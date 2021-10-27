Великое Герцогство Люксембург

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.
Штраф вызван отказом Польши выполнять решения высших судов по реформе своей судебной системы. Люксембург указал Варшаве на ценности ЕС и призвал упразднить дисциплинарную палату Верховного суда.
Главы МИД стран Евросоюза обсудят на заседании в Люксембурге дополнительные санкции в отношении Беларуси. Под прицелом оказался государственный авиаперевозчик "Белавиа".
Суд на Сардинии приостановил производство по делу об экстрадиции Карлеса Пучдемона в Испанию, решив дождаться постановления Европейского суда в Люксембурге.
Суд в Люксембурге считает "гипотетическими" арест экс-главы администрации Каталонии Пучдемона и его соратников Комина и Понсати, а также выдачу их Испании, которой добивается Мадрид.
Суд ЕС в Люксембурге оставил в силе принятое в 2019 году решение о правилах пользования газопроводом OPAL, отклонив апелляцию Германии. "Газпром" по-прежнему может использовать его лишь на 50%.
Премьер Польши попросил Конституционный суд решить, преобладает ли конституция над законами ЕС. Действия Варшавы грозят европейскому праву и авторитету суда ЕС в Люксембурге, считает Брюссель.
Суд в Люксембурге признал правоту Еврокомиссии, подавшей на Германию иск за превышение предельно допустимой концентрации оксидов азота в ряде городов и регионов страны.
Механизм верховенства права привязывает выплаты из бюджета ЕС его участникам к соблюдению принципов правового государства. Польша и Венгрия недовольны и обратились в Европейский суд в Люксембурге.
Евросоюз не потерпит нарушения прав человека, заявил глава МИД Люксембурга Ассельборн. Министры иностранных дел стран ЕС 22 февраля обсудят действия в отношении России в связи с делом Навального.
Автопроизводители не имеют права устанавливать ПО, позволявшее манипулировать данными о содержании вредных веществ в выхлопных газах дизельных двигателей, постановил суд ЕС в Люксембурге.
Коронавирусом SARS-CoV-2 с начала пандемии заразились более 60 млн человек в мире, свыше 1,4 млн заболевших скончались. Выздоровели более 41,5 млн пациентов. DW следит за событиями 25 ноября.
Министры иностранных дел Австрии и Бельгии незадолго до положительного теста на вирус SARS-CoV-2 были на встрече глав МИД стран ЕС в Люксембурге.
Венгерский закон, ограничивающий деятельность иностранных университетов, нарушает европейское законодательство и является дискриминирующим. Такое решение принял суд ЕС в Люксембурге.
Суд в Люксембурге рассмотрит обращение о том, могут ли фундаментальные сомнения в независимости польской судебной системы стать отказом для выдачи обвиняемых в Польшу на основании европейского ордера на арест.
Решение суда в Люксембурге вынесено в ответ на иск австрийца Макса Шремса к европейскому подразделению Facebook.
Еврокомиссия не смогла предоставить доказательств получения преференций корпорацией Apple в Ирландии, заявил суд ЕС в Люксембурге.
© 2021 Deutsche Welle |
Защита личных данных |
Legal notice |
Contact