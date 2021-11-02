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Борис Джонсон

Видный европейский политик, премьер-министр Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии. Один из инициаторов "Брекзита".

Бывший мэр столицы Великобритании Лондона и один из лидеров движения за "Брекзит" (выход страны из Европейского Союза) Александр Борис де Пфеффель Джонсон возглавил МИД Соединенного Королевства 13 июля 2016 года. Через два года - 9 июля 2018 года - Борис Джонсон ушел в отставку в связи с несогласием с политикой Терезы Мэй по реализации "Брекзита". 23 июля он стал лидером Консервативной партии, а 24 июля 2019 года вступил в должность премьер-министра Великобритании.

Britain's Prime Minister Boris Johnson greets U.S. President Joe Biden during arrivals at the UN Climate Change Conference (COP26) in Glasgow, Scotland, Britain November 1, 2021. Christopher Furlong/Pool via REUTERS

Байден раскритиковал отсутствие Путина и Цзиньпина на COP26 02.11.2021

В то время как президент США раскритиковал лидеров РФ и КНР за то, что они не приехали на конференцию ООН по изменению климата в Глазго, премьер Великобритании выразил свое уважение их позиции.
FILE - Britain's Prime Minister Boris Johnson gestures as he makes his keynote speech at the Conservative party conference in Manchester, England, Wednesday, Oct. 6, 2021. Britain agreed to a trade deal with New Zealand on Wednesday, Oct. 20, eliminating tariffs on a wide range of goods as the U.K. seeks to expand economic links around the world following its exit from the European Union. The deal was cemented in a conference call between Johnson and his New Zealand counterpart, Jacinda Ardern, after 16â€¯months of talks by negotiators. (AP Photo/Jon Super, File)

Страна-хозяйка COP26 предостерегла от провала Парижского соглашения по климату 31.10.2021

Премьер Великобритании призвал мировых лидеров к более активным действиям на саммите ООН по климату в Глазго. По его словам, текущих обязательств недостаточно для выполнения Парижского соглашения.
14/09/2021. London, United Kingdom. Prime Minister Boris Johnson - Cabinet Meeting. The Prime Minister Boris Johnson chairs his weekly Cabinet Meeting inside the Cabinet Room of No10 Downing Street., Credit:Andrew Parsons / Avalon

Борис Джонсон сместил Доминика Рааба с поста главы МИД Великобритании 15.09.2021

Теперь уже бывший глава британского внешнеполитического ведомства возглавил министерство юстиции, а также получил должности вице-премьера и лорд-канцлера. Новым министром иностранных дел стала Элизабет Трасс.

Internally displaced Afghans from northern provinces, who fled their home due to fighting between the Taliban and Afghan security personnel, take refuge in a public park Kabul, Afghanistan, Friday, Aug. 13, 2021. The Taliban have completed their sweep of the country's south on Friday, as they took four more provincial capitals in a lightning offensive that is gradually encircling Kabul, just weeks before the U.S. is set to officially end its two-decade war. (AP Photo/Rahmat Gul)

Меркель и Джонсон обсудили стратегию по Афганистану 28.08.2021

Главы правительств ФРГ и Великобритании сошлись во мнении, что для предотвращения гуманитарного кризиса в Афганистане необходимы совместные усилия мирового сообщества.
20.09.2019, Berlin: Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) steht beim Treffen des Koalitionsausschuss zum Klima im Kanzleramt auf dem Balkon und telefoniert. Rechts CSU-Landesgruppenchef Alexander Dobrindt. Foto: Kay Nietfeld/dpa | Verwendung weltweit

Меркель обсудила с лидерами стран ЕС эвакуацию людей из Афганистана 17.08.2021

В ходе беседы по телефону Меркель, Макрон, Джонсон и Драги согласовали вопросы сотрудничества при эвакуации граждан из Афганистана и координации авиарейсов в эту страну.
Afghanistan's President Ashraf Ghani speaks during his inauguration as president, in Kabul, Afghanistan March 9, 2020. REUTERS/Mohammad Ismail

Президент Афганистана объяснил причины бегства 15.08.2021

Ашраф Гани заявил, что покинул Афганистан с целью избежать кровопролития. А премьер Великобритании Джонсон призвал союзные страны не признавать "Талибан" в одностороннем порядке.
Taliban fighters stand over a damaged police vehicle along the roadside in Kandahar on August 13, 2021. (Photo by - / AFP) (Photo by -/AFP via Getty Images)

Великобритания назвала ошибкой вывод войск США из Афганистана 13.08.2021

По мнению Лондона, Афганистан после ухода иностранных войск вновь превратится в рассадник терроризма. ООН опасается гуманитарной катастрофы в Афганистане из-за наступления бойцов "Талибана".
Belarus opposition leader Svetlana Tikhanovskaya (L) speaks with Britain's Prime Minister Boris Johnson during a meeting in 10 Downing street in central London on August 3, 2021. (Photo by Dan Kitwood / POOL / AFP)

Джонсон на встрече с Тихановской заявил о поддержке гражданского общества Беларуси 03.08.2021

В ходе беседы с лидером белорусской оппозиции британский премьер заявил, что Великобритания на ее стороне, выразил приверженность поддержке прав человека и гражданского общества в Беларуси.

