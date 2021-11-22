В память о жертвах "Форта смерти": о чем рассказывает выставка в Мюнхене

Девятый форт Ковенской крепости во время Второй мировой войны стал лагерем смерти, где были уничтожены десятки тысяч людей. Памяти жертв нацизма посвящена фотоинсталляция в Еврейском музее в Мюнхене.
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