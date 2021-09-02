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Немецкий федеральный банк (бундесбанк) является главным эмиссионным банком Германии.
Бундесбанк отвечает за кредитно-денежную политику ФРГ.
Немецкий федеральный банк бесплатно очищает и обменивает пострадавшие от наводнения купюры. Для обмена от купюры должна сохраниться половина "и еще маленький кусочек".
На фоне пандемии расходы федеральных властей, земель, коммун и фондов соцстрахования на 80,9 млрд евро превысили их доходы, сообщило статистическое ведомство ФРГ. Дефицит по итогам первого полугодия равен 4,7% ВВП.
По прогнозам Немецкого федерального банка, рост экономики в ФРГ в 2021 году составит 3,7 процента. Только в середине декабря бундесбанк ожидал прироста на уровне 3 процентов ВВП.
На фоне пандемии коронавируса Немецкий федеральный банк в 2020 году добился лишь сбалансированного итога. Только годом ранее прибыль бундесбанк составила почти 6 млрд евро.
В январе 2020-го более 440 млн самых крупных евробанкнот находилось в обороте, установил ЕЦБ. В 2019 году центробанк ФРГ получил обратно банкноты в 500 евро на 14 млрд из ожидаемого объема в 160 млрд.
Немецкая марка стала историей, но ценность ее живет! На руках жителей Германии и по всему миру до сих пор остается около 12 миллиардов марок - банкнот и монет.
Новое повышение пенсионного возраста в Германии? В СМИ и социальных сетях начали бурно спорить о предложении бундесбанка, но не все поняли, кого именно оно касается.
В связи с ростом продолжительности жизни необходимо увеличить возраст выхода на пенсию до 69 лет и 4 месяцев - для тех, кто родился в 2001 году или позже, считают эксперты.
20 лет назад, в августе 1999 года, парламент и правительство Германии переехали из Бонна в Берлин. Однако далеко не все федеральные учреждения находятся в нынешней столице.
В одной только Германии количество изъятых фальшивых денежных купюр сократилось на 20 процентов. Эксперты объясняют это более надежной защитой банкнот от подделки.
Чтобы рубль потеснил в России валюту США, Кремлю следует уходить от сырьевой экономики, учитывать опыт бундесбанка и не повторять ошибок Эрдогана, считает Андрей Гурков.
Бундесбанк сообщил о рекордных объемах накопленного немецкими гражданами частного капитала. Жители Германии предпочитают инвестиции, связанные с небольшим риском. В то же время растут и суммы вложений в акции.
Прибыль немецкого федерального банка в 2017 году составила 2 млрд евро. 1,9 млрд из этой суммы бундесбанк перечислил министерству финансов.
В 2013 году федеральный банк начал возвращать в страну немецкое золото. Теперь половина немецкого золотого запаса будет хранится в Германии, остальное - в Лондоне и Нью-Йорке.
До и после евро: Немецкий федеральный банк продолжает оставаться важной европейской институцией. Как он был основан и за что отвечает сегодня?
В 2016 году доход Немецкого федерального банка упал с 3,2 млрд до 1 млрд евро. За вычетом пенсионных отчислений банк перевел в федеральный бюджет лишь 400 миллионов евро вместо 2,5 миллиарда.
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