der Europäische Gerichtshof urteilt an diesem Donnerstag über das ungarische NGO-Gesetz urteilen. Foto: Arne Immanuel Bänsch/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ | Verwendung weltweit

Европейский суд отменил действие "Щита конфиденциальности" между ЕС и США по защите данных 16.07.2020

Решение суда в Люксембурге вынесено в ответ на иск австрийца Макса Шремса к европейскому подразделению Facebook.

ARCHIV - 14.05.2019, Belgien, Brüssel: Ein E-Scooter steht vor dem Berlaymont-Gebäude, dem Sitz der EU-Kommission. Wie in vielen anderen Großstädten gibt es auch im belgischen Brüssel viele Staus und Verkehrschaos. Nun soll gegengesteuert werden. Dabei geht die Stadt teilweise deutlich strikter vor als deutsche Metropolen. (zu dpa Tempo 30 und weniger Diesel - Brüssel will das Verkehrschaos bändigen) Foto: Steffen Trumpf/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ | Verwendung weltweit

Суд ЕС отменил штраф Еврокомиссии для корпорации Apple 15.07.2020

Еврокомиссия не смогла предоставить доказательств получения преференций корпорацией Apple в Ирландии, заявил суд ЕС в Люксембурге.
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