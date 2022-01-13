 Как город сталеваров стал культурной столицей Европы | Культура и стиль жизни в Германии и Европе | DW | 25.02.2022

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Культура и стиль жизни

Как город сталеваров стал культурной столицей Европы

С 26 февраля Эш-сюр-Альзетт на границе Люксембурга и Франции официально может называть себя европейской культурной столицей 2022 года. Рассказываем, чем он известен.

Эш - одна из трех культурных столиц Европы в 2022 году

Эш - одна из трех культурных столиц Европы в 2022 году

Эш-сюр-Альзетт - второй по величине город Люксембурга - стал в 2022 году одной из трех культурных столиц Европы. Наряду с ним этот статус получили восемнадцать коммун на юге герцогства. Они образуют пограничный регион между Люксембургом и Францией.

Официальное открытие Эша как культурной столицы 2022 года состоится в субботу, 26 февраля. Мероприятия здесь будут проходить в течение всего года под девизом "Культура ремиксов" (Remix Culture). "Под этим девизом будут соединяться известное с неизвестным, элитарное искусство с повседневной культурой. Должна быть создана возможность для объединения разных идей в нечто новое", - пояснила в интервью DW гендиректор культурной программы "Эш - 2022" Нэнси Браун.

В течение года в Эш-сюр-Альзетт запланировано свыше 160 проектов и около двух тысяч мероприятий. Это театральные постановки, выставки, танцевальные выступления, перформансы, воркшопы и цифровое искусство. Источником вдохновения для организаторов стали особенности региона: мультикультурное население, индустриальная история, ландшафт и университет.

Эш: смесь культур и языков

История Эша насчитывает более пяти тысяч лет. Свое нынешнее значение город приобрел благодаря обнаруженным там большим месторождениям железной руды. Во второй половине 19-го века Эш пережил промышленный бум. Сюда устремились люди из других стран для работы в металлургической и сталелитейной промышленности. Особенно много гастарбайтеров прибывало из Италии и Португалии.

Улица в Эш-сюр-Альзетт, ведушая в центр города

Улица в Эш-сюр-Альзетт, ведушая в центр города

После структурной перестройки Эш-сюр-Альзетт превратился в современный город, сохранив при этом культурное многообразие. Сегодня здесь находят свое место те, кто ищет хорошо оплачиваемую работу и дешевое жилье в южной части Люксембурга. В Эше и прилегающих коммунах проживают представители 122 наций. Ежедневно сюда приезжают на работу тысячи французов, бельгийцев и немцев. Наряду с люксембургским языком в городе говорят на немецком, французском, португальском и итальянском.

Квартал Бельваль - центр культурной столицы

Эш - город с населением 36 тысяч жителей - известен своими архитектурными памятниками. С ним связывают имена таких архитекторов, как Эжен Виолле-ле-Дюк, Йозеф Штюббен (Joseph Stübben), Готфрид Бём (Gottfried Böhm). Однако его символ - доменные печи, которые когда-то использовали для плавки железных руд.

За последние десять лет эти конструкции отреставрировали. Отполированные до блеска, они возвышаются над центром нынешней культурной столицы - кварталом Бельваль. Раньше на его месте была промышленная зона. С начала 2000-х территорию начали застраивать жильем и торговыми площадями. Здесь же появились кампус Люксембургского университета, два исследовательских центра и банк. В проект, который еще не завершен, уже вложено порядка миллиарда евро.

Доменные печи, промышленные предприятия и современные здания в городе Эш-сюр-Альзетт

Доменные печи, промышленные предприятия и современные здания в городе Эш-сюр-Альзетт

В преобразовании промышленной зоны организаторы культурной программы "Эш - 2022" видят тот самый "ремикс". С точки зрения культуры речь идет и об освобождении Эша от влияния столицы Люксембурга. Однако Эш-сюр-Альзетт никогда не был провинциальным городом, подчеркивает Нэнси Браун: "Он более практичный и не такой шикарный, но в то же время более прогрессивный и открытый к экспериментам".

Культурными столицами Европы - 2022 объявлены три города

Наряду с люксембургским Эшем культурными столицами Европы в 2022 году объявлены сербский Нови-Сад и литовский Каунас. Эти три города объединяет то, что они являются вторыми по величине в стране и через развитие культуры пытаются выйти из тени столиц.

Нови-Сад в 19-м веке был центром сербской культуры и важным торговым городом. Он известен как "сербские Афины". Каунас считается "самым литовским из литовских городов". Однако в статусе культурной столицы он тоже намерен сделать ставку на многообразие.

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  • Эш

    Культурные столицы Европы в 2022 году

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    Эш - второй по величине город Великого Герцогства Люксембурга. Его полное название - Эш-сюр-Альзетт. Эта культурная столица Европы - 2022 расположена на границе с Францией. Некогда она была столицей металлургов.

  • Эш

    Культурные столицы Европы в 2022 году

    Университет вместо производства

    Первое упоминание Эша датируется 12 апреля 1128 года. Папа римский Гонорий II отметил его в своем письме. Правда, он носил название "Аш". В 19-м веке город пережил промышленный бум. Здесь были обнаружены большие месторождения железной руды. После закрытия производства городу на реке Альзетт пришлось искать новые пути развития. На территории бывшего промышленного комплекса теперь - университет.

  • Университетская библиотека в Эше

    Культурные столицы Европы в 2022 году

    Промышленный дизайн

    Современный кампус и здания университета в квартале Эш-Бельвале относятся к Люксембургскому университету. Как и в этой библиотеке, повсюду можно увидеть промышленный дизайн. Более 6700 студентов обучаются здесь на четырех языках - английском, немецком, французском и люксембургском. Сегодня в Эше проживает более 120 национальностей. Численность населения - примерно 36 тысяч человек.

  • Каунас

    Культурные столицы Европы в 2022 году

    Каунас

    И эта культурная столица Европы - 2022 является вторым по величине городом в своей стране. ЛитовскийКаунас подготовил обширную программу для празднования культурного года: 40 фестивалей, 60 выставок и 250 мероприятий.

  • Каунас

    Культурные столицы Европы в 2022 году

    История евреев в Каунасе

    Специально к году европейской культурной столицы была подготовлена и книга "Евреи из Каунаса". Она рассказывает о трагических страницах истории этого литовского города. А IX форт, один из фортов Ковенской крепости под Каунасом, - сегодня музей памяти жертв Холокоста. Во времена национал-социализма он был местом уничтожения десятков тысяч мирных жителей и военнопленных со всей Европы.

  • Новый сказочный герой Каунаса

    Культурные столицы Европы в 2022 году

    Культурное многообразие

    В Каунасе с нетерпением ожидали начала года в новом статусе. Организаторы мероприятий и его жители хотят заново открыть для себя свое культурное многообразие. Вместо того, чтобы остававаться "самым литовским из литовских городов", Каунас делает ставку на многообразие. С этой целью был создан сказочный персонаж "Чудовище Каунаса". Он должен помочь объединить весь город.

    Автор: Райна Бройер, Кристине Ленен, Марина Борисова


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