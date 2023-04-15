Новые санкции Украины и другие события 416-го дня войны

Число погибших в Славянске достигло 11 человек. Коста-Рика присоединилась к создателям трибунала по Украине. В Германии призвали к санкциям ЕС против атомной промышленности РФ.

На 416-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину в воскресенье, 2 апреля, российские войска продолжают попытки удержать под контролем захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже около 16 млн жителей Украины.

Зеленский ввел санкции против против российских физических и юридических лиц

Президент Украины Владимир Зеленский ввел санкции против российских физических и юридических лиц. Соответствующий указ опубликован на сайте президента. Под ограничительные меры попали 254 компании. Среди них "Яндекс", VK, Rambler, а также "Газпром автоматизация" и "Газпромнефть-цифровые решения". Кроме того, санкции были введены против образовательных платформ Skillbox, Geekbrains и Skyeng, разработчиков в сфере кибербезопасности InfoWatch и Positive Technologies, производителей чипов "Микрон" и других компаний. Санкции предусматривают блокировку активов компании и лишение лицензий на осуществление деятельности на территории Украины.

Среди 351 физического лица 82 известных российских спортсмена. В том числе футболисты Игорь Акинфеев и Динияр Билялетдинов, фигурист Илья Авербух, гимнастка Светлана Хоркина, пловец Антон Чупков, гимнаст Артур Далалоян, фигурист Марк Кондратюк. Кроме того, в санкционные списки включена дочь министра обороны РФ Ксения Шойгу.

Число погибших в Славянске достигло 11 человек

Число погибших при российском ракетном ударе по Славянску возросло до 11 человек. Из-под завалов жилого дома, разрушенного ракетой, извлекли тела еще двух человек, сообщили в Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям. Среди погибших - двухлетний ребенок. Ранее Начальник Донецкой областной государственной администрации Павел Кириленко в эфире телемарафона рассказал, что российские войска нанесли удар по разным районам города, расположенного относительно недалеко от линии фронта, семью ракетами С-300. Во время обстрелов получил ранения 21 человек. По данным полиции, разрушены 34 многоэтажки, 20 частных домов, объекты гражданской инфраструктуры,

Коста-Рика присоединилась к создателям трибунала по Украине

Количество стран-участниц группы, работающей над созданием специального трибунала по российскому преступлению агрессии, выросло до 34. Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. "Во время нашего сегодняшнего разговора министр иностранных дел Арнольдо Тиноко сообщил мне, что Коста-Рика решила присоединиться к основной группе Специального трибунала по делу о преступлении агрессии против Украины, в результате чего общее число государств достигло 34", - написал глава украинского МИД.

Украина призывает создать специальный трибунал для привлечения к ответственности виновных в преступной агрессии России. Европарламент и ПАСЕ своими резолюциями уже поддержали создание такого судебного органа.

Бразилия против военной помощи Украине

Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Сильва призвал США прекратить военную поддержку Украины. Вашингтону следует "перестать продвигать войну и начать говорить о мире", заявил да Силва в ходе визита в Китай. Призыв о мирных переговорах обращен и к Евросоюзу, добавил глава государства. Тем самым международное сообщество сможет убедить президента России Владимира Путина и президента Украины Владимира Зеленского в том, что "мир - в интересах всего мира", отметил бразильский лидер.

Ранее президент Бразилии уже заявлял, что для достижения мира украинским властям необходимо согласиться на уступки. В частности, рассказал Лула французскому изданию Le Figaro, Киев должен согласиться с присоединением Крыма к России, а также переосмыслить статус тех территорий, которые были заняты российскими войсками с начала войны. "Президент Зеленский не может хотеть всего. Необходимо искать решение, поскольку весь мир требует мира", - указал Лула.

Новая финансовая поддержка от G7

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в Telegram рассказал о финансовых договоренностях, которых удалось достичь во время визита в Вашингтон. По его словам, по итогам переговоров с министрами финансов стран "Группы семи" (G7) Киев получил заверения в дополнительной поддержке Украины на сумму более 5 млрд долларов (4,50 млрд евро). "Договорились с Францией, Германией и Великобританией о дополнительных пакетах поддержки", - отметил Шмыгаль. Он добавил, что Швейцария предоставит Киеву 1,8 млрд франков (1,8 млрд евро) в течение следующих шести лет. Дания создает спецфонд объемом в 1 млрд евро. Дополнительную поддержку Украине окажут Испания, Ирландия, Япония, Литва, Латвия, Исландия и Нидерланды, указал премьер.

Непроверенная информация о взрыве в Казани

По информации российских и украинских Telegram-каналов в Казани, возможно, произошел мощный взрыв в районе танкового полигона. В социальных сетях местные жители выкладывали видео со столбами дыма и заявляли о детонации боеприпасов, что привело к многочисленным жертвам. Появилось еще одно видео из Казани, где сегодня якобы произошел взрыв в районе танкового полигона. Автор видео заявил о детонации боеприпасов, в результате чего якобы есть десятки погибших и раненых. При этом в пресс-службе ГУ МЧС России по Татарстану заявили, что никаких сообщений о возгораниях им не поступало.

В Германии призвали к санкциям ЕС против атомной промышленности РФ

Правительство Германии выступает за санкции Евросоюза в отношении атомной промышленности России. Берлин видит, что Москва целенаправленно использует энергозависимость в качестве инструмента давления, заявил вице-канцлер и министр по делам экономики и защиты климата ФРГ Роберт Хабек (Robert Habeck) агентству dpa. "Поэтому федеральное правительство обратилось к Европейской комиссии, выступив за включение (в санкционный список. - Ред.) гражданского атомного сектора. Это должно стать частью следующего пакета санкций", - объяснил Хабек.

По мнению немецкого министра, ЕС необходимо усилить независимость от России. "В этом вопросе мы далеко продвинулись во многих областях", заявил Хабек. "Ядерные технологии - крайне ответственная сфера, и Россия уже не может считаться здесь надежным партнером", - подчеркнул вице-канцлер. В то же время он указал на необходимость переходного периода.

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