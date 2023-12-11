Изменение климата идет на пользу археологии?

Изменение климата редко приводит к благоприятным последствиям. Но, по крайней мере, археология, похоже, извлекает выгоду от быстрого таяния ледников, дальнейшего отступления "вечной мерзлоты" и высыхания рек и озер.

В последние годы растет количество археологических находок, которые веками сохранялись во льдах или были защищены от разрушений и разграблений из-за того, что находились под водой. Однако повышение температуры воздуха и воды за последние несколько десятилетий также угрожает и самим археологическим находкам. То, что было защищено в холодном и влажном климате на протяжении тысячелетий, теперь может в течение короткого времени исчезнуть в результате необратимых изменений.

"Ледяные" находки

"Вечная мерзлота" сохранила для потомков сенсационные находки, такие как ледяная мумия человека медно-каменного века Эци (Ötzi), обнаруженная немецкими туристами в 1991 году. Благодаря отличной сохранности исследователи могли очень точно проследить, как "ледяной человек" жил в Альпах между Италией и Австрией около 5300 лет назад.

Исследователи из Перу и Польши в 2023 году представили реконструкцию внешности мумии инков "Хуанита" ("Juanita"), 14-летней девочки-подростка, принесенной в жертву в Андах около 500 лет назад. Замороженный сверток мумии был найден в 1995 году на высоте более 6000 метров на вулкане Ампато на юге Перу. Из-за таяния льда мумия упала с возвышенности в кратер вулкана.

Замороженные капсулы времени

В Европейских Альпах или в Скандинавии все чаще находят предметы труда и быта, оружие, одежду времен Римской империи или Средневековья, которые благодаря хорошей сохранности помогают исследователям понять многое о жизни наших предков.

Особенно много находок там, где "вечная мерзлота" быстро отступает. В Антарктиде радиолокационные изображения показывают древние речные ландшафты. На Аляске из-за таяния льда внезапно появляются старые поселения. Несколько лет назад в Сибири исследователи обнаружили останки трех мамонтов, возраст которых, по утверждению ученых, превышает миллион лет. Полностью сохранившийся мумифицированный детеныш мамонта был обнаружен в Канаде.

Гонка со временем

Потепление климата одновременно наносит вред редким археологическим находкам. Практически это гонка со временем: там, где "вечная мерзлота" сегодня еще превосходно сохраняет органические материалы, через несколько лет можно будет увидеть разве что размытые следы из прошлого.

Таяние ледников, проливные дожди и, конечно же, повышение уровня моря ставят перед археологией новые задачи. Многие древние портовые города по всему Средиземноморью тоже находятся под серьезной угрозой. Изменение климата является причиной не только таяния льдов и наводнений, но и засух.

Засухи позволяют увидеть затонувшие сокровища

Отчасти это удача для археологов, но и катастрофа для экосистем и их обитателей: массовая гибель рыб, нехватка питьевой воды, утрата некогда плодородных полей, которые больше не возделываются.

В испанском Касересе из-за резкого снижения уровня воды в водохранилище Вальдеканьяс впервые за последние 50 лет обнажен мегалитический памятник из более чем 150 стоящих каменных блоков Дольмен-де-Гуадальпераль, возраст которых оценивается учеными в 6000 - 7000 лет. Этот памятник называют "испанским Стоунхенджем", хотя он, вероятно, гораздо древнее британского. По оценкам ученых, он был возведен в четвертом или пятом тысячелетии до нашей эры.

Археологам еще предстоит выяснить, какую функцию выполнял мегалитический памятник Фото: Manu Fernandez/AP/picture alliance

На Дунае, например в Сербии, из-за сильной засухи на поверхности оказалось несколько немецких военных кораблей времен Второй мировой войны. Многочисленные затонувшие суда вблизи судоходных каналов представляют опасность для судоходства, потому что в их обломках часто находятся и боеприпасы.

В Сербии во время низкого уровня воды в Дунае были обнаружены затонувшие корабли времен Второй мировой войны Фото: Darko Vojinovic/AP/picture alliance

В Бразилии, например, из-за сильной засухи в регионе Амазонки на поверхности оказались камни, на которых обнаружено несколько древних резных рисунков. У доисторических изображений самые разные выражения лиц - от улыбок до устрашающих взглядов, которые чем-то напоминают наши современные смайлики. Ученые полагают, что коренные народы, жившие в этой области в доколумбовые времена, сделали эти гравюры около 2000 лет назад.

Они, по мнению археологов, являются бесценной находкой, пополняя наши знания и представления о доисторическом населении этого региона. С другой стороны, сильная засуха привела к серьезным проблемам во многих регионах и реках Амазонии. По мнению археологов, сильные засухи ставят под угрозу не только сохранность памятников древности, но и лишают местных жителей средств к существованию.

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