В Великобритании отменили коронавирусные ограничения (19.07.2021) 19.07.2021

Медики в открытом письме обратились к британскому правительству, назвав отмену ограничений опасной и преждевременной. Ученые опасаются возникновения нового варианта вируса.

Истинные масштабы катастрофы в Германии и какую помощь оказывают жертвам наводнения. DW Новости (19.07.2021) 19.07.2021

"Катастрофа века". Так в Германии называют наводнение, захлестнувшее в ночь на 15 июля города в нескольких регионах страны. Во многих населенных пунктах по сей день нет связи и электричества. Местные жители, военные и добровольцы разбирают завалы. Уже в сентябре в Германии выборы, и катастрофа, а также то, как власти справляются с ее последствиями, может серьезно повлиять на мнение избирателей.
19.07.2021 People celebrate as they queue up for entry at the Viaduct Bar in Leeds, after the final legal coronavirus restrictions were lifted in England at midnight, Monday, July 19, 2021. (Ioannis Alexopoulos/PA via AP)

Англия сняла ковид-ограничения на фоне предупреждений ученых 19.07.2021

В Англии больше не нужно соблюдать социальную дистанцию. Маски останутся лишь в общественном транспорте Лондона. Британский премьер поддержал снятие ограничений. Ученых волнует "дельта"-вариант вируса.
Würfelbuchstaben formen den Schriftzug Bye-bye auf der Fahne von Großbritannien neben einer zerrissenen EU-Fahne

Между Лондоном и Брюсселем зреет конфликт из-за финансовых обязательств Великобритании 09.07.2021

Брюссель требует от Лондона около 47,5 млрд евро в связи с рядом невыполненных из-за "Брекзита" программ. Великобритания утверждает, что сумма должна быть меньше.
Angela Merkel visit to UK. Prime Minister Boris Johnson with the Chancellor of Germany, Angela Merkel, before their bilateral meeting at Chequers, the country house of the Prime Minister of the United Kingdom, in Buckinghamshire. Picture date: Friday July 2, 2021. See PA story POLITICS Merkel. Photo credit should read: Stefan Rousseau/PA Wire URN:60697644

Германия и Великобритания хотят заключить договор о сотрудничестве 02.07.2021

Новые отношения между Германией и Великобританией будут строиться на правительственных консультациях и договоре о дружбе и сотрудничестве.
Britain's Prime Minister Boris Johnson, center, meets with European Commission President Ursula von der Leyen and European Council President Charles Michel, left, during the G7 summit in Cornwall, England, Saturday June 12, 2021. (Peter Nicholls/Pool via AP)

Лидеры ЕС призвали Джонсона соблюдать условия сделки по "Брекзиту" 12.06.2021

Уважать соглашение по "Брекзиту" Великобританию просят Евросоюз и президент Франции. Между Лондоном и Брюсселем сохраняются разногласия по Северной Ирландии. В то же время Макрон хочет перезагрузки отношений.
Das Handout-Foto, das am 30.05.2021 von Downing Street herausgegeben wurde, zeigt Premierminister Boris Johnson und Carrie Johnson im Garten von Downing Street Nr. 10 nach ihrer Hochzeit am Samstag, 29. Mai 2021. (zu dpa Boris Johnson hat geheiratet) +++ dpa-Bildfunk +++

Премьер Великобритании Джонсон "тайно" женился на Кэрри Саймондз 30.05.2021

Церемония бракосочетания прошла без огласки в Вестминстерском соборе. Из-за коронавируса молодые отпразднуют свадьбу будущим летом.
Britain's Queen Elizabeth II delivers the Queen's Speech during the State Opening of Parliament in the Houses of Parliament in London on June 21, 2017. Queen Elizabeth II will formally open parliament and announce the British government's legislative programme on Wednesday, two days later than planned. The state opening, a ceremony full of pomp in which the monarch reads out the Queen's Speech detailing the government's programme for the coming year, was due to take place on June 19, but was delayed after Britain's Prime Minister Theresa May's Conservative party lost their majority in the House of Commons in the June 8 election. / AFP PHOTO / POOL / Carl Court (Photo credit should read CARL COURT/AFP/Getty Images)

Лондон примет законы против "враждебной деятельности иностранных государств" 11.05.2021

Как следует из обращения королевы Елизаветы II к обеим палатам парламента, британский кабмин в ближайшее время проведет комплексный пересмотр стратегий в области "безопасности и обороны".
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