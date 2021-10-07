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Новая встреча патриарха Кирилла и папы Франциска, подобно состоявшейся в 2016 году в Гаване, может быть организована, сказал глава ОВЦС Московского Патриархата.
Необычная выставка, главным экспонатом которой стал указ римского императора Константина Великого от 321 года, рассказывает об истории евреев в Германии.
В Кельне можно будет увидеть копию указа императора Константина Великого, изданного в 321 году - первое письменное свидетельство о жизни евреев в Центральной Европе.
В своем комментарии специально для DW теолог Наталля Василевич рассуждает о том, как в Беларуси разжигается вражда на почве религии.
Папа Римский Франциск решил признать отца-основателя ЕС Робера Шумана обладающим "геройской добродетелью". Это предпосылка для получения в католической церкви статуса блаженного.
Католические общины Германии, в отличие от Ватикана, согласны благословить однополые пары. Конференция католических епископов Германии раскритиковала предстоящие службы.
Президент Украины назвал Ватикан идеальным местом для встречи с российским президентом. Возможно ли такое развитие событий, выясняла DW.
По мнению президента Украины, Ватикан стал бы идеальным местом для переговоров о мире. Ватикан действует незаинтересованным образом и не имеет экономических и военно-политических интересов, сказал Зеленский.
Несмотря на пандемию, вооруженные конфликты в мире продолжаются, а военные арсеналы растут, констатировал папа римский. "Это возмутительно", - резюмировал понтифик в своем пасхальном обращении.
Во время пасхальной службы Франциск призвал людей не терять надежды, несмотря на трудности в борьбе с пандемией коронавируса.
Отказ Ватикана благословлять однополые пары вызывает раздражение и разочарование в католической церкви. И не только в Германии. Подробности - в материале DW.
Католическая церковь исключает возможность благословения гомосексуальных союзов. В то же время Конгрегация доктрины веры признала "присутствие позитивных элементов" в однополых отношениях.
Пандемия не знает границ, заявил понтифик в рождественском послании. Папа римский призвал поддержать безработных и пострадавших от домашнего насилия во время локдаунов.
Во время воскресной проповеди в Ватикане Франциск заявил, что внимательно следит за событиями в Беларуси и призвал стороны конфликта к диалогу.
В июне бывший папа римский был в Регенсбурге у брата, который спустя несколько дней после этого скончался. По возвращению в Ватикан Бенедикт XVI заболел рожистым воспалением лица, пишет Passauer Neue Presse.
Верующие были в масках и находились на расстоянии друг от друга, чтобы соблюсти нормы социального дистанцирования.
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