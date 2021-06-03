Европейский суд счел, что воздух в ФРГ слишком загрязнен оксидами азота

Европейский суд (EuGH) в Люксембурге в четверг, 3 июня, постановил, что Германия недостаточно делала для борьбы с высоким уровнем загрязнения воздуха оксидами азота. Таким образом суд поддержал соответствующий иск, поданный Еврокомиссией против ФРГ. По оценкам суда, предельно допустимая концентрация показателей "систематически и постоянно" превышалась в 26 городах и регионах страны с 2010 по 2016 годы.

Предельно допустимые уровни загрязнения воздуха были согласованы в ЕС в 2008 году и являются обязательными с 2010 года. В соответствии с существующими общеевропейскими правилами предельно допустимая концентрация оксида азота в воздухе не должна превышать 40 микрограммов на кубический метр в среднегодовом исчислении. Концентрация же в среднем за час не должна подниматься выше 200 микрограммов более 18 раз в году.

Нарушения зафиксировали в Берлине, Мюнхене, Гамбурге, Кельне

В 2018 году Еврокомиссия подала в суд на Германию, Францию и Великобританию за несоблюдение этих ограничений. EuGH также постановил, что ФРГ "явно не смогла своевременно принять соответствующие меры, чтобы период несоблюдения предельных значений оксидов азота в 26 регионах, о которых шла речь, был как можно короче".

Нарушения были зафиксированы, в частности, в Берлине, Штутгарте, Мюнхене, Гамбурге и Кельне. Главным источником загрязнения воздуха в городах считается автотранспорт, например, старые автомобили с дизельными двигателями. Кроме того, воздух загрязняет печное отопление зданий. Оксиды азота, отмечают медики, вредно сказываются на здоровье людей, провоцируют возникновение астмы и других заболеваний дыхательных путей.

Признание несоблюдения соответствующих договоренностей дает Еврокомиссии возможность потребовать выплаты штрафов, если ФРГ и далее не будет придерживаться ограничений по выбросам оксидов азота.

Впрочем, в последние годы немецкие региональные власти под давлением защитников экологии приняли более жесткие правила, регулирующие и ограничивающие автомобильное движение в городах с загрязненным воздухом. В результате список метрополий, в которых превышаются предельно допустимые нормы содержания вредных веществ в атмосфере, значительно сократился.

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