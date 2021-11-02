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Бразилия

На этой странице собраны материалы, опубликованные на сайте Deutsche Welle и соответствующие поисковому запросу "Бразилия".

Внимание: контент страницы генерируется автоматически на основании ключевых слов.

These stunning scenes show methane bubble frozen in the ice of Sayram Lake in the Bortala Prefecture near the Tian Shan Mountains, northwest China's Xinjiang Uygur Autonomous Region, 17 January 2021.

Более 100 стран поддержали инициативу по сокращению выбросов метана 02.11.2021

Проект сокращения к 2030 году выбросов метана на 30 процентов по сравнению с показателем 2020 года поддержала в том числе Бразилия, пишет Reuters со ссылкой на представителя США.
Demonstrators wear masks representing Brazilian President Jair Bolsonaro as they protest his government's handling of the COVID-19 pandemic outside Planalto presidential palace in Brasilia, Brazil, Wednesday, Oct. 20, 2021. (AP Photo/Eraldo Peres)

В Бразилии одобрены обвинения Болсонару из-за ситуации с ковидом 27.10.2021

Комиссия Сената рекомендовала выдвинуть против президента Бразилии обвинение в преступлениях против человечности. Сенаторы критикуют Болсонару за провал в борьбе с ковидом.
TOPSHOT - General aerial view of illegal deforestation at the Natural National Park in La Macarena, Meta Department, Colombia, on September 3, 2020. - Soldiers carry out the sixth phase of the Artemisa Campaign to combat deforestation in the Amazonian departments of southeastern of the country. (Photo by Raul ARBOLEDA / AFP) (Photo by RAUL ARBOLEDA/AFP via Getty Images)

Президента Бразилии Болсонару обвинили в преступлениях против человечности 12.10.2021

Австрийские экологи обвиняют президента Бразилии в вырубке лесов Амазонии, что негативно влияет на климат планеты. По их оценкам, это косвенно приведет к гибели 180 тыс человек.
Demonstrators protest against far-right President Jair Bolsonaro's administration in Rio de Janeiro, Brazil, October 2, 2021. REUTERS/Ricardo Moraes

Участники протестов в Бразилии назвали президента Болсонару "народоубийцей" 03.10.2021

Участники массовых демонстраций протеста потребовали, среди прочего, импичмента Болсонару, с самого начала пандемии преуменьшавшего значение коронавируса и выступавшего против введения профилактических мер и ограничений.
31.03.2021 March 31, 2021, Argentina: In this photo illustration a box of the Russian Sputnik V vaccine seen on display. Argentina - ZUMAs197 20210331_zab_s197_037 Copyright: xCarolxSmiljanx

От вакцины "Спутник V" отказываются. Из-за халатности производителя? 01.05.2021

Бразилия отказалась от российской вакцины против коронавируса, посчитав, что прививка "Спутником V" может вызвать сильное простудное заболевание. РФ обвинила бразильского регулятора в распространении фейков.
Anbei ist die Karikatur von Sergey Elkin, ich bitte Euch sie ins CMS zu stellen. Der Autor ist Sergey Elkin, er hat die Karikatur extra für DW gemacht. Sie darf nur von DW verwendet werden. Thema: Dritte Corona-Welle in Russland rückt näher Stichworte: Sergey Elkin, Karikatur, Coronavirus, Covid-19, Russland, dritte Welle Jahr/Ort: Moskau, 31.03.2021 via Irina Schöll

Комментарий: Парадоксы российской вакцинации 28.04.2021

Россия все больше отстает по темпам вакцинации от стран-лидеров, но, похоже, это не очень волнует власти. Гораздо больше их беспокоят проблемы российской вакцины за рубежом - считает Александр Плющев. 
30.03.2021 March 30, 2021, Buenos Aires, Argentina: In this photo illustration, a man is seen holding a Sputnik V vaccine box and a syringe Buenos Aires Argentina - ZUMAs197 20210330_zaa_s197_309 Copyright: xCarolxSmiljanx

Дело в политике или качестве? Почему Бразилия отказалась от "Спутника V" 28.04.2021

В Бразилии политики требуют разрешить импорт "Спутника V", а национальный фармрегулятор заявляет о серьезных отклонениях от заявленных стандартов в пробной партии вакцины. DW разбиралась в ситуации.
SAO PAULO, BRAZIL - MARCH 08: Several feminist groups protest against the Michel Temer government during a big march on Women's Day on March 8, 2017 in Sao Paulo, Brazil. Among the issues of the protest are the legalization of abortion and gender equality. Brazil is the fifth most violent country against women in the world. (Photo by Victor Moriyama/Getty Images)

В Бразилии "защита чести" - более не смягчающее обстоятельство при фемициде 13.03.2021

Верховный суд Бразилии отказался считать "защиту чести" обстоятельством, смягчающим вину при убийстве женщины из-за того, что она женщина. Ежегодно в стране происходят более 1000 случаев фемицида.
*******Achtung: Verwendung nur zur aktuellen Berichterstattung zur Pressemitteilung https://www.europol.europa.eu/newsroom/news/over-40-arrested-in-biggest-ever-crackdown-against-drug-ring-smuggling-cocaine-brazil-europe

Европол провел беспрецедентную спецоперацию против международного наркокартеля 28.11.2020

В результате масштабных обысков у предполагаемых членов наркокартеля в Бразилии, Европе и Азии полиция наложила арест на 37 самолетов и 37 роскошных автомобилей и конфисковала 12 млн евро наличными.

