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Бундесбанк

Немецкий федеральный банк (бундесбанк) является главным эмиссионным банком Германии.

Бундесбанк отвечает за кредитно-денежную политику ФРГ.

Bei der Flutkatastrophe beschädigte Euro-Banknoten werden bei der Bundesbank in Mainz in einem handelsüblichen Wäschetrockner getrocknet. Im Gegensatz zu normaler Wäsche dauert ein Durchgang dabei rund zehn Stunden. Seit der Flutkatastrophe in Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfalen haben Banken, Geschäftsleute und Privatpersonen bereits mehr als 51 Millionen Euro Bargeld an die Bundesbank geschickt. Das Geld wird den Eigentümern kostenlos ersetzt, die beschädigten Banknoten werden vernichtet. +++ dpa-Bildfunk +++

Бундесбанк отмывает более 50 млн евро после наводнения 02.09.2021

Немецкий федеральный банк бесплатно очищает и обменивает пострадавшие от наводнения купюры. Для обмена от купюры должна сохраниться половина "и еще маленький кусочек".
ARCHIV - 03.01.2014, Hessen, Frankfurt/Main: Zahlreiche Euro-Banknoten liegen auf einem Tisch. Im Kampf gegen Bestechung und Korruption kommen die meisten Länder der Welt nach Einschätzung von Transparency International nicht voran - oder machen sogar Rückschritte. Foto: Daniel Reinhardt/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ | Verwendung weltweit

В ФРГ - самый крупный бюджетный дефицит по итогам полугодия с 1995 года 24.08.2021

На фоне пандемии расходы федеральных властей, земель, коммун и фондов соцстрахования на 80,9 млрд евро превысили их доходы, сообщило статистическое ведомство ФРГ. Дефицит по итогам первого полугодия равен 4,7% ВВП. 
15.11.2018, Hamburg: Die untergehende Sonne taucht einen Neubau am Baakenhafen in der HafenCity in ein warmes Licht. Foto: Hauke-Christian Dittrich | Verwendung weltweit

Бундесбанк ожидает значительного роста экономики в Германии 11.06.2021

По прогнозам Немецкого федерального банка, рост экономики в ФРГ в 2021 году составит 3,7 процента. Только в середине декабря бундесбанк ожидал прироста на уровне 3 процентов ВВП.
ARCHIV - Eine Deutschlandfahne weht am 12.03.2015 vor der Zentrale der Deutschen Bundesbank in Frankfurt am Main (Hessen). Die Deutsche Bundesbank nahm am 1. August 1957 ihre Arbeit als Zentralbank für die Bundesrepublik Deutschland auf. (zu dpa-Themenpaket «60 Jahre Deutsche Bundesbank» vom 25.07.2017) Foto: Arne Dedert/dpa +++(c) dpa - Bildfunk+++ | Verwendung weltweit

Бундесбанк впервые за 40 лет не отчислил прибыли Германии 03.03.2021

На фоне пандемии коронавируса Немецкий федеральный банк в 2020 году добился лишь сбалансированного итога. Только годом ранее прибыль бундесбанк составила почти 6 млрд евро.

ARCHIV - 27.06.2015, Baden-Württemberg, Freiburg: ILLUSTRATION - Eine Frau zählt 500-Euro-Geldscheine. Trotz langjähriger Hochkonjunktur schaffen es die Kommunen in Nordrhein-Westfalen nicht, sich aus eigener Kraft von ihrer milliardenschweren Altschuldenlast zu befreien. Vor allem strukturschwache Städte mit hohen Sozialausgaben hätten Sorge, endgültig von der guten wirtschaftlichen Entwicklung abgehängt zu werden, sagte der Vorsitzende des Städtetags NRW, Hamms Oberbürgermeister Hunsteger-Petermann der Deutschen Presse-Agentur in Düsseldorf. Foto: Patrick Seeger/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ | Verwendung weltweit

