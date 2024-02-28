Исследование: Ущерб от стихии в мире равен 200 млрд долларов

В результате изменения климата в будущем объем ущерба от природных явлений может возрасти, считают в Swiss Re Insitute.

Глобальный экономический ущерб от наводнений, тропических циклонов, снежных бурь и конвективных штормов может составить 200 млрд долларов (в пересчете: 185 млрд евро) в год. Такую оценку обнародовали в среду, 28 февраля, исследователи Swiss Re Insitute - аналитического подразделения швейцарской перестраховочной компании Swiss Re.

Опираясь на данные 2022 года, в авторы доклада проанализировали возможные экономические последствия четырех вышеназванных видов стихийных бедствий для 36 стран мира и пришли к выводу, что наиболее серьезными они являются для Филиппин, где ежегодные потери могут составлять до 3% ВВП страны.

На втором месте по объему потенциального ущерба от природных катастроф относительно объема экономики государства - США с уровнем в 0,38% ВВП. Далее следуют Таиланд, Австрия и Китай. Германия в этом списке на 14 месте с потенциальным ущербом в 0,14% ВВП.

С точки зрения абсолютных показателей наибольший экономический ущерб от природных катастроф вероятен для США. Он оценивается на уровне в 97 млрд долларов в год. Данных по России в анализе нет.

Роль изменения климата для последствий природных стихий

"Изменение климата ведет к увеличению числа суровых погодных явлений и поэтому становится все более серьезным экономическим бременем", - заявил главный экономист Swiss Re Жером Жан Хегели.

Отмечается, что при оценке ущерба учитывался его полный объем, а не только ущерб для застрахованного имущества. При этом рассматривались последствия только четырех стихийных бедствий. По мнению экспертов Swiss Re Insitute, в результате изменения климата в будущем объем ущерба от природных явлений может возрасти.

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