 В память о жертвах ″Форта смерти″: о чем рассказывает выставка в Мюнхене | История | DW | 22.11.2021

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История

В память о жертвах "Форта смерти": о чем рассказывает выставка в Мюнхене

Девятый форт Ковенской крепости во время Второй мировой войны стал лагерем смерти, где были уничтожены десятки тысяч людей. Памяти жертв нацизма посвящена фотоинсталляция в Еврейском музее в Мюнхене.

  • Фотоинсталляция Каунас-1941

    Девятый форт: нацистский лагерь смерти под Каунасом

    Фотоинсталляция "Каунас-1941"

    Пять лет назад немецкий фотограф Райнер Фиртльбёк (Rainer Viertlböck) решил запечатлеть с помощью камеры все концлагеря и таким образом передать масштаб нацистской системы массового уничтожения людей. В Еврейском музее Мюнхена демонстрируется одна из частей этого проекта - фотоинсталляция "Каунас-1941", рассказывающая о лагере на территории IX форта в окрестностях литовского города.

  • Барак в Ковенской крепости

    Девятый форт: нацистский лагерь смерти под Каунасом

    Расстрел в Ковенской крепости

    С осени 1941 года нацисты начали систематически депортировать евреев в так называемые "восточные области Германской империи". Одними из первых, 20 ноября 1941 года, вывезли узников созданного в Мюнхене еврейского лагеря Мильбертсхофен. 998 человек доставили в IX форт - один из фортов Ковенской (каунасской) крепости. 25 ноября всех расстреляли.

  • Инсталляция Каунас - 1941 в Еврейском мюзее в Мюнхене

    Девятый форт: нацистский лагерь смерти под Каунасом

    Место массовых убийств

    Инсталляция в баварской столице экспонируется в рамках Дней памяти о начале депортации мюнхенских евреев. Однако в IX форт депортировали и представителей других национальностей со всей Германии, а также из Франции, Австрии, Польши, СССР. С 1941 по 1944 годы нацисты расстреляли и сожгли там, по разным оценкам, от 50 до 80 тысяч человек. Свыше 30 тысяч погибших были еврейского происхождения.

  • Фотография барака в IX форте под Каунасом

    Девятый форт: нацистский лагерь смерти под Каунасом

    Акция по уничтожению следов преступлений

    В августе 1943 года, в ходе секретной операции "Акция 1005" по уничтожению нацистами следов массовых убийств был отдан приказ вскрывать под Каунасом могилы массового захоронения и вывозить тела. К июлю 1944 года около 70 000 трупов были извлечены из-под земли и сожжены. Однако в декабре 1943 года группа заключенных совершила побег. 14 из них добрались до каунасского гетто и обо всем рассказали.

  • Деревянные нары в карцере

    Девятый форт: нацистский лагерь смерти под Каунасом

    Карцер для нарушителей лагерного режима

    Нарушителей лагерного режима отправляли на несколько суток, а то и на несколько недель отбывать наказание в карцере. Это была самая маленькая, холодная и сырая камера во всем девятом форте. Она никогда не проветривалась. Далеко не все заключенные выживали в ее условиях.

  • Территория девятого форта под Каунасом

    Девятый форт: нацистский лагерь смерти под Каунасом

    Дерзкий побег

    IX форт (оккупанты дали ему название "завод 1005-В") - самый крупный в Ковенской крепости. Перед Второй мировой войной он служил городской тюрьмой и был очень хорошо укреплен. Нацисты также тщательно его охраняли. Тем не менее, в ночь на 26 декабря 1943 года группе из 64 узников удалось совершить побег. Операция была так хорошо организована, что охрана хватилась беглецов лишь четыре часа спустя.

  • Каркасы металлических коек с веревочной основой для матрасов

    Девятый форт: нацистский лагерь смерти под Каунасом

    Акция по истреблению стариков и детей

    27 и 28 марта 1944 года нацисты провели "центральную акцию по ликвидации детей и стариков". Дети и старики, включая членов семей полицейских из каунасского гетто, - в общей сложности, более 1700 человек - были убиты частично в девятом форте, частично после депортации в Освенцим и Майданек. С тех пор девятый форт известен как "форт смерти".

  • Территория девятого форта под Каунасом

    Девятый форт: нацистский лагерь смерти под Каунасом

    Последние жертвы

    18 мая 1944 года, за два месяца до освобождения Каунаса войсками Красной Армии, в город прибыл еще один транспорт с 900 французскими евреями из Дранси под Парижем. Около половины из них были отправлены в концлагерь Правенишкес под Каунасом, другая половина была расстреляна на следующий день после прибытия в IX форт.