Большинство купюр в 500 евро по-прежнему находятся в обороте 09.04.2020

В январе 2020-го более 440 млн самых крупных евробанкнот находилось в обороте, установил ЕЦБ. В 2019 году центробанк ФРГ получил обратно банкноты в 500 евро на 14 млрд из ожидаемого объема в 160 млрд.
10.03.2020, Niedersachsen, Rinteln: Eine Kundin steht mit einer Handvoll D-Mark-Stücken und Pfennigen im Geschenkladen Unicum. Kunden vieler Geschäfte in Rinteln im Weserbergland können in dieser Woche ihre Einkäufe nicht nur mit Euro, sondern auch mit D-Mark bezahlen. Foto: Julian Stratenschulte/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ | Verwendung weltweit

В немецком городе снова расплачиваются старыми марками (фото) 11.03.2020

Немецкая марка стала историей, но ценность ее живет! На руках жителей Германии и по всему миру до сих пор остается около 12 миллиардов марок - банкнот и монет.
28.10.2005 DEUTSCHLAND, BONN, 28.10.2005, Berufstätiger Senior an einer Werkbank. Symbol: Angehobenes Rentenalter, Rente erst ab 67, Zuverdienst im Alter, etc. | Keine Weitergabe an Wiederverkäufer Copyright: picture alliance/U. Baumgarten

Выход на пенсию в 69 лет: о чем, собственно, идет сейчас речь в ФРГ 23.10.2019

Новое повышение пенсионного возраста в Германии? В СМИ и социальных сетях начали бурно спорить о предложении бундесбанка, но не все поняли, кого именно оно касается.

Бундесбанк рекомендует увеличить пенсионный возраст в Германии до 69 лет

Бундесбанк рекомендует увеличить пенсионный возраст в Германии до 69 лет 21.10.2019

В связи с ростом продолжительности жизни необходимо увеличить возраст выхода на пенсию до 69 лет и 4 месяцев - для тех, кто родился в 2001 году или позже, считают эксперты.
Bundeskanzleramt, Berlin, Deutschland, Europa | Verwendung weltweit, Keine Weitergabe an Wiederverkäufer.

География власти в Германии: кто где сидит 24.08.2019

20 лет назад, в августе 1999 года, парламент и правительство Германии переехали из Бонна в Берлин. Однако далеко не все федеральные учреждения находятся в нынешней столице.
11.08.2004 *** Einen gefälschten 50-Euro-Schein untersucht Klaus-Dieter Ehling, Falschgeldexperte beim Landeskriminalamt Mecklenburg-Vorpommern in Rampe bei Schwerin, unter der Lupe (Archivfoto vom 11.08.2004). Das US-Unternehmen Document Security Systems Inc. hat die Europäische Zentralbank (EZB) vor dem zweithöchsten EU-Gericht wegen Patentverletzung bei Euro-Banknoten verklagt. Das US-Unternehmen will nach eigenen Angaben eine «angemessene Entschädigung für entgangene Lizenzgebühren auf Grund der Patentverletzung durch die Europäische Zentralbank erreichen». Jede Euro-Banknote verstößt nach Auffassung des Unternehmens gegen ein eigenes Patent, das die Technik zur Verhinderung von Falschgeld schützt. Das Patent sichert ein Verfahren zur Einbindung eines Sicherheitsmerkmals in Banknoten und ähnlichen Sicherheitsdokumenten zur Abwehr von Urkundenfälschungen durch digitale Scanner und Kopiergeräte. Foto: Jens Büttner dpa/lhe (zu dpa 0269 vom 02.08.2005) +++(c) dpa - Bildfunk+++

В Европе стало значительно меньше фальшивых банкнот 25.01.2019

В одной только Германии количество изъятых фальшивых денежных купюр сократилось на 20 процентов. Эксперты объясняют это более надежной защитой банкнот от подделки.

2401876 03/24/2014 A Simferopol resident exchanges currency to Russian rubles at a currency exchange office. Taras Litvinenko/RIA Novosti

Комментарий: Для дедолларизации нужны реформы и независимый Центробанк 07.10.2018

Чтобы рубль потеснил в России валюту США, Кремлю следует уходить от сырьевой экономики, учитывать опыт бундесбанка и не повторять ошибок Эрдогана, считает Андрей Гурков.
DEUTSCHLAND, BONN, 07.12.2001, 2 Hände übergeben Euro - Banknoten ( Original ). | Keine Weitergabe an Wiederverkäufer.

