В Германии заметно улучшилось качество воздуха

Воздух в Германии стал чище, в 2020 году зафиксировано значительно более низкое содержание в воздухе вредных веществ, чем в предыдущие годы, сообщила министр охраны окружающей среды и ядерной безопасности ФРГ Свенья Шульце (Svenja Schulze) во вторник, 16 февраля, в Берлине. Она отметила, что снижение концентрации двуокиси азота и мелкой пыли лишь частично объясняется ограничениями, введенными на фоне пандемии коронавируса. Позитивная тенденция в данной сфере сохраняется уже многие годы, констатировала министр.

Из всех немецких городов лишь в Гамбурге и Мюнхене отмечено превышение максимально допустимого уровня содержания в воздухе двуокиси азота, сообщил глава Федерального ведомства по охране окружающей среды Дирк Месснер (Dirk Messner). Он отметил, что к улучшению ситуации привели в немалой мере более современные дизельные автомобили и улучшение программного обеспечения транспортных средств.

В то же время снижение интенсивности дорожного транспорта на 20-50 процентов в период локдауна в марте - апреле 2020 года позволило сократить содержание двуокиси азота в атмосфере на 25 процентов. Месснер, однако, отметил, что успокаиваться рано. Он напомнил, что в 2018 году в Германии, по данным Европейского агентства по охране окружающей среды, от последствий вдыхания мелкой пыли умерли более 63 тысяч человек.

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