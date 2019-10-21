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Боевая машина пехоты (БМП)

U.S. soldiers attend an opening ceremony of military exercise 'Iron Wolf 2017', at the training range in Pabrade, north of the capital Vilnius, Lithuania on Monday, June 12, 2017. The exercise held in southern, middle and eastern parts of Lithuania will involve roughly 5 thousand participants from Lithuania and nine other NATO allies. (AP Photo/Mindaugas Kulbis) |

Военная техника ротационных сил США прибыла в Литву 21.10.2019

В Литву прибыли танки и боевые машины пехоты американского батальона. В течение полугода он будет размещен в балтийской республике.
ARCHIV 2016 *** French soldiers patrol during the Sentinelle military force security mission at the entrance of the Music Festival du Bout du Monde, in Crozon, western France on August 5, 2016. / AFP / LOIC VENANCE (Photo credit should read LOIC VENANCE/AFP/Getty Images)

К батальону НАТО в Литве присоединятся 250 французских военных 08.01.2018

Литовским батальоном НАТО командует Германия, его общая численность - около 1200 человек. В январе в Литву из Франции будут переброшены боевые танки и БМП.
Schützenpanzer des Typs Marder werden am 21.02.2017 auf dem Truppenübungsplatz Grafenwöhr (Bayern) auf einen Zug verladen. Die Bundeswehr verlädt die Panzer für den Transport nach Litauen. Foto: Armin Weigel/dpa +++(c) dpa - Bildfunk+++

Немецкие танки и БМП прибыли в Литву 24.02.2017

На переброску 20 БМП и 6 танков из Баварии в Литву понадобилось несколько дней. Союзнический батальон НАТО в Рукле под немецким командованием полностью укомплектован техникой.

11.05.2016 German army tank type 'Leopard' stands at the parking position at the training area in Grafenwoehr, near Eschenbach, southern Germany, on May 11, 2016, during the exercise 'Strong Europe Tank Challenge 2016'. The exercise is the first Europe-wide tank challenge since 1991. Six NATO nations, Denmark, Germany, Italy, Poland, Slovenia and the USA, are scheduled to take part in this exercise. / AFP / CHRISTOF STACHE (Photo credit should read CHRISTOF STACHE/AFP/Getty Images) Copyright: Getty Images/AFP/C. Stache

Германия отправила в Литву танки и БМП 21.02.2017

Четыре дня потребуется на перевозку 20 БМП и 6 танков из Баварии в Литву. Германия завершила материальное обеспечение нового батальон НАТО. Скоро он будет полностью укомплектован и личным составом.

A German Bundeswehr soldier repairs armoured tracked vehicle Marder at the Bundeswehr Camp Marmal, the German troops' base in Mazar-i-Sharif on March 22, 2012. Germany is the third biggest supplier of troops to the 130,000-strong NATO-led International Security Assistance Force (ISAF) after the United States and Britain. AFP PHOTO / JOHANNES EISELE (Photo credit should read JOHANNES EISELE/AFP/Getty Images)

На что стоит потратить деньги бундесверу (фотогалерея) 20.02.2017

20 лет бундесвер испытывал нехватку финансирования. Многие образцы военной техники поступают на вооружение с опозданием или не готовы к эксплуатации. DW - о проблемах армии ФРГ.
German Bundeswehr soldiers of the 12th Mechanised Infantry Brigade, 122th Infantry Battalion arrival by plane at a airport in Kaunas, Lithuania, Wednesday, Feb. 1, 2017. As part of the NATO program 'enhanced forward presence'. Over 450 German soldiers with their weaponry and over 100 military vehicles will form one o the maneuver units of the NATO enhanced Forward Presence Battalion, deployed in Lithuania. (AP Photo/Mindaugas Kulbis) |

Первые немецкие солдаты НАТО прибыли в Литву 01.02.2017

На территорию Литвы прибыли первые немецкие отряды военных. Их цель - сдерживание возможной российской агрессии.
ARCHIV 2015 ***** Deutschland, Stallberg, Besuch der Panzergrenadierbrigade 41 durch Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen ( CDU) anlässlich der Sommerreise 2015, Schützenpanzer Marder, 16.07.2015 @ imago/C. Thiel

Минобороны ФРГ передало Иордании 16 БМП 11.12.2016

Германия оказывает военную поддержку Иордании в рамках инициативы по укреплению обороноспособности государств в кризисных регионах, правительства которых пытаются остановить распространение террора.
SANGASTE, ESTONIA - MAY 18: A member of the British Duke of Lancaster's Regiment takes a position near the enemy in a forest while participating in the NATO Spring Storm military exercises on May 18, 2014 near Sengaste, Estonia. The annual exercises, in which Estonian, Latvian, Lithuainian, U.S., British, Polish, Belgian and Danish troops are participating, are underway as sporadic fighting between Ukrainian and pro-Russian separatists continues in eastern Ukraine. (Photo by Sean Gallup/Getty Images)

Франция отправит в Эстонию 300 солдат и несколько танков 19.11.2016

Франция направит в дислоцирующийся в Эстонии батальон НАТО 300 солдат, 5 танков и 13 БМП. Об этом министр обороны Франции сообщил своему эстонскому коллеге.