Частные накопления немцев достигли рекордного уровня 13.07.2018

Бундесбанк сообщил о рекордных объемах накопленного немецкими гражданами частного капитала. Жители Германии предпочитают инвестиции, связанные с небольшим риском. В то же время растут и суммы вложений в акции.

ARCHIV - Ein Mann geht am 13.07.2014 beim Tag der offenen Tür der Deutschen Bundesbank in Frankfurt am Main (Hessen) an einem Euro-Zeichen vorbei. Die Deutsche Bundesbank nahm am 1. August 1957 ihre Arbeit als Zentralbank für die Bundesrepublik Deutschland auf. (zu dpa-Themenpaket «60 Jahre Deutsche Bundesbank» vom 25.07.2017) Foto: Arne Dedert/dpa +++(c) dpa - Bildfunk+++ | Verwendung weltweit

Бундесбанк перевел в бюджет Германии 1,9 млрд евро 27.02.2018

Прибыль немецкого федерального банка в 2017 году составила 2 млрд евро. 1,9 млрд из этой суммы бундесбанк перечислил министерству финансов.
23.08.2017 *** Die Deutsche Bundesbank präsentiert am 23.08.2017 in ihrer Zentrale in Frankfurt am Main (Hessen) Goldbarren. Die Bundesbank hat die Verlagerung ihrer Goldreserven aus dem Ausland gut drei Jahre früher abgeschlossen als geplant. Nach Angaben der Bundesbank liegen jetzt 1710 Tonnen oder 50,6 Prozent des deutschen Goldschatzes in heimischen Tresoren. (zu dpa Bundesbank: Hälfte des deutschen Goldes nun in heimischen Tresoren vom 23.08.2017) Foto: Arne Dedert/dpa | Verwendung weltweit

Германия досрочно вернула в страну половину золотого запаса 23.08.2017

В 2013 году федеральный банк начал возвращать в страну немецкое золото. Теперь половина немецкого золотого запаса будет хранится в Германии, остальное - в Лондоне и Нью-Йорке.
ARCHIV - Ein Mann geht am 13.07.2014 beim Tag der offenen Tür der Deutschen Bundesbank in Frankfurt am Main (Hessen) an einem Euro-Zeichen vorbei. Die Deutsche Bundesbank nahm am 1. August 1957 ihre Arbeit als Zentralbank für die Bundesrepublik Deutschland auf. (zu dpa-Themenpaket «60 Jahre Deutsche Bundesbank» vom 25.07.2017) Foto: Arne Dedert/dpa +++(c) dpa - Bildfunk+++ | Verwendung weltweit

Немецкий страж валюты: Бундесбанку - 60 лет 01.08.2017

До и после евро: Немецкий федеральный банк продолжает оставаться важной европейской институцией. Как он был основан и за что отвечает сегодня?
****ACHTUNG REDAKTIONEN: Nur zur redaktionellen Verwendung im Zusammenhang mit der aktuellen Berichterstattung und Nennung des Urhebers: Bundesbank/dpa 23.02.2016**** ARCHIV - ILLUSTRATION - Das von der Deutschen Bundesbank in Frankfurt aufgenommene Foto zeigt Euro-Scheine in bar (undatiertes Handout). Foto: Bundesbank/dpa (- zu dpa: Deutscher Staat 2015 mit höchstem Überschuss seit Wiedervereinigung vom 23.02.2016) +++(c) dpa - Bildfunk+++ © picture-alliance/dpa/Bundesbank

Вклад бундесбанка в бюджет ФРГ упал в шесть раз 23.02.2017

В 2016 году доход Немецкого федерального банка упал с 3,2 млрд до 1 млрд евро. За вычетом пенсионных отчислений банк перевел в федеральный бюджет лишь 400 миллионов евро вместо 2,5 миллиарда.
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