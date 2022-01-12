 Три европейских города, которые надо посетить в 2022 году | Культура и стиль жизни в Германии и Европе | DW | 13.01.2022

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Культура и стиль жизни

Три европейских города, которые надо посетить в 2022 году

Нови-Сад, Эш и Каунас - эти три города носят титул культурной столицы Европы в 2022 году. И каждому из них есть что показать туристам.

  • Нови-Сад

    Культурные столицы Европы в 2022 году

    Нови-Сад - "сербские Афины"

    Нови-Сад - второй по величине и значимости город в Сербии после Белграда. Культурная жизнь бьет здесь ключом. В 19-м веке он считался центром сербской культуры и был важным торговым городом. Отсюда и его второе название - "сербские Афины".

  • Нови-Сад. Пьяные часы

    Культурные столицы Европы в 2022 году

    "Пьяные часы"

    Отправившись в Петроварадинскую крепость, вы точно остановитесь перед Часовой башней на площадке Верхнего Форта. Который час? Ответить на этот вопрос будет сначала не так просто: большая стрелка показывает часы, малая - минуты. Эти часы - подарок эрцгерцогини Австрии Марии Терезии. С 18-го века они вводят прохожих в заблуждение, за что в народе им дали название "пьяные часы".

  • Петроварадинская крепость

    Культурные столицы Европы в 2022 году

    Петроварадинская крепость

    Это одна из главных достопримечательностей Сербии и одна из наиболее хорошо сохранившихся крепостей в Европе. Она была заложена для обороны империи Габсбургов от турок в 17-м веке. Здесь есть уникальные подземные военные галереи - четырехуровневая система связи и обороны. Ее общая протяженность - 16 км. С 2001 года здесь проходит европейский музыкальный фестиваль - EXIT.

  • Милева Марич и Альберт Эйнштейн

    Культурные столицы Европы в 2022 году

    Знаменитости Нови-Сада

    В этом городе каждый, наверное, знает, кто такая Милева Марич. Здесь она посещала школу для девочек. Она стала первой сербкой и одной из первых женщин в мире, изучавших математику и физику. Ее научная карьера прервалась после того, как она встретила Альберта Эйнштейна. В 1903 году пара поженилась. Правда, в 1919 этот брак распался. О роли Милевы в успехе Эйнштейна до сих пор ведутся споры.

  • Эш

    Культурные столицы Европы в 2022 году

    Природная идиллия в бывшей столице металлургов

    Эш - второй по величине город Великого Герцогства Люксембурга. Его полное название - Эш-сюр-Альзетт. Эта культурная столица Европы - 2022 расположена на границе с Францией. Некогда она была столицей металлургов.

  • Эш

    Культурные столицы Европы в 2022 году

    Университет вместо производства

    Первое упоминание Эша датируется 12 апреля 1128 года. Папа римский Гонорий II отметил его в своем письме. Правда, он носил название "Аш". В 19-м веке город пережил промышленный бум. Здесь были обнаружены большие месторождения железной руды. После закрытия производства городу на реке Альзетт пришлось искать новые пути развития. На территории бывшего промышленного комплекса теперь - университет.

  • Университетская библиотека в Эше

    Культурные столицы Европы в 2022 году

    Промышленный дизайн

    Современный кампус и здания университета в квартале Эш-Бельвале относятся к Люксембургскому университету. Как и в этой библиотеке, повсюду можно увидеть промышленный дизайн. Более 6700 студентов обучаются здесь на четырех языках - английском, немецком, французском и люксембургском. Сегодня в Эше проживает более 120 национальностей. Численность населения - примерно 36 тысяч человек.

  • Каунас

    Культурные столицы Европы в 2022 году

    Каунас

    И эта культурная столица Европы - 2022 является вторым по величине городом в своей стране. ЛитовскийКаунас подготовил обширную программу для празднования культурного года: 40 фестивалей, 60 выставок и 250 мероприятий.

  • Каунас

    Культурные столицы Европы в 2022 году

    История евреев в Каунасе

    Специально к году европейской культурной столицы была подготовлена и книга "Евреи из Каунаса". Она рассказывает о трагических страницах истории этого литовского города. А IX форт, один из фортов Ковенской крепости под Каунасом, - сегодня музей памяти жертв Холокоста. Во времена национал-социализма он был местом уничтожения десятков тысяч мирных жителей и военнопленных со всей Европы.

  • Новый сказочный герой Каунаса

    Культурные столицы Европы в 2022 году

    Культурное многообразие

    В Каунасе с нетерпением ожидали начала года в новом статусе. Организаторы мероприятий и его жители хотят заново открыть для себя свое культурное многообразие. Вместо того, чтобы остававаться "самым литовским из литовских городов", Каунас делает ставку на многообразие. С этой целью был создан сказочный персонаж "Чудовище Каунаса". Он должен помочь объединить весь город.

