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Участники массовых демонстраций протеста потребовали, среди прочего, импичмента Болсонару, с самого начала пандемии преуменьшавшего значение коронавируса и выступавшего против введения профилактических мер и ограничений.
Бразилия входит в первую тройку стран, наиболее пострадавших от пандемии. Ее президент Жаир Болсонару считал коронавирус жалкой простудой, но в итоге заразился сам. Как оценивает ситуацию вице-президент Амилтон Моурау?