Богородица в Кевеларе: и для католиков, и для православных

Город Кевелар на Нижнем Рейне уже более 375 лет является одним из важнейших центров паломничества в Германии.

Вот уже много лет каждый год в середине августа небольшой немецкий город Кевелар на один день становится местом паломничества живущих в Европе тамилов - в основном тех, кто был вынужденные покинуть Шри-Ланку во время гражданской войны. В 2023 году паломничество тамилов состоится в субботу, 12 августа. Чудотворному изображению Пресвятой Девы Марии на Нижний Рейн поклониться приезжают обычно 10 - 15 тысяч человек.

Мадонна с младенцем - утешительница скорбящих на старой почтовой открытке из Кевелара Фото: Arkivi/akpool GmbH/picture alliance

В целом Кевелар является вторым по значимости местом для паломничества католиков в Германии - после баварского Альтэттинга (Altötting). В 1987 году здесь побывал папа римский Иоанн Павел II.

Паломнический сезон в Кевеларе открывается 1 мая и заканчивается 1 ноября. За эти месяцы поклониться чудотворному образу сюда ежегодно приезжает более 800 тысяч человек из Германии, соседних Нидерландов, Бельгии, Люксембурга и других стран.

Сейчас помимо паломничества тамилов и разных церковных праздников, одним из традиционных мероприятий здесь также является специальная служба для мотоциклистов в начале каждого лета, на которую собирается более тысячи байкеров.

Как Кевелар стал местом паломничества тамилов?

В 1983 году на острове Шри-Ланка началась гражданская война. Боевые действия, унесшие не менее 80 000 жизней, прекратились в 2009 году. При этом до сих пор пропавшими без вести считается более 140 тысяч тамилов.

Как особо подчеркивают организаторы паломничества из католической тамильской миссии, для тамилов Кевелар стал местом молитв и встреч с родственниками и друзьзями со всей Европы. В этот августовский день здесь царит атмосфера большого семейного праздника, красочного и спокойного.

Только в Германии сейчас проживает около 8000 тамильских католиков, в целом - около 60 тысяч представителей этого народа. Крупные религиозные общины есть в Бельгии, Люксембурге, Нидерландах, Италии, Франции, Великобритании, Дании, Финляндии и Швеции. При этом в Кевелар приезжают не только тамилы-христиане, но и последователи индуизма, также почитающие Деву Марию.

В Свечной часовне во время традиционного паломничества тамилов Фото: Oliver Berg/dpa/picture alliance

Около Свечной часовни Фото: Oliver Berg/dpa/picture alliance

Участница традиционного ежегодного паломничества тамилов в Кевелар Фото: Oliver Berg/dpa/picture alliance

Первое паломничество тамилов в Кевелар состоялось в 1987 году - в разгар военного противостояния между сепаратистами из армии Тигров освобождения Тамил-Илама и правительственными войсками Шри-Ланки. В первом паломничестве участвовало всего полсотни верующих, просивших Деву Марию о мире. Сейчас в Кевелар приезжают целыми семьями - на машинах, автобусах, поездах.

В 2009 году правительственные войска Шри-Ланки провели завершающую операцию против последних подразделений тамильских сепаратистов на севере страны. Гражданская война считается оконченной. Молитвы о мире продолжаются.

Картина "Паломничество в Кевелар" ("Wallfahrt nach Kevelaer") немецкого живописца Губерта Залентина (Hubert Salentin, 1822-1910) Фото: Polizei Düsseldorf/dpa/picture alliance

Утешительница скорбящих. История чудотворного образа

Утешительница скорбящих (нем. Trösterin der Betrübten, лат. Consolatrix Afflictorum) - так называют этот образ. Паломничество в Кевелар к чудотворному изображению Пресвятой Богородицы началось в XVII веке еще во время Тридцатилетней войны. Первую часовню для нее здесь построили в 1643 году.

Кевелар несколько столетий назад был небольшим сельским поселением на Нижнем Рейне недалеко от Нидерландов. В Рождество 1641 года одному странствующему торговцу в этих местах около придорожного креста явилась Пресвятая Дева Мария и пожелала, чтобы тот построил на этом месте небольшую часовню. Видение повторялось дважды. Торговец, хотя не был богатым человеком, просьбу решил выполнить - правда, после еще одного мистического события…

Через несколько месяцев уже после Пасхи жене торговца предложили купить изображение Девы Марии из Люксембурга - небольшой чудесный образ из меди. Предложили солдаты, проходившие по Нижнему Рейну. Она отказалась, но ночью увидела образок во сне в потоке божественного света. Утром жена рассказала о ночном видении мужу. Они разыскали солдат... Оказалось, что этот свет видели также постовые ночной стражи.

