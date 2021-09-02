Бундесбанк рекомендует увеличить пенсионный возраст в Германии до 69 лет

В связи с ростом продолжительности жизни необходимо увеличить возраст выхода на пенсию до 69 лет и 4 месяцев - для тех, кто родился в 2001 году или позже, считают эксперты.