    Автор: Райна Бройер, Кристине Ленен, Марина Борисова


  • Нови-Сад

    Культурные столицы Европы в 2022 году

    Нови-Сад - "сербские Афины"

    Нови-Сад - второй по величине и значимости город в Сербии после Белграда. Культурная жизнь бьет здесь ключом. В 19-м веке он считался центром сербской культуры и был важным торговым городом. Отсюда и его второе название - "сербские Афины".

  • Нови-Сад. Пьяные часы

    Культурные столицы Европы в 2022 году

    "Пьяные часы"

    Отправившись в Петроварадинскую крепость, вы точно остановитесь перед Часовой башней на площадке Верхнего Форта. Который час? Ответить на этот вопрос будет сначала не так просто: большая стрелка показывает часы, малая - минуты. Эти часы - подарок эрцгерцогини Австрии Марии Терезии. С 18-го века они вводят прохожих в заблуждение, за что в народе им дали название "пьяные часы".

  • Петроварадинская крепость

    Культурные столицы Европы в 2022 году

    Петроварадинская крепость

    Это одна из главных достопримечательностей Сербии и одна из наиболее хорошо сохранившихся крепостей в Европе. Она была заложена для обороны империи Габсбургов от турок в 17-м веке. Здесь есть уникальные подземные военные галереи - четырехуровневая система связи и обороны. Ее общая протяженность - 16 км. С 2001 года здесь проходит европейский музыкальный фестиваль - EXIT.

  • Милева Марич и Альберт Эйнштейн

    Культурные столицы Европы в 2022 году

    Знаменитости Нови-Сада

    В этом городе каждый, наверное, знает, кто такая Милева Марич. Здесь она посещала школу для девочек. Она стала первой сербкой и одной из первых женщин в мире, изучавших математику и физику. Ее научная карьера прервалась после того, как она встретила Альберта Эйнштейна. В 1903 году пара поженилась. Правда, в 1919 этот брак распался. О роли Милевы в успехе Эйнштейна до сих пор ведутся споры.

  • Эш

    Культурные столицы Европы в 2022 году

    Природная идиллия в бывшей столице металлургов

    Эш - второй по величине город Великого Герцогства Люксембурга. Его полное название - Эш-сюр-Альзетт. Эта культурная столица Европы - 2022 расположена на границе с Францией. Некогда она была столицей металлургов.

  • Эш

    Культурные столицы Европы в 2022 году

    Университет вместо производства

    Первое упоминание Эша датируется 12 апреля 1128 года. Папа римский Гонорий II отметил его в своем письме. Правда, он носил название "Аш". В 19-м веке город пережил промышленный бум. Здесь были обнаружены большие месторождения железной руды. После закрытия производства городу на реке Альзетт пришлось искать новые пути развития. На территории бывшего промышленного комплекса теперь - университет.

  • Университетская библиотека в Эше

    Культурные столицы Европы в 2022 году

    Промышленный дизайн

    Современный кампус и здания университета в квартале Эш-Бельвале относятся к Люксембургскому университету. Как и в этой библиотеке, повсюду можно увидеть промышленный дизайн. Более 6700 студентов обучаются здесь на четырех языках - английском, немецком, французском и люксембургском. Сегодня в Эше проживает более 120 национальностей. Численность населения - примерно 36 тысяч человек.

  • Каунас

    Культурные столицы Европы в 2022 году

    Каунас

    И эта культурная столица Европы - 2022 является вторым по величине городом в своей стране. ЛитовскийКаунас подготовил обширную программу для празднования культурного года: 40 фестивалей, 60 выставок и 250 мероприятий.

  • Каунас

    Культурные столицы Европы в 2022 году

    История евреев в Каунасе

    Специально к году европейской культурной столицы была подготовлена и книга "Евреи из Каунаса". Она рассказывает о трагических страницах истории этого литовского города. А IX форт, один из фортов Ковенской крепости под Каунасом, - сегодня музей памяти жертв Холокоста. Во времена национал-социализма он был местом уничтожения десятков тысяч мирных жителей и военнопленных со всей Европы.

  • Новый сказочный герой Каунаса

    Культурные столицы Европы в 2022 году

    Культурное многообразие

    В Каунасе с нетерпением ожидали начала года в новом статусе. Организаторы мероприятий и его жители хотят заново открыть для себя свое культурное многообразие. Вместо того, чтобы остававаться "самым литовским из литовских городов", Каунас делает ставку на многообразие. С этой целью был создан сказочный персонаж "Чудовище Каунаса". Он должен помочь объединить весь город.

    Автор: Райна Бройер, Кристине Ленен, Марина Борисова


   

Контекст

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