Всего через пять лет после описанных событий синод католической церкви постановил считать Кевелар паломническим местом. Изображение Девы Марии в Кевеларе неоднократно проявляло свою чудотворную силу, а молва об исцелениях и оказанной помощи быстро разнеслась по всей Германии.

Число паломников с каждым годом увеличивалось. Многие направлялись в Кевелар пешком, в одиночку или группами. В 1699 году в таком паломничестве из Бонна, расположенного в 140 километрах, участвовало около четырехсот верующих, прошедших весь путь праздничной процессией.

Во время французской оккупации рейнских земель после 1802 года и секуляризации новые революционные власти паломничество запретили. К этому времени число верующих, приезжавших в Кевелар, в некоторые дни (!) превышало 15 тысяч человек.

В 1842 году в Кевеларе отмечался 200-летний юбилей. В этот год здесь состоялось более 250 праздничных процессий, а общее число паломников достигло 200 тысяч. В 1863 году сюда проложили железнодорожную ветку и открыли вокзал. В 1913 году число паломников превысило 600-тысячный рубеж.

Место паломничества - немецкий город Кевелар. Фотографии

Паломническая часовня в Кевеларе, в которой хранится чудотворное изображение Богородицы Фото: Rupert Oberhäuser/imageBROKER/picture alliance

Алтарь внутри паломнической часовни Фото: Rico Mark Rüde/imageBROKER/picture alliance

Участники праздничной молитвы около паломнической часовни Фото: Fabian Strauch/dpa/picture alliance

Паломнический храм - базилика Девы Марии (Marienbasilika) в Кевеларе. Был возведен в неоготическом стиле в 1858-1864 годах Фото: S. Ziese/blickwinkel/picture alliance

Храм Девы Марии и Исповедальная часовня (Beichtkapelle), построенная в 1857-1858 годах, на старой почтовой открытке из Кевелара Фото: Arkivi/akpool GmbH/picture alliance

Алтарь в Свечной часовне (Kerzenkapelle) - старейшем паломническом храме Кевелара. Часовня была возведена во время Тридцатилетней войны в 1643-1645 годах Фото: Rupert Oberhäuser/picture alliance

Папа римский Иоанн Павел II во время богослужения в Кевеларе 2 мая 1987 года Фото: T. Imo/photothek/picture alliance

В 2017 году по случаю 375-летия паломничества в Кевелар чудесный образ Мадонны с младенцем пронесли по улицам города. Обычно такие процессии устраивают здесь один раз в 50 лет Фото: Henning Kaiser/dpa/picture alliance

Во время ежегодного паломничества мотоциклистов в Кевелар Фото: Christoph Reichwein/dpa/picture alliance

Христианство и индуизм

День тамильского паломничества в Кевеларе - один из самых красочных и оживленных в году. Как мы уже отмечали, среди тамильских паломников - не только католики. Примерно треть составляют приверженцы индуизма, которые также почитают божественную сущность Девы Марии. Культ Девы Марии широко распространен на Шри-Ланке, имеет давние традиции. Важнейшее место паломничества для тамилов на самом острове - город Мадху. Вторым по значению теперь стал немецкий Кевелар.

Православная часовня в Кевеларе

В Кевеларе также есть православная часовня Святого Иоанна (Johanneskapelle ), специально возведенная и освященная в начале 1990-х годов. Идея родилась после разговора, случившегося между здешним ректором - священником, отвечающим за прием паломников, и одним православным греком. Этот верующий передал для часовни золотой медальон в благодарность за услышанные молитвы. Ректор поинтересовался, почему православный христианин решил сделал столь щедрый подарок католической святыне?

"Богородица - для всех одна: и для католиков, и для православных", - ответил он. Уже вскоре после этого в Кевеларе стали обсуждать, как и где здесь можно обустроить храм для представителей православных конфессий.

Среди икон, подаренных этому храму, находится, в частности, изображение Прокопия Устюжского (Прокопия Любекского) - блаженного чудотворца, почитаемого Русской православной церковью.

Этот ганзейский купец, скончавшийся в 1303 году, был представителем знатного рода из немецкого Любека. Как следует из жизнеописания святого, в 1243 году он прибыл в контору-филиал Ганзейского союза в Великом Новгороде - "Петергоф".

В Великом Новгороде молодой человек был сильно впечатлен увиденным в храмах и монастырях, после чего принял православие, раздал все свои товары и другое имущество бедным, а также сделал пожертвование в один недавно основанный монастырь. В 1547 году Прокопий Устюжский стал первым святым в истории Русской православной церкви, прославленным в лике юродивых.