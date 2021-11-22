В память о жертвах "Форта смерти": о чем рассказывает выставка в Мюнхене

Девятый форт: нацистский лагерь смерти под Каунасом

Дерзкий побег

IX форт (оккупанты дали ему название "завод 1005-В") - самый крупный в Ковенской крепости. Перед Второй мировой войной он служил городской тюрьмой и был очень хорошо укреплен. Нацисты также тщательно его охраняли. Тем не менее, в ночь на 26 декабря 1943 года группе из 64 узников удалось совершить побег. Операция была так хорошо организована, что охрана хватилась беглецов лишь четыре часа спустя.