Секретный бункер, в котором похоронили все деньги ГДР (фоторепортаж)

Секретный бункер около Хальберштадта

Вопросы коменданту

Так бункер выглядел в 1993 году. Бывший комендант терпеливо отвечает на вопросы группы. Спрашивают про советские ядерные ракеты SS-20? "У нас точно не было", - говорит, улыбаясь. Знали о том, кто старые туннели вырубал? "Да. Каждый, кто здесь служил, хотя бы раз бывал в мемориальном комплексе". А где лежали деньги? ...