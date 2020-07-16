Будет ли вторая волна коронавируса? Что известно уже сейчас

Вирусологи уже несколько месяцев назад предсказывали вторую волну пандемии коронавируса. Во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) даже допускают, что вирус SARS-CoV-2 может стать эндемическим и никогда не исчезнуть. Поэтому, чем беспечнее люди будут относиться к ограничительным мерам, введенным в связи с распространением SARS-CoV-2, тем ниже будет вероятность того, что вторую волну удастся предотвратить, подчеркивают специалисты.

Вполне возможно, что новая волна коронавируса охватит Европу уже в самое ближайшее время. Поскольку в последние недели и месяцы многие страны смягчили карантинные меры. Первыми это сделали Германия, Испания и Греция. Повсюду снова заработали магазины и рестораны. А люди перестали уделять должное внимание соблюдению правил гигиены.

Еще одна причина роста числа заражений кроется в том, что все больше людей во всем мире снова начали путешествовать. Отдыхающие обычно проводят время в местах массового скопления людей, не воспринимают пандемию всерьез и посещают вечеринки, что увеличивает риск заражения.

Что можно называть "второй волной"?

Переполненные бары и рестораны на Майорке, 10 июля 2020 года

В Германии в конце июля наблюдается скачок заболеваемости COVID-19. Коэффициент заражения (или индекс репродукции), который обозначается как R, здесь снова превысил единицу: это означает, что один носитель вируса в среднем заражает больше одного здорового человека. Специалисты предполагают, что возможной причиной роста R являются отдыхающие, вернувшиеся из-за границы.

Между тем единого мнения о том, что именно следует называть второй волной, в мире нет. Как поясняют в ВОЗ, это определение применимо ко всем новым вспышкам заболевания, возникающим после первоначального спада числа заражений. То же самое касается третьей и последующих волн.

Коронавирус - вторая "испанка"?

Ученые зачастую сравнивают коронавирус с так называемым "испанским гриппом" или "испанкой", свирепствовавшей в 1918-1920 годах. По разным оценкам, жертвами эпидемии тогда стали от 20 до 50 млн человек. Известно, что у нее было три фазы, из которых самой смертоносной оказалась вторая. В промежуток между волнами вирус мутировал. То же самое может произойти и с коронавирусом SARS-CoV-2.

Больные "испанкой" в госпитале в США, 1918 год

Мутировать, то есть меняться, в принципе способен любой вирус. При благоприятном сценарии он может в результате мутации стать слабее - то есть, менее опасным для людей. Однако для этого значительная часть населения должна выработать к нему иммунитет.

Впрочем, может ли это произойти в случае с COVID-19, пока непонятно. В начале пандемии некоторые страны - в частности, Великобритания и Швеция - делали ставку на быстрое формирование коллективного иммунитета к COVID-19 благодаря большому числу переболевших. Их власти надеялись, что таким образом вирус перестанет быть опасным в долгосрочной перспективе. По разным оценкам, для выработки коллективного иммунитета устойчивыми к вирусу должны стать от 70 до 90 процентов населения.

Формируется ли иммунитет к коронавирусу?

Для того, чтобы выявить наличие инфекции в прошлом, медики используют так называемый серологический тест (ELISA). Он показывает наличие в крови антител, которые выработала иммунная система в борьбе с вирусом. Однако насколько такие тесты точны и действительно ли у всех переболевших COVID-19 формируется иммунитет?

Антитела обнаруживают не у всех переболевших COVID-19

Ответы на эти вопросы попытались найти ученые Любекского университета. Большинство людей, принявших участие в их исследовании, переболели коронавирусом в легкой или средней форме тяжести. Однако ученые так и не смогли обнаружить антитела в крови примерно четверти пациентов, несмотря на поставленный им ранее диагноз и ярко выраженные симптомы COVID-19.

В свою очередь медицинский журнал The Lancet опубликовал исследование, в котором приняли участие более 60 000 жителей Испании. Коронавирус, однако обнаружили только у пяти процентов из них. Полученные показатели гораздо ниже того уровня, который предполагает возможный коллективный иммунитет. Кроме того, антитела могут исчезнуть спустя несколько недель после появления.

Коронавирус любит холод

При этом стоит отметить, что вирусы лучше всего чувствуют себя в прохладной среде. Об этом, помимо прочего, свидетельствуют вспышки коронавируса среди рабочих на скотобойнях, где обычно всегда холодно. В то же время в жару вирусы распространяются не так быстро, поэтому в теплое время года число заражений падает.

Когда на улице становится холодно, люди все больше времени проводят в помещении, где воздух циркулирует менее активно, чем на улице. Это также может способствовать распространению вируса. В июле ученые представили доказательства того, что новый вирус передается через воздух не только с кашлем или насморком, как предполагалось ранее, но и с дыханием - так называемым аэрозольным способом.

При дыхании человека и при разговоре в воздух выделяются крошечные аэрозольные капли диаметром менее пяти микрометров. В отличие от более крупных капель, этот аэрозольный туман может оставаться в воздухе до трех часов. Все это время содержащиеся в нем вирусы остаются заразными. И если зараженный коронавирусом человек находится в закрытом помещении, он может инфицировать других без прямого контакта и за очень короткое время.

Идеальные условия для распространения COVID-19 - это сухая и холодная погода. В этом случае аэрозольные капли с вирусом могут оставаться в воздухе гораздо дольше, чем в теплые дни. Впрочем, это не означает, что в жару от превентивных мер можно отказаться - даже если до зимы в северном полушарии еще далеко.

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