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Ватикан

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Metropolitan Hilarion, Chairman of external relations department of the Moscow Patriarchate and permanent member of the Holy Synod of the Russian Orthodox Church, speaks during a news conference in Minsk, Belarus October 15, 2018. REUTERS/Vasily Fedosenko

Митрополит Иларион заявил о планах второй встречи глав РПЦ и Ватикана 07.10.2021

Новая встреча патриарха Кирилла и папы Франциска, подобно состоявшейся в 2016 году в Гаване, может быть организована, сказал глава ОВЦС Московского Патриархата.
Codex Theodosianus, Einzelblatt aus dem 16. Buch mit dem Dekret von 321, 6. Jh. (Rom, Biblioteca Apostolica Vaticana, Cod. Reg. Lat. 886) Foto: Lothar Schnepf © Kolumba, Köln

Бесценный исторический документ из Ватикана - хайлайт выставки в Кельне 20.09.2021

Необычная выставка, главным экспонатом которой стал указ римского императора Константина Великого от 321 года, рассказывает об истории евреев в Германии.
09.09.21*** v.l.n.r.: Kardinal Woelki, Abraham Lehrer von der Synagogengemeinde Köln und LVR-Direktorin Ulrike Lubek

Из Ватикана в Кельн доставили указ Константина Великого от 321 года (фото) 10.09.2021

В Кельне можно будет увидеть копию указа императора Константина Великого, изданного в 321 году - первое письменное свидетельство о жизни евреев в Центральной Европе.
Eine Flagge mit dem Alten Wappen der Republik Belarus trägt ein Teilnehmer eines Ökumenischen Gottesdienstes für Belarus im Berliner Dom. Der Gottesdienst ist initiiert von der Evangelischen Kirche in Deutschland in Kooperation mit der Deutschen Bischofskonferenz, der Arbeitsgemeinschaft Christlicher Kirchen in Deutschland und der Arbeitsgruppe «Christliche Vision» des Koordinierungsrates für Belarus.

Карикатура, которая будет дорого стоить: как белорусский режим делает из католиков врагов. Мнение 08.09.2021

В своем комментарии специально для DW теолог Наталля Василевич рассуждает о том, как в Беларуси разжигается вражда на почве религии.
Paris, FRANCE: (FILES) This file picture taken in the 1950s in Paris shows French foreign minister Robert Schuman in his office. Europe Day falls on 09 May each year, in commemoration of the date in 1950 on which the then French foreign minister, Robert Schuman, called on France, Germany and other European countries to pool coal and steel production as the first step towards a European federation. AFP PHOTO/FILES (Photo credit should read -/AFP/Getty Images)

Ватикан готовится признать блаженным отца-основателя ЕС Робера Шумана 19.06.2021

Папа Римский Франциск решил признать отца-основателя ЕС Робера Шумана обладающим "геройской добродетелью". Это предпосылка для получения в католической церкви статуса блаженного.
ABD0047_20171205 - WIEN - ÖSTERREICH: THEMENBILD - ZU APA0141 VOM 5.12.2017 - Illustration zum Thema Ehe für Alle / Ehe für Gleichgeschlechtliche Paare / Ehe für Homosexuelle / Homoehe: Zwei männliche Tortenfiguren, aufgenommen am Dienstag, 05. Dezember 2017, in Wien. Der Verfassungsgerichtshof gibt den Weg für die Ehe für alle frei. Auch gleichgeschlechtliche Paare können damit künftig in Österreich heiraten. - FOTO: APA/HERBERT NEUBAUER |

Католические общины Германии благословят "всех влюбленных" 10.05.2021

Католические общины Германии, в отличие от Ватикана, согласны благословить однополые пары. Конференция католических епископов Германии раскритиковала предстоящие службы.
Nonnen stehen auf dem Petersplatz und hören dem Past dabei zu, wie er das Regina Caeli Mittagsgebet vom Fenster mit Blick auf den Petersplatz rezitiert. Der Vatikan lockert seine Corna-Beschränkungen, so dass Gläubige sich wieder auf dem Petersplatz einfinden können. +++ dpa-Bildfunk +++

Может ли Ватикан помочь остановить войну в Украине? 30.04.2021

Президент Украины назвал Ватикан идеальным местом для встречи с российским президентом. Возможно ли такое развитие событий, выясняла DW.
In this handout photo provided by the Ukrainian Presidential Press Office, Ukrainian President Volodymyr Zelenskiy chairs a Security Council meeting in Kyiv, Ukraine, Tuesday, Feb. 18, 2020. Ukraine and Russia-backed separatists are blaming each other for an outbreak of fighting in the country's rebel-held east. (Ukrainian Presidential Press Office via AP)

Зеленский назвал Ватикан идеальным местом для переговоров с Путиным 28.04.2021

По мнению президента Украины, Ватикан стал бы идеальным местом для переговоров о мире. Ватикан действует незаинтересованным образом и не имеет экономических и военно-политических интересов, сказал Зеленский.
Pope Francis celebrates Easter Mass at St. Peter's Basilica at the Vatican April 4, 2021. Filippo Monteforte/Pool via REUTERS

Urbi et Orbi: папа Франциск назвал возмутительными войны во время пандемии 04.04.2021

Несмотря на пандемию, вооруженные конфликты в мире продолжаются, а военные арсеналы растут, констатировал папа римский. "Это возмутительно", - резюмировал понтифик в своем пасхальном обращении.
Pope Francis celebrates the Easter Vigil on April 03, 2021 at St. Peter's Basilica in The Vatican during the Covid-19 coronavirus pandemic. (Photo by REMO CASILLI / POOL / AFP)

Папа римский призвал не терять надежду в "мрачные месяцы" пандемии 04.04.2021

Во время пасхальной службы Франциск призвал людей не терять надежды, несмотря на трудности в борьбе с пандемией коронавируса.

