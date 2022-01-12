Три европейских города, которые надо посетить в 2022 году

Культурные столицы Европы в 2022 году

Знаменитости Нови-Сада

В этом городе каждый, наверное, знает, кто такая Милева Марич. Здесь она посещала школу для девочек. Она стала первой сербкой и одной из первых женщин в мире, изучавших математику и физику. Ее научная карьера прервалась после того, как она встретила Альберта Эйнштейна. В 1903 году пара поженилась. Правда, в 1919 этот брак распался. О роли Милевы в успехе Эйнштейна до сих пор ведутся споры.