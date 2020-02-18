Секретный бункер, в котором похоронили все деньги ГДР (фоторепортаж)

30 лет назад, 1 июля 1990 года, на территории ГДР начали действовать западные марки - вступил в силу экономический и социальный союз. Что произошло с восточной наличностью?
В ГДР даже не каждый генерал знал о существовании этого сверхсекретного объекта. Стратегическое хранилище боеприпасов протянулось в подземных штольнях на 17 километров. О чем вспоминает его бывший командир?
Заключенные этого концлагеря в Лангенштайн-Цвиберге около Хальберштадта прорубали туннели для подземного завода. Три-четыре недели рабского труда - дольше здесь не выживали.
Впервые за сорок с лишним лет восточные немцы свободно выбирали в марте 1990 года свой парламент. И выбрали так, как никто не ожидал.
Этот 160-километровый исторический маршрут напоминает о холодной войне и временах, когда Берлин был разделен на две части.
Протяженность этой границы составляла 1400 километров. Пограничникам ГДР было приказано открывать огонь по беглецам на поражение.
Репортаж о том, где и как предстояло работать руководству Западной Германии в случае ядерного конфликта между НАТО и Советским Союзом.
Общая протяженность границы между ГДР и ФРГ превышала 1300 километров. Бывшие КПП стали историческими музеями под открытым небом.
Его имя многие связывают с пикирующими бомбардировщиками Второй мировой войны, хотя к их выпуску никакого отношения он не имел…