Коррупционные скандалы, популизм и ущерб от коронавируса - интервью с вице-президентом Бразилии 17.11.2020

Бразилия входит в первую тройку стран, наиболее пострадавших от пандемии. Ее президент Жаир Болсонару считал коронавирус жалкой простудой, но в итоге заразился сам. Как оценивает ситуацию вице-президент Амилтон Моурау?
A city gardener works next to a mural showing a health worker wearing a face mask with the symbol of fictional superhero Superman, signed by urban artist Applez, in Mexico City, on July 21, 2020, amid the COVID-19 novel coronavirus pandemic. (Photo by Pedro PARDO / AFP) (Photo by PEDRO PARDO/AFP via Getty Images)

Число инфицированных коронавирусом в мире превысило 50 миллионов человек 08.11.2020

По количеству заражений коронавирусом и смертей от COVID-19 с большим отрывом лидируют США. В первой пятерке стран находятся также Индия, Бразилия, Россия и Франция.
25.09.2020, Peru, Lima: Shaina hält auf dem Friedhof «Martires 19 de Julio» Blumen während der Beerdigung von Paula Sebastian, die mit einer Covid-19-Erkrankung im Alter von 62 Jahren gestorben ist. Foto: Rodrigo Abd/AP/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ |

Число смертей от последствий COVID-19 в мире превысило миллион 27.09.2020

В тройке стран, лидирующих по количеству выявленных инфицированных - США, Индия и Бразилия.

A health worker looks at a syringe as a patient infected with COVID-19 is treated at the Intensive Care Unit of the Santa Casa de Misericordia Hospital in Porto Alegre, Brazil, on August 13, 2020. - The occupancy of ICU beds by COVID-19 patients has risen and reached the highest mark since the beginning of the pandemic in Porto Alegre, where only a 9.4% of UCI beds remain empty. (Photo by SILVIO AVILA / AFP)

В мире отмечен беспрецедентный прирост числа заражений коронавирусом 06.09.2020

За истекшие сутки в мире вирус выявили у 304 626 человек. В лидерах по числу заражений США, Бразилия, Индия, Россия.
A traveller returned from the Ukraine receives a voluntary coronavirus disease (COVID-19) test by the German Red Cross at the new Corona test station of the central bus location in Berlin, Germany, August 5, 2020. REUTERS/Fabrizio Bensch

Число инфицированных коронавирусом в мире превысило 25 млн человек 31.08.2020

По количеству заражений и смертей с большим отрывом лидируют США. В первой пятерке стран находятся также Бразилия, Индия, Россия и Перу.

VLADIVOSTOK, RUSSIA - SEPTEMBER 12, 2018: Russian Direct Investment Fund CEO Kirill Dmitriev at a session titled ''National Ecology Project: State Priorities, Business Opportunities'' as part of the 2018 Eastern Economic Forum at the Far Eastern Federal University (FEFU) on Russky Island in Vladivostok. Vladimir Smirnov/TASS Host Photo Agency Foto: Vladimir Smirnov/TASS/dpa |

Бразилия и Россия будут сотрудничать в разработке вакцины от коронавируса 13.08.2020

Соглашение об испытаниях и производстве российской вакцины подписали бразильский штат Парана и Российский фонд прямых инвестиций. Но сначала вакцину должны одобрить в Бразилии.
07.06.2020 *** SAO PAULO, RAZIL – JUNE 07: A Pro-democracy protester faces off with the military police ( Polícia Militar do Brasil ) during a protest against President Jair Bolsonaro at Largo da Batata on June 7, 2020 in Sao Paulo, Brazil. President Bolsonaro’s government has stopped publishing the country’s COVID-19 statistics, with the last known numbers topping over 672,000 cases and roughly 1,000 deaths per day. Brazil currently has no official health minister. The country’s interim health minister is a general in the army with no medical or scientific background. (Photo by Victor Moriyama/Getty Images)

Власти Бразилии опубликовали в один день разную статистику погибших 08.06.2020

Эксперты обращают внимание на внутренние проблемы в структуре министерства здравоохранения Бразилии, связанные с многочисленными кадровыми перестановками. Страна занимает второе место в мире по числу инфицированных.
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