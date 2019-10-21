Боевая машина пехоты (БМП)

СМИ: США готовы размещать тяжелое вооружение в странах Балтии

Танки, БМП и более чем пять тысяч военнослужащих должны сдерживать возможную агрессию России, пишет The New York Times. Если предложение будет принято, войска США впервые будут дислоцированы на территории бывшего СССР.