08/08/2016*** ARCHIV - Ein homosexuelles, männliches Paar hält am 27.11.2014 in Stuttgart (Baden-Württemberg) im schwul-lesbischen Zentrum in der Weissenburg am «Gay & Gray»-Stammtisch die Hände zusammen. Von diesem Freitag (1. Juli) an können sich schwule und lesbische Paare kirchlich trauen lassen - bei der evangelischen Kirche. Foto: Daniel Naupold/dpa (zu dpa Evangelische Kirche startet Trauung homosexueller Paare vom 29.06.2016) +++(c) dpa - Bildfunk+++ | Verwendung weltweit picture-alliance/dpa/D. Naupold

Реакция в Германии на решение Ватикана: "Мы продолжим благословлять однополые пары" 17.03.2021

Отказ Ватикана благословлять однополые пары вызывает раздражение и разочарование в католической церкви. И не только в Германии. Подробности - в материале DW.

Segensgottesdienst anlaesslich der Hochzeit eines lesbischen Paares am 07.07.2012 in der evangelischen Christuskirche in Koeln. Der katholische Kirchenrechtler Thomas Schueller (Muenster) ist ueberzeugt, dass sich die Segnung homosexueller Beziehungen in der katholischen Kirche frueher oder spaeter durchsetzen wird. Der katholische Kirchenrechtler Stephan Haering (Muenchen) rechnet nach eigenen Worten allerdings nicht damit, dass die katholische Kirche in absehbarer Zeit die Segnung homosexueller Beziehungen zulassen wird. (Siehe epd-Gespraeche vom 25.01.18) *** Local Caption *** 00324397 Thema: Segnung homosexueller Paare in katholischer Kirche *** Blessing service on the occasion of the marriage of a lesbian couple on 07 07 2012 in the Evangelical Church of Christ in the Catholic Kirchenrechtler Thomas Schueller Cologne, Münster is conv Copyright: epd-bild/JoernxNeumann

Ватикан не намерен благословлять однополые пары 16.03.2021

Католическая церковь исключает возможность благословения гомосексуальных союзов. В то же время Конгрегация доктрины веры признала "присутствие позитивных элементов" в однополых отношениях.
25.12.2020 *** Pope Francis delivers the Urbi et Orbi (Latin for 'to the city and to the world' ) Christmas' day blessing inside the blessing hall of St. Peter's Basilica, at the Vatican, Friday, Dec. 25, 2020. (Vatican Media via AP)

Urbi et Orbi: папа Франциск призвал делиться вакцинами от COVID-19 25.12.2020

Пандемия не знает границ, заявил понтифик в рождественском послании. Папа римский призвал поддержать безработных и пострадавших от домашнего насилия во время локдаунов.
Pope Francis gestures as he leads the Regina Coeli prayer from his window for the first time in three months, previously delivered virtually due to measures to combat a spread of the coronavirus disease (COVID-19), at the Vatican, May 31, 2020. REUTERS/Remo Casilli

Папа римский поддержал требования протестующих в Беларуси 16.08.2020

Во время воскресной проповеди в Ватикане Франциск заявил, что внимательно следит за событиями в Беларуси и призвал стороны конфликта к диалогу.
20. Juni 2020*** Der emeritierte Papst Benedikt XVI besucht seinen Bruder Georg Ratzinger. Das Bild (vom 20. Juni 2020, 09:08 Uhr) zeigt Papst emeritus Benedikt XVI, noch im Rollstuhl in seinem Transportfahrzeug sitzend, unmittelbar vor dessen mutmaßlich letztem Besuch bei seinem schwer kranken Bruder, dem ehemaligen Domkapellmeister Georg Ratzinger, in der Regensburger Luzengasse. Die beiden Brueder Joseph und Georg Ratzinger werden sich im Wohnhaus Georg Ratzingers zum Ende des fuenftaegigen Kurzbesuches - unmittelbar vor der anstehenden Rueckreise von Papst emeritus Benedikt XVI nach Rom - nun mutmasslich zum letzten Mal voneinander verabschieden. Im Bildhintergrund ist ein Helfer des Malteser Ordens zu erkennen, der aufgrund der weltweiten Pandemie um den Corona-Virus SARS-CoV-2 eine Mundschutz-Maske traegt. | Verwendung weltweit

Бывший папа римский Бенедикт XVI тяжело заболел после посещения Германии 03.08.2020

В июне бывший папа римский был в Регенсбурге у брата, который спустя несколько дней после этого скончался. По возвращению в Ватикан Бенедикт XVI заболел рожистым воспалением лица, пишет Passauer Neue Presse.
NO FRANCE - NO SWITZERLAND: May 24, 2020 : Faithful attend Pope Francis' live streamed Angelus prayer on Saint Peter's square at the Vatican. |

Папа Римский впервые с марта благословил верующих на площади Святого Петра 24.05.2020

Верующие были в масках и находились на расстоянии друг от друга, чтобы соблюсти нормы социального дистанцирования.

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