ARCHIV - Ein Schützenpanzer des Typs Puma (undatiertes, neueres Firmen-Handout). Die weltweit führenden Rüstungskonzerne haben ihre Geschäfte trotz der kriselnden Wirtschaft weiter ausgeweitet, aber weniger deutlich als zuletzt. Stärkstes deutsches Unternehmen ist Rheinmetall. Mit Rüstungsverkäufen im Wert von knapp 2,7 Milliarden Dollar belegte der Autozulieferer und Rüstungskonzern mit Sitz in Düsseldorf Platz 31. Foto: Rheinmetall dpa +++(c) dpa - Bildfunk+++ Schlagworte Militär, Wirtschaft, Unternehmen, Industrie, Rüstung, Puma, Schützenpanzer, Gelände

Бундесвер получил на вооружение новый БМП Puma 24.06.2015

Военно-промышленный концерн Rheinmetall передал военным первый бронетранспортер. Эта техника заменит старые БМП Marder.
The first American troops arrive at the air force base near Siauliai Zuokniai, Lithuania, on April 26, 2014. US troops arrived in Lithuania, part of a US contingent of 600 sent to the region to reassure NATO allies amid the escalating Ukraine crisis. AFP PHOTO / PETRAS MALUKAS (Photo credit should read PETRAS MALUKAS/AFP/Getty Images)

СМИ: США готовы размещать тяжелое вооружение в странах Балтии 13.06.2015

Танки, БМП и более чем пять тысяч военнослужащих должны сдерживать возможную агрессию России, пишет The New York Times. Если предложение будет принято, войска США впервые будут дислоцированы на территории бывшего СССР.
Moskau (Russland): Blick auf das Gebäude des russischen Außenministeriums im typischen Zuckerbäckerstil, aufgenommen am 26.05.2003. (BRL464-080803) pixel

МИД РФ протестует в связи с "нарушением украинским БМП границы с Россией" 13.06.2014

Министерство расценивает действия украинской стороны как "грубое нарушение основополагающих положений международного права".
Soldiers, believed to be Russian, ride on military armoured personnel carriers on a road near the Crimean port city of Sevastopol March 10, 2014. REUTERS/Baz Ratner (UKRAINE - Tags: TPX IMAGES OF THE DAY MILITARY POLITICS)

Концерн Volvo отказывается ставить моторы на российские БМП 08.04.2014

Шведский концерн замораживает совместный проект с "Уралвагонзаводом" по созданию боевой машины пехоты.
JAHRESRÜCKBLICK 2011 - Ein Kampfpanzer Leopard 2 A7+ der Firma KMW (Foto vom September 2010). Der Bundessicherheitsrat hatte die Lieferung von 200 dieser Leopard-2-Kampfpanzer nach Saudi-Arabien nach Angaben aus Regierungskreisen genehmigt. Foto: Clemens Niesner dpa +++(c) dpa - Bildfunk+++

Поставки немецкого оружия Саудовской Аравии под огнем критики 28.02.2013

Саудовская Аравия активно закупает вооружение немецкого производства. Танк "Леопард 2", БМП "Боксер", сторожевые корабли. Но эти поставки вызывают критику в самой Германии.
ARCHIV - Ein Schützenpanzer des Typs Puma (undatiertes, neueres Firmen-Handout). Die weltweit führenden Rüstungskonzerne haben ihre Geschäfte trotz der kriselnden Wirtschaft weiter ausgeweitet, aber weniger deutlich als zuletzt. Stärkstes deutsches Unternehmen ist Rheinmetall. Mit Rüstungsverkäufen im Wert von knapp 2,7 Milliarden Dollar belegte der Autozulieferer und Rüstungskonzern mit Sitz in Düsseldorf Platz 31. Foto: Rheinmetall dpa +++(c) dpa - Bildfunk+++ Schlagworte Militär, Wirtschaft, Unternehmen, Industrie, Rüstung, Puma, Schützenpanzer, Gelände

Бундесвер сэкономит на "Пуме" 13.07.2012

До 2020 года бундесвер закупит на 55 боевых машин пехоты меньше, чем планировал. Министерство обороны объясняет сокращение реструктуризацией армии и планирует отказаться от части другой ранее заказанной военной техники.
A Russian armored vehicles drives out of a tunnel, in Russia's North Ossetia, on Tuesday, Aug. 26, 2008, while leaving Georgia's separatist-controlled territory of South Ossetia. Russia stunned the West on Tuesday by recognizing the independence claims of two Georgian breakaway regions, and U.S. warships plied the waters off of Georgia in a gambit the Kremlin saw as gunboat diplomacy. Moscow made the move with barely a breather, or dialogue with the West, after the brief war and Russia's pullback from military positions in Georgia late last week. (AP Photo/Mikhail Metzel)

Минобороны России будет покупать броню в Германии 21.04.2010

Министр обороны России Анатолий Сердюков заявил, что закупка брони для легкой бронетехники будет осуществляться в Германии. Качество российского аналога пока не отвечает современным требованиям.
ARCHIV - Soldaten der Bundeswehr fahren durch das Feldlager in Kundus (Archivfoto vom 28.09.2007). Auf eine Bundeswehr-Patrouille des deutschen Wiederaufbauteams in Afghanistan ist ein Sprengstoffanschlag verübt worden. Zwei Soldaten seien schwer verletzt, ein Soldat leicht verletzt worden. Einen entsprechenden Bericht von «Bild.de» bestätigte am Donnerstag 27.03.2008 das Einsatzführungskommando der Bundeswehr in Geltow bei Potsdam. Der Anschlag habe sich nach afghanischer Zeit in der Nacht zum Donnerstag (20.40 Uhr MEZ) westlich von Kundus ereignet. Foto: Johannes Eisele dpa +++(c) dpa - Bildfunk+++***Zu Riegert, Mehr als 600 Opfer bei nervenzehrendem Einsatz - NATO klagt über mangelnde Unterstützung in Afghanistan***

Бундесвер участвует в операции против талибов в Афганистане 22.07.2009

Бундесвер участвует в крупной военной операции против боевиков радикального движения ''Талибан'' на севере Афганистана. Немецкие солдаты впервые используют тяжелые виды оружия: артиллерийские орудия и БМП "Мардер".
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