Зеленский назвал Ватикан идеальным местом для переговоров с Путиным

По мнению президента Украины, Ватикан стал бы идеальным местом для переговоров о мире. Ватикан действует незаинтересованным образом и не имеет экономических и военно-политических интересов, сказал Зеленский.