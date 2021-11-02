Видный европейский политик, премьер-министр Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии. Один из инициаторов "Брекзита".

Бывший мэр столицы Великобритании Лондона и один из лидеров движения за "Брекзит" (выход страны из Европейского Союза) Александр Борис де Пфеффель Джонсон возглавил МИД Соединенного Королевства 13 июля 2016 года. Через два года - 9 июля 2018 года - Борис Джонсон ушел в отставку в связи с несогласием с политикой Терезы Мэй по реализации "Брекзита". 23 июля он стал лидером Консервативной партии, а 24 июля 2019 года вступил в должность премьер-министра Великобритании.