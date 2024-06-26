Суд ЕС в Люксембурге снял санкции с четы Пумпянских

Суд в Люксембурге удовлетворил иски Галины и Дмитрия Пумпянских, оспаривавших введенные против них санкции Евросоюза.

Суд Европейского Союза аннулировал решение Совета ЕС о введении санкций в отношении россиян Галины и Дмитрия Пумпянских. Постановление было вынесено в Люксембурге в среду, 26 июня. Ранее Суд ЕС снял санкции с сына Пумпянских, Александра. Таким образом, со всей семьи Пумпянских сняты персональные штрафные меры Евросоюза. Однако компании, которые они контролировали - Трубная металлургическая компания (ТМК), Группа "Синара", банк "Синара" и АО "СТМ", - остались под санкциями.

Пумпянский-старший - основатель ТМК и группы "Синара". Его сын Александр тоже занимал посты в этих фирмах.

Совет ЕС, вводя в марте 2022 года санкции против Дмитрия Пумпянского и его супруги Галины, обосновал штрафные меры поддержкой политики, подрывающей территориальную целостность Украины. Россияне сочли, что их внесли в санкционные списки незаконно, и обратились в суд в индивидуальном порядке с требованием отменить ограничительные меры.

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