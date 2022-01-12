Три европейских города, которые надо посетить в 2022 году

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Нови-Сад, Эш и Каунас - эти три города носят титул культурной столицы Европы в 2022 году. И каждому из них есть что показать туристам.
Девятый форт Ковенской крепости во время Второй мировой войны стал лагерем смерти, где были уничтожены десятки тысяч людей. Памяти жертв нацизма посвящена фотоинсталляция в Еврейском музее в Мюнхене.
В 2025 году культурные столицы Европы будут находиться в Германии и Словении. Немецким победителем конкурса стал Хемниц.
С 28 января кипрский Пафос официально может называть себя "культурной столицой Европы - 2017". Готова ли родина Афродиты к новому статусу?
Подведены итоги 2014 года. Особый интерес вызвали экспозиции в бывшей штаб-квартире КГБ в Риге, а среди зарубежных гостей больше всего было немцев.