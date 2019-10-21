Боевая машина пехоты (БМП)

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В Литву прибыли танки и боевые машины пехоты американского батальона. В течение полугода он будет размещен в балтийской республике.
Литовским батальоном НАТО командует Германия, его общая численность - около 1200 человек. В январе в Литву из Франции будут переброшены боевые танки и БМП.
На переброску 20 БМП и 6 танков из Баварии в Литву понадобилось несколько дней. Союзнический батальон НАТО в Рукле под немецким командованием полностью укомплектован техникой.
Четыре дня потребуется на перевозку 20 БМП и 6 танков из Баварии в Литву. Германия завершила материальное обеспечение нового батальон НАТО. Скоро он будет полностью укомплектован и личным составом.
20 лет бундесвер испытывал нехватку финансирования. Многие образцы военной техники поступают на вооружение с опозданием или не готовы к эксплуатации. DW - о проблемах армии ФРГ.
На территорию Литвы прибыли первые немецкие отряды военных. Их цель - сдерживание возможной российской агрессии.
Германия оказывает военную поддержку Иордании в рамках инициативы по укреплению обороноспособности государств в кризисных регионах, правительства которых пытаются остановить распространение террора.
Франция направит в дислоцирующийся в Эстонии батальон НАТО 300 солдат, 5 танков и 13 БМП. Об этом министр обороны Франции сообщил своему эстонскому коллеге.
Военно-промышленный концерн Rheinmetall передал военным первый бронетранспортер. Эта техника заменит старые БМП Marder.
Танки, БМП и более чем пять тысяч военнослужащих должны сдерживать возможную агрессию России, пишет The New York Times. Если предложение будет принято, войска США впервые будут дислоцированы на территории бывшего СССР.
Министерство расценивает действия украинской стороны как "грубое нарушение основополагающих положений международного права".
Шведский концерн замораживает совместный проект с "Уралвагонзаводом" по созданию боевой машины пехоты.
Саудовская Аравия активно закупает вооружение немецкого производства. Танк "Леопард 2", БМП "Боксер", сторожевые корабли. Но эти поставки вызывают критику в самой Германии.
До 2020 года бундесвер закупит на 55 боевых машин пехоты меньше, чем планировал. Министерство обороны объясняет сокращение реструктуризацией армии и планирует отказаться от части другой ранее заказанной военной техники.
Министр обороны России Анатолий Сердюков заявил, что закупка брони для легкой бронетехники будет осуществляться в Германии. Качество российского аналога пока не отвечает современным требованиям.
Бундесвер участвует в крупной военной операции против боевиков радикального движения ''Талибан'' на севере Афганистана. Немецкие солдаты впервые используют тяжелые виды оружия: артиллерийские орудия и БМП "Мардер".
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