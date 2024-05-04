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В Бразилии количество жертв сильного наводнения превысило 50

Роман Сулима
4 мая 2024 г.

Начавшееся в конце апреля наводнение вызвано проливными дождями в штате Риу-Гранди-ду-Сул. Число жертв растет. Губернатор назвал природную катастрофу "худшим бедствием" за историю штата.

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Затопленные автомобили в бразильском штате Риу-Гранди-ду-Сул
Последствия наводнения в штате Риу-Гранди-ду-СулФото: Diego Vara/REUTERS

Число жертв сильного наводнения, вызванного проливными дождями на юге Бразилии, составило по меньшей мере 56 человек и еще 67 числятся пропавшими без вести, сообщила в субботу, 4 мая, Служба гражданской защиты страны, чьи данные приводит агентство AFP. Губернатор штата Риу-Гранди-ду-Сул Эдуарду Лейте назвал наводнения "худшим бедствием" за всю историю штата.

Быстрый подъем уровня воды в реках Риу-Гранди-ду-Сул создал значительную нагрузку на плотины, пояснил губернатор. Он предупредил о вероятности беспрецедентной катастрофы в Порту-Алегри - городе с населением 1,5 миллиона человек. Власти уже распорядились эвакуировать первые кварталы города. "Забудьте обо всем, что вы видели до сих пор, в столичном регионе все будет гораздо хуже", - сказал Лейте.

По официальным данным, с 29 апреля ущерб зафиксирован по меньшей мере в 265 территориальных единицах штата. Дождь вызвал широкомасштабные наводнения и оползни в некоторых районах. Были повреждены дома и мосты, многие дороги стали непроходимыми. 2 мая частично прорвало местную плотину. Согласно данным AFP, 74 человека получили ранения, более 24 000 местных жителей были вынуждены покинуть свои дома.

К спасению подключены сотни бразильских военных

Накануне президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва выступил с заявлением в связи с природным бедствием. "Никогда в истории Бразилии не было столько дождей в одном месте", - сказал он на совместной пресс-конференции с премьер-министром Японии Фумио Кисидой в столице Бразилиа.

По данным Службы гражданской защиты страны, на местах работают более 2000 спасателей. Кроме того, в поисково-спасательных работах задействованы свыше 900 военнослужащих, девять самолетов и 98 катеров Минообороны. На данный момент спасены более 8000 человек.

Аномальная жара и перемена температуры воды Тихого океана

В последние месяцы Бразилия неоднократно страдала от экстремальных погодных явлений: аномальной жары и проливных дождей. Кроме того, в настоящее время экстремальные погодные явления усилены климатическим феноменом Эль-Ниньо - колебаниями температур воды в центральной и восточной зонах экваториального пояса Тихого океана, отмечают климатологи.

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