 Бундестаг утвердил ключевые положения климатического пакета | Новости из Германии о Германии | DW | 15.11.2019

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Германия

Бундестаг утвердил ключевые положения климатического пакета

Германские депутаты одобрили целевые показатели по атмосферным выбросам в различных секторах.

Голосование в бундестаге

Голосование в бундестаге

Германский бундестаг в пятницу, 15 ноября, одобрил ряд ключевых положений самого обширного до настоящего времени пакета мер, направленных на защиту климата. Депутаты из блока Христианско-демократического союза (ХДС) и Христианско-социального союза (ХСС), а также от Социал-демократической партии Германии (СДПГ) одобрили целевые показатели для сокращения выбросов в атмосферу парникового газа CO2 в различных секторах. Речь идет, в частности, об энергетике, транспорте, а также о сфере жилищного строительства.

К 2030 году Германия должна на 55 процентов сократить объемы своих выбросов двуокиси углерода по сравнению с 1990-м. Этот показатель сейчас составляет 30 процентов. К 2050 году ФРГ предстоит полностью реализовать стратегическую инициативу Европейского Союза и достичь углеродной нейтральности. По словам министра охраны окружающей среды и ядерной безопасности ФРГ Свеньи Шульце (Svenja Schulze), теперь у Берлина появилась четкая дорожная карта. "Положение о защите климата, наконец, зафиксировано в законе", - отметила Шульце. Для достижения этих целей в стране с 2021 года начнут действовать соответствующие механизмы контроля.

Контекст

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Законом предусмотрены, в частности, снижение - с 19 до семи процентов - НДС на железнодорожные пассажирские перевозки, повышение налога для авиаиндустрии, рост энергоэффективности зданий. За тонну выбросов CO2 транспортным компаниям и жилищному сектору с 2021 года придется платить 10 евро. В 2025 году этот показатель возрастет до 35 евро, а позднее будет колебаться в промежутке от 35 до 60 евро за тонну, в зависимости от спроса и предложения на сертификаты, дающие право на эмиссию определенного объема СО2.

Критика со стороны "зеленых"

Политики в бундестаге по-разному отреагировали на решение коллег-законодателей. Так, заместитель председателя фракции Свободной демократической партии Франк Зитта (Frank Sitta) охарактеризовал инициативу как "бесполезную для климата и дорогую для жителей страны". Глава парламентской фракции партии "Союз-90"/"зеленые" Антон Хофрайтер (Anton Hofreiter) в свою очередь выразил мнение, что предложенные меры "в лучшем случае недостаточны", а в худшем - контрпродуктивны. 

Молодежное движение "Пятницы ради будущего" (Fridays For Future) ранее уже призывало правительство Германии целиком переработать предлагаемый пакет мер. Активисты обвиняли власти ФРГ в игнорировании массового желания молодежи бороться за экологичность ее будущего.

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  • Теплоизоляция индивидуального дома

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    Автор: Андрей Гурков


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