  • Мемориальный ансамбль жертвам нацизма

    Девятый форт: нацистский лагерь смерти под Каунасом

    Мемориальный ансамбль жертвам нацизма

    В 1958 году в IX форте основан музей. Рядом - памятник высотой более 30 метров, спроектированный в 1984 году литовским скульптором Альфонсасом Амбразюнасом. На месте казни установлена мемориальная доска. На ней надпись на литовском, русском, идише и английском языках: "Это место, где нацисты и их пособники убили более 30 000 евреев из Литвы и других европейских стран". Автор: Наталия Королева

    Автор: Наталия Королева


  • Фотоинсталляция Каунас-1941

    Девятый форт: нацистский лагерь смерти под Каунасом

    Фотоинсталляция "Каунас-1941"

    Пять лет назад немецкий фотограф Райнер Фиртльбёк (Rainer Viertlböck) решил запечатлеть с помощью камеры все концлагеря и таким образом передать масштаб нацистской системы массового уничтожения людей. В Еврейском музее Мюнхена демонстрируется одна из частей этого проекта - фотоинсталляция "Каунас-1941", рассказывающая о лагере на территории IX форта в окрестностях литовского города.

  • Барак в Ковенской крепости

    Девятый форт: нацистский лагерь смерти под Каунасом

    Расстрел в Ковенской крепости

    С осени 1941 года нацисты начали систематически депортировать евреев в так называемые "восточные области Германской империи". Одними из первых, 20 ноября 1941 года, вывезли узников созданного в Мюнхене еврейского лагеря Мильбертсхофен. 998 человек доставили в IX форт - один из фортов Ковенской (каунасской) крепости. 25 ноября всех расстреляли.

  • Инсталляция Каунас - 1941 в Еврейском мюзее в Мюнхене

    Девятый форт: нацистский лагерь смерти под Каунасом

    Место массовых убийств

    Инсталляция в баварской столице экспонируется в рамках Дней памяти о начале депортации мюнхенских евреев. Однако в IX форт депортировали и представителей других национальностей со всей Германии, а также из Франции, Австрии, Польши, СССР. С 1941 по 1944 годы нацисты расстреляли и сожгли там, по разным оценкам, от 50 до 80 тысяч человек. Свыше 30 тысяч погибших были еврейского происхождения.

  • Фотография барака в IX форте под Каунасом

    Девятый форт: нацистский лагерь смерти под Каунасом

    Акция по уничтожению следов преступлений

    В августе 1943 года, в ходе секретной операции "Акция 1005" по уничтожению нацистами следов массовых убийств был отдан приказ вскрывать под Каунасом могилы массового захоронения и вывозить тела. К июлю 1944 года около 70 000 трупов были извлечены из-под земли и сожжены. Однако в декабре 1943 года группа заключенных совершила побег. 14 из них добрались до каунасского гетто и обо всем рассказали.

  • Деревянные нары в карцере

    Девятый форт: нацистский лагерь смерти под Каунасом

    Карцер для нарушителей лагерного режима

    Нарушителей лагерного режима отправляли на несколько суток, а то и на несколько недель отбывать наказание в карцере. Это была самая маленькая, холодная и сырая камера во всем девятом форте. Она никогда не проветривалась. Далеко не все заключенные выживали в ее условиях.

  • Территория девятого форта под Каунасом

    Девятый форт: нацистский лагерь смерти под Каунасом

    Дерзкий побег

    IX форт (оккупанты дали ему название "завод 1005-В") - самый крупный в Ковенской крепости. Перед Второй мировой войной он служил городской тюрьмой и был очень хорошо укреплен. Нацисты также тщательно его охраняли. Тем не менее, в ночь на 26 декабря 1943 года группе из 64 узников удалось совершить побег. Операция была так хорошо организована, что охрана хватилась беглецов лишь четыре часа спустя.

  • Каркасы металлических коек с веревочной основой для матрасов

    Девятый форт: нацистский лагерь смерти под Каунасом

    Акция по истреблению стариков и детей

    27 и 28 марта 1944 года нацисты провели "центральную акцию по ликвидации детей и стариков". Дети и старики, включая членов семей полицейских из каунасского гетто, - в общей сложности, более 1700 человек - были убиты частично в девятом форте, частично после депортации в Освенцим и Майданек. С тех пор девятый форт известен как "форт смерти".

  • Территория девятого форта под Каунасом

    Девятый форт: нацистский лагерь смерти под Каунасом

    Последние жертвы

    18 мая 1944 года, за два месяца до освобождения Каунаса войсками Красной Армии, в город прибыл еще один транспорт с 900 французскими евреями из Дранси под Парижем. Около половины из них были отправлены в концлагерь Правенишкес под Каунасом, другая половина была расстреляна на следующий день после прибытия в IX форт.

  • Мемориальный ансамбль жертвам нацизма

    Девятый форт: нацистский лагерь смерти под Каунасом

    Мемориальный ансамбль жертвам нацизма

    В 1958 году в IX форте основан музей. Рядом - памятник высотой более 30 метров, спроектированный в 1984 году литовским скульптором Альфонсасом Амбразюнасом. На месте казни установлена мемориальная доска. На ней надпись на литовском, русском, идише и английском языках: "Это место, где нацисты и их пособники убили более 30 000 евреев из Литвы и других европейских стран". Автор: Наталия Королева

    Автор: Наталия Королева


 

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